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Дэвид Джеймс: «Всегда есть какой-то негатив в разговорах о будущем Салаха в «Ливерпуле»

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Бывший игрок «Ливерпуля» Дэвид Джеймс высказался относительно будущего Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Всегда есть какой-то негатив в разговорах о будущем Салаха в команде. Всякий раз, когда я видел его в последнее время, он был в хорошем настроении. Я не слышал, чтобы в клубе говорили о том, что есть какие-то проблемы».

«Когда у вас в команде Мохамед Салах в хорошей форме, перевесит ли выручка от его продажи вознаграждение, которое получит команда, удержав его?».

«Если вы «Ливерпуль», и у вас есть возможность удержать своего лучшего бомбардира, который помогает вам завоевывать трофеи, то я думаю, что в это стоит вложиться».

«Надеюсь, что скоро контракт будет согласован».

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