Рафа Бенитес объяснил, почему нельзя сравнивать его «Ливерпуль» с командой Клоппа

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафа Бенитес говорит, что нельзя сравнивать его "Ливерпуль" с командой Юргена Клоппа.

Испанец руководил клубом с 2004 по 2010 год и выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок. Он ушел в июне 2010 года после того, как его команда заняла седьмое место и не попала в зону Лиги чемпионов.

Под руководством Клоппа клуб добился аналогичного успеха, выиграв шестой Кубок европейских чемпионов, а также выиграв Премьер-лигу в 2020 году. В этом сезоне «красные» уже завоевали Кубок Англии и Кубок Лиги, они продолжают борьбу в АПЛ и Лиги Чемпионов.

Бенитес говорит, что эти две команды нельзя сравнивать, в основном из-за финансового неравенства и ограниченности средств, которые у него были в то время.

В интервью испанскому изданию AS он сказал: «Если проанализировать мой «Ливерпуль», когда я пришел в 2004 году, кто был лучшим? Стивен Джеррард, молодой парень, который играл на разных позициях... не было большого количество игроков мирового класса».

«Сейчас вам рассказывают о Хаби Алонсо, но тогда он был в аренде у «Эйбара»; Луис Гарсия был игроком, от которого отказывалась «Барселона»…Среди лучших позже появился Фернандо Торрес, который забил 15 или 20 голов в Испании, а у нас забил 33».

«У нас вырос Маскерано, который был запасным в «Вест Хэме», Лукас Лейвп, который позже провел 10 лет в клубе, Даниэль Аггера, который стоил 6 миллионов… Люди помнят ту команду, но они сравнивают ее с «Ливерпулем», который потратил миллионы».

«Вот почему нельзя сравнивать мой «Ливерпуль» и Клоппа, нужно анализировать контекст. У меня был бюджет в 20 миллионов, 20! Скажите мне теперь с 20 миллионами, кого «Ливерпуль» может подписать? Никого. Они подписывают игроков за 40 млн на скамейку запасных».