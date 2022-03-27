Эль-Хаджи Диуф просит «Ливерпуль» принять требования Салаха

«Очевидно, что «Ливерпуль» должен принять требования Салаха», — сказал BeIN Sports бывший игрок «красных» Эль Хаджи Диуф.

«На месте Салаха я бы остался в «Ливерпуле», он может зарабатывать больше денег, он лучший игрок клуба наравне с Мане, и вместе с ним они выиграют много трофеев».

«Ему 29 лет, и я прошу его еще четыре года играть за «красных».

«Переход в «Реал Мадрид» будет означать, что ему придется начинать все сначала».

Контракт Салаха с «красными» истекает в 2023 году. Он якобы требует зарплату в размере 500 000 фунтов стерлингов, чтобы продлить соглашение.

Эль-Хаджи Диуф играл за «Ливерпуль» с 2002 по 2005 год, провел 79 матчей и забил шесть голов. Однако сенегальца помнят не за его голы, а за скандальную ссору в раздевалке со Стивеном Джеррардом и его публичную критику клуба.