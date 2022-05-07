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«Он не просто бомбардир»: икона «Ливерпуля» Иан Раш объясняет, почему Мо Салах сейчас лучший игрок мира

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Иан Раш Иан Раш
Мохамед Салах Мохамед Салах
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«За ним росто невероятно наблюдать. Последние два или три года он становится все лучше и лучше», — сказал Иан Раш о Мо Салахе в беседе с William Hill.

«Неудивительно, что он получил награду FWA, он ее заслужил. Он хочет все время совершенствоваться, он держит себя в невероятной форме, и то, как он ведет себя за пределами поля, также потрясает».

«Последние 10-15 лет люди говорили о Криштиану Роналду и Лионеле Месси, и это правильно. Но Салах хочет быть лучшим в мире, и, на мой взгляд, в этом году Мо — лучший игрок в мире».

«Он всегда прогрессирует, сейчас ему 29, поэтому он хочет стать лучше. Он держит себя в форме».

«Я думаю, что в этом сезоне он забил 32 гола, но я также думаю, что он лучший ассистент с 15 передачами. Вот как он прогрессирует».

Действительно, Салах был великолепен в этом сезоне, он лидирует в АПЛ и по количеству голов (22), и результативных передач (13).

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