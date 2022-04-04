В России не учат структуре вратарских тренировок (но в декабре подписались с УЕФА). Вот как они устроены в Германии

Рассказывает тренер «Урала» Андрей Шпилев.

В эпоху социальных сетей очень легко достать видео вратарских тренировок, но большинство из них лишены системности. Тренерам не хватает учебных пособий, в которых предлагался бы структурированный тренинг и комплекс упражнений в деталях, поэтому они вынуждены опираться на собственный опыт или то, что нашли сами.

В пандемию стали очень популярны вебинары – мне посчастливилось выступать на конференции греческих тренеров, слушал поляков, немцев, англичан. В России тоже появились идейные ребята, желающие организовывать такие мероприятия. Офлайн-встречи проходили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владимире.

В конце 2021 года РФС подписал соглашение с УЕФА, по которому наши тренеры вратарей получают доступ к курсу повышения квалификации. Следующий вопрос – прохождение лицензирования, соответствующего современным требованиям для допуска к работе со спортсменами любого уровня.

До этого у нас проходили конференции, по итогам которых выдавались лицензии РФС, не было структурности. Среди слушателей могли быть как совсем юные тренеры, так и те, кто работают в РПЛ больше десяти лет. Теперь все разбито на модули: три – для лицензии С, три – для Б, три – для А. Все четко, уровень повышается от модуля к модулю.

Сергей Овчинников, начальник отдела подготовки тренеров академии РФС, называет четкую цель – повышение контроля за обучением тренеров вне зависимости от категории.

От УЕФА за Восточную Европу отвечает Алекс Венцель – во второй половине 90-х он играл за сборную Словакии. Венцель знает русский язык, видимо, поэтому ему и отдали русскоговорящие страны. Алекс обучает по принципу «Приближение к реальности» – то есть базируется на реальных игровых ситуациях.

Более двух лет назад я познакомился с Кристианом Лашем, руководителем департамента голкипинга в дюссельдорфской «Фортуне», также он работает в немецкой федерации футбола. Лаш рассказал мне тонкости их идей, мне же хочется поделиться тем, что было внедрено в тренировки вратарей всей структуры «Урала».

Термин из словаря немецкой федерации футбола – WASIC. За этими пятью буквами скрываются элементы, которые должны быть включены в обучение и совершенствование вратарей. Компоненты внедряются по-разному – в зависимости от возрастной группы. В разработке этой программы участвовали все тренеры вратарей немецких сборных, руководители немецкой федерации.

Игра вратарей изменилась – наука об их игре тоже. Эти изменения полностью отражены в немецких курсах.

W = Warm-up / Разминка

Каждая тренировка начинается с разминки: разогрев, профилактика травм, укрепление мышц и суставов. С раннего возраста детей приучают к гимнастическим упражнениям. Хорошо, если разминка содержит элементы, которые применяются в основной части тренировки. Возможна активность с элементами силы и стабилизацией в зависимости от пространственных возможностей и задач тренировки.

Возросшая интенсивность игры приводит к повышению риска получения травмы мышц, связок и сухожилий, игроки постоянно выполняют сложные координационные элементы на высокой скорости. Большое количество физических контактов и усилий также увеличивают вероятность травматизма.

Самые распространенные повреждения у вратарей – травмы коленей, пальцев и кистей рук, плеч, локтей, а также шеи и позвоночника. Поэтому индивидуальные комплексные программы от тренеров по физической подготовке, направленные на поддержание и развитие мышечного корсета – уже норма.

A = Analytical / аналитическая часть (детализация тренировочного процесса)

Эта часть особенна важна для вратарей 12-14 лет. Этот период называют золотым для обучения, потому что во время него вводятся и автоматизируются все основные методы работы вратаря в соответствии с инструкциями немецкой федерации.

Тренеры обращают внимание на чистоту выполнения элементов. Игровые действия раскладываются на детали и отрабатываются отдельно.

На мой взгляд, только стопроцентно правильные движения, заложенные с самого начала и постоянно поддерживаемые в дальнейшем, обеспечивают рост мастерства. Со временем можно улучшить физические качества, но изменить неправильно заученную технику невероятно тяжело. Она – гиря, которая тормозит в достижении результата.

Правильная техника – движения, которые точно соответствуют экономным законам физики или эстетики, даже малые отклонения от них приводят к потерям силы, скорости и качества. Если бегун привык ставить ногу не под нужным углом и не до конца выпрямлять ее на каждом шагу, он теряет тысячные доли секунды и не достигает самых высоких результатов (даже если в детстве обгонял сверстников). Футболист, освоивший элементарные приемы, будет всегда пользоваться ими в критических ситуациях. Это идет не только от безграмотности, равнодушия или перегруженности тренера, но и самостоятельной тренировки игрока, которая быстро разрушает правильные движения, превращая их в удобные.

К сожалению, человеку приятнее делать менее рациональные движения, чем те, что согласованы с законами физики. Точно отработанная техника на старте со временем ухудшается, если ее вовремя не исправлять, результаты ухудшатся.

Необходим ежеминутный контроль тренера за каждым движением ученика, главное в тренировке – не позволять ученику делать что-либо неправильно.

S = Situational / Ситуативный (приближенный к игровым ситуациям)

Начиная с 14 лет, у вратарей проверяются действия, близкие к тем, что они выполняют во время соревнований. Тренировочные упражнения должны напоминать ситуацию в игре.

Мне кажется, что во время тренировки нужно знакомить вратаря с как можно большим числом игровых ситуациях – в таком случае он будет спокойнее. Безусловно, от тренера здесь важна не только организация в подготовке упражнений (учет малейших деталей), но и творческий подход.

I = Integration / Интеграция

Не позднее 16 лет вратари уже должны быть интегрированы в командную тренировку: начиная от отработки технических элементов и квадратов, до упражнений в группах, где голкипер – нейтральный игрок, и упражнений 11-на-11, в которых третий вратарь может становиться полевым футболистом.

Благодаря этому вратарь получает возможность оценить игровую ситуацию с другой стороны. В роли полевого игрока он вынужден быстрее принимать решения – это способствует улучшению понимания игры и антиципации. Более частые встречи с мячом влияют на игру ногами.

Так вратарь перестает быть узкопрофильным игроком.

C = Cool-down / Заминка

Тренировка завершается регенерирующими элементами – стретчингом или упражнениями с роллерами. Для восстановления можно использовать упражнения низкой интенсивности – равномерный бег, велотренажер. Упражнения на растяжку снимают нагрузку с мышц, позволяя их расслабить.

Основная цель этой части тренировки – обеспечение постепенного снижения функциональной активности организма. В частности, отдельных групп мышц и систем: нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной. Также во время заминки решаются задачи по регулированию эмоционального состояния, стимулированию сознательного отношения к тренировкам. Эта часть важна для воспитания у спортсменов профессионального отношения к своему здоровью и спорту.

WASIC – это ориентация для тренеров вратарей на разных уровнях, структурированная тренировка. Как говорят на этот счет сами немцы: «Мы не изобрели велосипед, в основном всегда тренировались почти так же. Но теперь мы ясно структурировали подход к тренировочному процессу».

Андрей Шпилев.

Фото: ФК «Урал», личный архив Андрея Шпилева