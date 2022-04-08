🎥Болельщики «Ливерпуля» придумали песню для Цимикаса

Костас Цимикас завоевывает популярность среди болельщиков «Ливерпуля» благодаря своей высококлассной игре в качестве альтернативы Энди Робертсону.
Некоторые фанаты клуба уже придумали для него новую песню, вдохновленную хитом ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!».
Песня Цимикаса звучит примерно так: «Цими, Цими, Цими»
«Наш Коастас Цимикас»
«В его паспорте написано, что он грек, но мы все знаем, что он скаус».
В этом сезоне Цимикас провел за «Ливерпуль» 20 матчей, отметившись 4 результативными передачами.
Tsimi Tsimi Tsimi 🎶 pic.twitter.com/eoPexouWw6— Jack West 🔴 (@Jackbwest) April 6, 2022
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