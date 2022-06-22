Откуда в РПЛ чаще отдают голевые передачи? А кто лучший по проценту отраженных ударов? Новый пост тренера вратарей «Урала»

От редакции: всем привет! Вы в блоге тренера вратарей «Урала» Андрея Шпилева. В этот раз узнаете, в каких ситуациях забивали в прошедшем сезоне РПЛ, а также лучших вратарей чемпионата.

Почти все команды РПЛ заехали на тренировочные сборы – отпуск закончился. В ближайшие недели ждет тяжелая подготовка к новому сезону, а пока хотелось бы подвести вратарские итоги чемпионата-2021/22.

В прошлом сезоне в РПЛ забили 639 гола (без учета стыковых матчей). Я разделил все на пять игровых ситуаций:

– голы после обостряющих передач (как правило, они направлены в центр штрафной и завершаются ударами в одно-два касания),

– голы после индивидуального мастерства (игрок использовал дриблинг для выхода на удар, при этом потратил на это более трех касаний),

– голы после стандартов (сюда включаем как розыгрыши штрафных и угловых, так и прямые удары со штрафных),

– голы после передач под удар (такие пасы идут поперек поля или даже назад. В основном после них забивают из-за штрафной или из нее, но все равно со средней дистанции),

– голы после подборов или добиваний.

Разберем каждую игровую ситуацию.

Голы после обостряющих передач

В блоге я уже рассказывал, что существует четыре зоны голевых передач. Разделяя поле на четыре сектора, проще понять, из каких частей поля команда создает/допускает наибольшее число моментов. Конечно, это знание помогает и во вратарской работе.

Ожидаемо самой опасной зоны стали фланги – после передач с них забили 74 гола (40,4%). Второе место – у центральной части поля, от середины до подступов к штрафной, после передач из нее забили 57 голов (31,1%). Третье место – у голевых передач из полуфлангов (34, 18,6%). После забросов со своей половины поля игроки РПЛ забили 18 голов (9,9%).

Всего после голевых передач из этих зон забили 183 гола – почти треть от всех в сезоне-2021/22 (28,6%).

Голы после индивидуального мастерства

Индивидуальным действиям в атаке может предшествовать все что угодно – например, перехват или обостряющая передача. Основная характеристика этого типа голов – не менее трех касаний бьющего перед ударом.

После таких действий забили 96 голов. Это 15% от всех в прошедшем чемпионате.

Голы после стандартов

Стандарты – вторая ситуация по количеству голов (177, 27,6% от всех). После угловых команды РПЛ отличились 54 раза (30,5%), после розыгрышей штрафных – 14 (7,9%), после прямых ударов со штрафных – 17 (9,6%).

90 голов со стандартов – с пенальти (50,8%). Также дважды в РПЛ-2021/22 забивали после ввода мяча из аута (1,2%).

Голы после передач под удар

Голов после передач под удар (напоминаю, что они идут поперек или назад) почти столько же, сколько после индивидуального мастерства. 95 голов – 14,8% от всех в сезоне-2021/22.

Голы после подборов или добиваний

Самый редкий тип голов, но отставание от мячей после индивидуальных действий и передач под удар небольшое. 88 голов после подборов или добиваний – 13,7% от всех.

37 голов – автоголы или мячи после рикошетов.

Оцениваем вратарей: кто отражает наибольший процент ударов, кто эффективнее на выходах, как распределяются передачи

Теперь перейдем к оценке вратарей. Разделим пропущенные голы на четыре категории:

– нет ошибки (у вратаря почти не было шансов спасти команду. Правильные действия без сэйва),

– вратарь мог сыграть лучше (шанс на спасение был бы при корректном выполнении деталей),

– вратарь должен был сыграть лучше (шанс на спасение был, но голкипер совершил неверные действия),

– вратарь был обязан выручать (грубая ошибка).

Еще раз повторим: в прошедшем сезоне было забито 639 гола. В 417 случаях вратари почти не имели шансов на спасение, в 117 – могли сыграть лучше, в 62 – должны были выручать, в 47 – совершили грубые ошибки. Это моя субъективная оценка, основанная на собственных взглядах на игру современного вратаря.

С помощью InStat рассмотрим действия вратарей по обороне ворот и игре на перехватах. Также посмотрим на распределение передач.

Лучший процент отраженных ударов показал Денис Адамов из «Сочи». В 11 матчах он отразил 85% ударов (из 33). Из тех, по чьим воротам нанесли не менее 100 ударов, выделяется Матвей Сафонов из «Краснодара» (81% при 113 ударах).

В топ-3 по суперсэйвам нет новых имен – Дюпин (49), Лантратов (43), Сафонов (41).

На выходах эффективнее всех был еще один вратарь «Сочи», Сослан Джанаев (28 успешных действий из 28). Чаще всего мяч доставлялся в штрафную Ивана Ломаева из «Крыльев Советов» (133, 93% успешных действий), Артура Нигматуллина из «Нижнего Новгорода» (104, 94%), Матвея Сафонов (98, 93%) и Юрия Дюпина (96, 83%).

Действия вратаря при передачах зависят от тактики команды, взглядов главного тренера и способностей самого голкипера. В прошедшем сезоне чаще всего в командной игре задействовали Матвея Сафонова, в топ-3 вошли Иван Ломаев и Сергей Песьяков из «Ростова».

В части коротких и средних передач выделяются Сафонов и Ломаев, длинные пасы чаще других отдают Лантратов, Георги Шелия и Михаил Левашов.

Статистика – неотъемлемый элемент современного футбола, который служит в том числе для совершенствования тренировочного процесса и контроля качества.

Теперь предстоит поломать голову и творчески подойти к ее интерпретации в тренировках и при мониторинге развития вратарей.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander