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🎥Болельщики «Ливерпуля» придумали песню для Цимикаса

Константинос Цимикас Константинос Цимикас
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Костас Цимикас завоевывает популярность среди болельщиков «Ливерпуля» благодаря своей высококлассной игре в качестве альтернативы Энди Робертсону.

Некоторые фанаты клуба уже придумали для него новую песню, вдохновленную хитом ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!».

Песня Цимикаса звучит примерно так: «Цими, Цими, Цими»

«Наш Коастас Цимикас»

«В его паспорте написано, что он грек, но мы все знаем, что он скаус».

В этом сезоне Цимикас провел за «Ливерпуль» 20 матчей, отметившись 4 результативными передачами.

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