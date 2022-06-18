7 лучших трансферов в истории «Ливерпуля»

У «Ливерпуля» нет таких финансовых возможностей, как у некоторых клубов АПЛ. Но, несмотря на это, «красные» - один из самых успешных клубов Европы. «Ливерпуль», как никто другой, умеет грамотно управлять своими ресурсами.

Вот 7 самых успешных трансферов «красных»:

#7 Садьо Мане (£34 млн из «Саутгемптона» в 2016 году)

«Ливерпуль» подписал несколько игроков из «Саутгемптона» за последние годы. Среди них выделяется Садьо Мане. У него был невероятный старт в команде, Садьо забил победный гол в дебютном матче с «Арсеналом» и с тех пор стал одним из ключевых игроков Юргена Клоппа.

Мане становился обладателем Золотой Бутсы АПЛ в сезоне 2018\19, забив 22 гола за 36 матчей. Он выиграл Лигу Чемпионов, Премьер Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги с «Ливерпулем».

В 269 матчах во всех турнирах Мане забил 120 голов и сделал 48 ассистов. По сообщениям главного инсайдера Фабрицио Романо, Мане в самое ближайшее время станет игроком «Баварии».

#6 Джон Барнс(£900 000 из «Уотфорда» в 1987)

Один из самых технически одаренных игроков, которого видел «Энфилд» - Джон Барнс присоединился к «красным» из «Уотфорда» в 1987 году за 900 000 фунтов. В первый же сезон он был признан лучшим игроком АПЛ.

Барнс был частью команды, выигравшей титул АПЛ в сезонах 1987\88 и 1989\90, он также является обладателем Кубка Англии и Кубка Лиги в составе «Ливерпуля».

Барсн попадал в символическую сборную АПЛ по итогам 3 из 10 сезонов, которые провел на «Энфилде». Также удивительно, что Барнс смог переквалифицироваться из быстрого вингера в элегантного центрального полузащитника.

За 406 матчей за «Ливерпуль» Барнс забил 107 голов и отдал 93 результативные передачи.

#5 Грэм Сунесс (£352,000 из «Мидлсбро» в 1978)

Прежде чем стать одним из самых популярных футбольных экспертов, Грэм Сунесс заработал славу одного из лучших полузащитников в мире. Он был ключевым игроков «Ливерпуля» Боба Пэйсли в свое время.

За 7 сезонов в «Ливерпуле» Сунесс пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок футбольной лиги, трижды Суперкубок Англии и трижды Кубок Европейских Чемпионов.

#4 Вирджил Ван Дейк (£76.19 млн из «Саутгемптона» в 2018)

Еще один бывший представитель «Саутгемптона» - самый дорогой трансфер в истории «Ливерпуля». «Красные» воспользовались продажей Филиппе Коутиньо в «Барселону», чтобы позволить себе Ван Дейка в январе 2018 года.

До появления Ван Дейка, «Ливерпуль» был известен своими свирепыми нападающими и мощными полузащитниками. Голландец помог укрепить оборону команды, которая теперь может выдержать натиск на всех фронтах.

Ван Дейк великолепно провел свой первый сезон на «Энфилде», сыграв огромную роль в триумфе команды в Лиге Чемпионов и став игроком года в АПЛ.

С «Ливерпулем» Ван Дейк выиграл Лигу Чемпионов, Премьер Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги.

#3 Мохамед Салах (£37 млн из «Ромы» 2017)

Мо Салах уже стал легендой «Ливерпуля», проведя пять сезонов в клубе.

Почти никто не мог предположить, какое влияние окажет Салах на команду. Он уже провалился в «Челси», поэтому сложно было винить болельщиков в скептицизме.

Однако, в свой первый сезон в «Ливерпуле» Салах забил 32 гола и заставил критиков замолчать. Египтянин сыграл важную роль в триумфе «красных» в Лиге Чемпионов в сезоне 2018\19 и помог им выиграть АПЛ в следующем сезоне.

Салах дважды признавался лучшим игроком АПЛ и трижды выигрывал Золотую Бутсу.

Египтянин сыграл 254 матча за команду Клоппа, забил 156 голов и сделал 63 ассиста.

#2 Иан Раш (£300,000 из «Честер Сити» в 1980)

Кто мог предположить, что 18-летний футболист из клуба третьего дивизиона станет лучшим бомбардиром в истории «Ливерпуля»?

Раш уже дебютировал в сборной Уэльса до того, как попал в «Ливерпуль», однако, большую часть времени в первом сезоне в клубе он был запасным.

У Раша было два особенно плодотворных этапа в «Ливерпуле», во время первого он забил 207 голов, прежде чем уйти в «Ювентус». В Италии карьера у Раша сложилась не так, как он рассчитывал, и 1988 году он вернулся в «Ливерпуль». Во время второго этапа в составе «красных» валлиец забил 139 голов, выиграл Кубок Европы, три Кубка Англии, пять Кубков Лиги и пять раз стал чемпионом Англии.

#1 Кенни Далглиш (£440,000 из «Селтика» в 1977)

Боб Пейсли посчитал, что шотландец станет идеальной заменой Кевина Кигана летом 1977 года. Но Далглиш не просто заменил Кигана, он стал величайшим игроком «Ливерпуля» всех времен. Далглиш не только играл за «Ливерпуль», но и тренировал команду.

Кенни забил 172 гола за 515 матчей за «красных». Он выл в команде в один из самых успешных периодов: с ним «Ливерпуль» шесть раз выиграл АПЛ, трижды Кубок Европы, один раз Кубок Англии и четыре раза Кубок Лиги.

Став тренером клуба, Далглиш выиграл АПЛ еще трижды, а также дважды Кубок Англии.