«Это было тяжело»: Фабиньо рассказывает о «изменившем жизнь» переходе от крайнего защитника к полузащитнику

«Он был очень важным тренером в моей карьере», — сказал Фабиньо FourFourTwo о Леонардо Жардиме, своем тренере в «Монако».

«В мой первый сезон с ним в «Монако» [2014-15] я в основном играл на позиции крайнего защитника, но затем в нескольких матчах он начал толкать меня в полузащиту».

«Я помню, как он спросил меня во время предсезонки, играл ли я когда-нибудь на этой позиции, и я сказал ему, что да, поэтому он поставил меня в полузащиту в товарищеском матче, и я был лучшим игроком на поле».

«Затем, перед началом сезона 2016/17, Жардим позвонил мне, чтобы поболтать, и сказал: «Слушай, я подписал Джибрила Сидибе на твою позицию — с этого момента я хочу, чтобы ты играл на позиции полузащитника».

«Я подумал, что это негативное изменение. Это было тяжело. Все знали меня как крайнего защитника, я был постоянным игроком сборной – мои агенты, да и я, наверное, в первую очередь, были недовольны ситуацией. Я принял вызов, потому что знал, что смогу адаптироваться».

«Оглядываясь назад, можно сказать, что это был момент, изменивший мою жизнь. Жардим мне очень помог, и в том сезоне мы выиграли Лигу 1 и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Я был в лучшей форме и в итоге перешел в «Ливерпуль» в качестве полузащитника».

«Это определенно оказалось правильным решением».

Когда Фабиньо присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году, он уже считался высококлассным опорным полузащитником.

Он стал ключевым игроком «красных», провел 157 матчей, сыграв решающую роль в победах «Ливерпуля» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.