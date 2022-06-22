Юный защитник «Ливерпуля» отправляется в аренду в один из старейших клубов Англии

18-летний защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли проведет сезоне 2022\23 в аренде в «Болтон Уондерерс» и постарается помочь клубу подняться из Лиги1, третьего по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Брэдли впервые покинет «Энфилд» в своей профессиональной карьере.

Футболист был в юношеских командах «Данганнон Свифтс» и «Сент-Патрикс Атлетик», а в 2019 году подписал профессиональный контракт с «Ливерпулем» до 2023 года.

Конор выступал за юношескую команду Северной Ирландии, а в мае 2021 года перешел в основную сборную.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Нил Меллор видит в Брэдли большой потенциал и считает, что он поможет «Болтону» в будущем сезоне.

«Болтон Уондерерс» появился в 1877 году и является одним из 12 клубов-основателей чемпионата Англии. Клуб надеется улучшить свое положение и подняться из Лиги 1.

Конор Брэдли дебютировал в прошлом сезоне за первую команду «Ливерпуля» в Кубке Лиги в матче против «Норвича». Но ему придется подождать, чтобы получить место в «основе», поскольку Трет Александр-Арнолд является незаменимым игроком Клоппа. Ему всего 23 года, но он провел уже 161 матч в АПЛ.