Клопп объясняет, почему Гомес почти не играет, сравнивает его с Ван Дейком, Матипом и Конате

Джо Гомес вернулся после травмы прошлым летом и оказался четвертым центральным защитником «Ливерпуля».

Пока что в этом сезоне 24-летний футболист провел всего 620 минут, сыграв 14 матчей во всех турнирах.

Юрген Клопп уверяет, что англичанин не хуже Ван Дейка, Матипа и Конате, но он почти не играет, потому что ему не хватает игрового ритма.

«Джо — выдающийся центральный защитник и прекрасный парень», — сказал Юрген Клопп о защитнике перед матчем с «Ноттингем Форест».

«Он хорош, но, конечно, это не та ситуация, которую он хотел бы. Он был очень долго травмирован, а потом возвращается и думает: «Хорошо, я готов, вперед», а затем у нас возникает ситуация, когда трое начали раньше, набрали ритм и все в таком духе, игра за игрой».

«Ему немного не повезло в Кубке Англии, когда у Джо получил ложноположительный тест на ковид, поэтому он не мог сыграть»

«Он первоклассный игрок, он ни на дюйм не хуже, чем остальные трое, но у остальных троих есть ритм, поэтому они играют чаще. У нас есть небольшая проблема, но в клубе с нашими целями и амбициями это может случиться, это не будет длиться вечно, но пока ситуация такая».

«Следующая игра будет для Джо хорошей возможностью, это правда».