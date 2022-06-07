Джеймса Милнера удалил с поля его бывший учитель физкультуры — одна из лучших историй АПЛ

В победном матче «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» (4-3) в январе 2019 года Джеймс Милнер получил две желтые карточки подряд за нарушения на Уилфриде Заа.

Милнер пошел в тоннель, как только была показана красная карточка. Но это удаление не было обычным. Невероятно, но Джон Мосс, у которого не было иного выбора, кроме как убрать Милнера с поля, был учителем физкультуры футболиста много лет назад.

До того, как дебютировать за «Лидс» в возрасте 16 лет, Милнер ходил в школу Вестбрук в Хорсфорте. Мосс преподавал там физкультуру.

Кроме того, Мосс возглавлял команду начальной школы по футболку, капитаном которой был Джеймс Милнер. Вот фото команды и ее тренера.

Скорее всего, это единственный такой случай в истории АПЛ, когда учитель смог удалить с поля своего бывшего ученика. На тот момент Милнеру было 33, но он все-таки получил наказание от Мистера Мосса.