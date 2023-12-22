XVII чемпионат СССР, 1950 год. Грузинская сенсация и история гиганта Васи Чечена

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Главные события в баскетболе

В Буэнос-Айресе (Аргентина) проходит I чемпионат мира. В решающем матче Аргентина сенсационно побеждает США 64:50 и становится чемпионом мира. Американцы – вторые, на третьем месте – Чили.

Несмотря на то, что московское «Динамо», ВВС, «Жальгирис» из Каунаса собирают сильнейшие составы, включая игроков сборной, 1950 год проходит под знаком противостояния чемпиона СССР-1949 УСК из Тарту и давно подступающих к вершине тбилисских динамовцев. В марте на Матче 8 городов СССР соперники по разу выигрывают друг у друга с минимальным преимуществом, но итог в пользу эстонцев (в дополнительном матче 29:28). Встреча в полуфинале Кубка страны не состоялась – тартусцы не смогли приехать в Москву. В финале Кубка тбилисцы переигрывают московских одноклубников – 49:36 и увозят трофей второй год подряд. В решающем матче чемпионата страны вновь бескомпромиссная борьба и – 34:31. Тбилиси в третий раз чемпион, и впервые это «Динамо» (в 1944 и 1946 побеждала армейская команда)! Шесть побед в семи турнирах: плюс всесоюзное первенство «Динамо», чемпионат Грузии, Спартакиада республик Закавказья и Матч этих республик – итог сезона 1950 года для тбилисского «Динамо».

«Динамо» (Тбилиси) – обладатель Кубка и чемпион СССР 1950 года. Слева направо: (верхний ряд) тренер Георгий Авалишвили, Отар Коркия (капитан команды), Давид Годзиашвили, Нодар Джорджикия, Важа Жгенти, Джумбер Нижарадзе; (нижний ряд) Сулико Тортладзе, Гиви Рухадзе, Леван Инцкирвели, Шота Коркашвили

СПАНДАРЯН: «НЕ ГОДИШЬСЯ ТЫ ДЛЯ СБОРНОЙ»

4 марта в Таллине на ХI МАТЧЕ ГОРОДОВ СССР произошло историческое событие. Правда, тогда об этом никто не догадывался. Переполненным трибунам парка «Кадриорг» была представлена звезда вселенского масштаба, которая со временем изменит весь наш баскетбольный мир.

3 марта 1950 года. Таллин. Теннисный холл «Кадриорг». Парад открытия XI Матча городов СССР

Итак, внимание!

В матче с командой Свердловска в составе сборной Ленинграда под № 7 на площадку вышел второкурсник военного факультета при институте им. Лесгафта 22-летний защитник Александр Гомельский.

Невысокий, ростом 168 см, играл он мало, выходил только на замену. Принял участие во всех семи матчах. Звездный час пришелся на игру с Каунасом – Гомельский дважды поразил кольцо с игры, дважды точно пробил штрафные, заработал два фола, команда выиграла второй тайм. Но не матч.

Зато в последний день его бойцовский характер и решительность помогли Ленинграду взять верх над Баку, тем самым избежав переигровки за право остаться в турнире на будущий год.

Это был пик игровой карьеры Александра Гомельского.

Вскоре он услышит горькие слова тренера сборной СССР Степана Спандаряна: «Не годишься ты для сборной. Маленький очень».

И вот тогда начнется восхождение великого тренера…

Как баскетболист Гомельский выступал за команды Ленинграда: Дом офицеров ЛенВО и сборную города

Два великих тренера – Александр Гомельский и Владимир Кондрашин – в 1950-м году играли в одной команде – Ленинградского военно-топографического училища и Дома офицеров.

Команда Военно-топографического училища, чемпион ЛВО (слева направо): Евгений Никитин, П. Воронин, Владимир Кондрашин, Юрий Свидерин, Юрий Трохов, Александр Гомельский

Чемпион Ленинграда 1950 года команда ЛДО: в нижнем ряду трио будущих заслуженных тренеров СССР (слева направо) – Владимир Кондрашин, Александр Гомельский, Владимир Желдин

ЗНАМЕНИТАЯ ЛЕВАЯ АРВО ПУТМАКЕРА

На главный зимний турнир страны – XI СОСТЯЗАНИЕ 8 ГОРОДОВ СССР – вновь собрались 8 команд, вот только прошлогоднего аутсайдера – сборную Кутаиси, заменила команда Баку. Эстонские зрители увидели всех триумфаторов недавних X Всемирных студенческих игр в Будапеште (любому международному событию тогда предавался статус вселенского масштаба): А. Конева, С. Тарасова, В. Колпакова, Ю. Ушакова, К. Алексеева, В. Власова (Москва), О. Коркия (Тбилиси), И. Лысова, И. Куллама (Тарту), С. Бутаутаса и К. Пяткявичюса (Каунас).

Первые соревнования союзного уровня в Эстонии принимает реконструированный теннисный холл «Кадриору» в Таллине, вместимость которого по современным меркам совсем небольшая, человек тысяча, не больше. Понятно, что на на большинстве матчей аншлаг.

К последнему туру Москва, Тарту и Тбилиси пришли с пятью победами в шести матчах. Причем Москва могла вообще обойтись без поражений. Суперкоманда, собранная из игроков «Динамо» (Конев, Колпаков, Власов, Байков, Ушаков) и ВВС (оба Алексеевых, Тарасов, Моисеев, Гребенщиков), неожиданно в третьем туре проиграла Риге – 42:43. Алексеев имел шанс перевести матч в овертайм, но в концовке смазал штрафной.

В последний день тбилисцы уверенно обыграли рижан – 39:27 и стали ждать соперника по дополнительному матчу – Москва или Тарту? Уже в середине первого тайма все стало ясно: эстонцы, ведомые Путмакером, Круусом и Лысовым, оторвались на недосягаемое расстояние – 31:18. Затем был просто красивый баскетбол – 59:36.

В золотом матче все решилось на последних секундах: победу Тарту принес центровой Путмакер, классно исполнив свой знаменитый бросок крюком левой рукой – 29:28.

Информация об итогах XI Матча городов СССР в апрельском номере журнала «Физкультура и Спорт»

Счастью эстонского народа не было предела. Все хотели встретиться с сильнейшей командой страны, и для этого было организовано турне сборной Тарту по десяти городам Эстонии.

К слову, в те времена титул победителя Матча городов оценивался также высоко, как и звание чемпиона СССР.

12 марта 1950. Таллин. Теннисный холл «Кадриорг». Стартовая пятерка сборной Тарту перед дополнительным матчем со сборной Тбилиси (29:28): Иоанн Лысов, Эрнст Эхавеер, Хейно Круус, Арво Путмакер, Хейно Раудсик

КАК ГОВОРЯТ АМЕРИКАНЦЫ: BACK-TO-BACK

То есть, два года подряд.

В 1949-м динамовцы Тбилиси впервые выиграли Кубок СССР, в 1950-м повторили свой успех.

Только на сей раз было несколько отличий.

Во-первых, к команде присоединился классный баскетболист, игрок сборной СССР Нодар Джорджикия, прежде выступавший за тбилисский Дом Офицеров. Он сделал все возможное в Таллине на Матче 8 городов, но удача отвернулась. Теперь же все получилось.

Во-вторых, в несчастливом марте командой руководил прошлогодний триумфатор Шалва Диасамидзе. В апреле, на всесоюзном турнире динамовских команд, он вновь привел тбилисцев к победе. Но во II РОЗЫГРЫШЕ КУБКА СССР «Динамо» (Тбилиси) возглавил уже Георгий Авалишвили, который накануне на динамовском клубном первенстве был еще действующим игроком. Специалисты отмечали, что при нем команда заиграла иначе – более ярко и комбинационно.

И, в-третьих, грузинской команде повезло. В полуфинале она должна была встретиться с чемпионом СССР – УСК (Тарту). Однако эстонцы не явились в Москву. Нет, не испугались. Виноваты организаторы соревнований (интересно, кому-нибудь потом голову оторвали?) Наметив на 12 июля полуфиналы Кубка страны, а на 13-е – финал, они забыли, что в эти же сроки в Ленинграде проходят IV Всесоюзные студенческие игры, которые завершились 14 июля. УСК в них участвовал, занял второе место после Каунасского университета и никак не успевал приехать в Москву.

Полуфинальные матчи и финал проводились на площадке напротив Западной трибуны московского стадиона «Динамо» при аншлаге (более 10 тысяч зрителей) несмотря на жару.

По ходу Кубка вновь не случилось никаких сенсаций. В финале – против московского «Динамо» – тоже. Уже к перерыву гости вели 30:13. Итоговый счет – 49:36. Самым результативным на площадке был Инцкирвели – 18 очков.

Москва. Центральный стадион «Динамо». 13 июля 1950 года. Финальный матч II розыгрыша Кубка СССР «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Москва) – 49:36. В атаке московские динамовцы (в белой форме)

«Динамо» (Тбилиси) – обладатель Кубка СССР 1950 года. Слева направо. Верхний ряд: Коркия, Джорджикия, Кекелидзе. Второй ряд: Инцкирвели, Месхи, Нижарадзе, Тортладзе. Нижний ряд: Коркашвили, Годзиашвили, Рухадзе, Медзмариашвили

Московское «Динамо» перед матчем на Кубок СССР в Алма-Ате (55:51). Слева направо: Василий Колпаков, А. Панков, Юрий Ларионов, Анатолий Белов, Юрий Ушаков, Григорий Байков, Виктор Власов, Борис Федотов, Юрий Озеров, Анатолий Конев

А ЕСЛИ БЫ НЕ ЛИВЕНЬ?

XVII ЧЕМПИОНАТ СССР уложился в скоротечные 13 дней, да еще все 24 (!) команды собрались в одном городе – Вильнюсе (играли на четырех открытых площадках Государственного стадиона Литвы – по 23 матча в день, параллельно проходило еще и женское первенство!). В 1950 году лишь футболисты (причем даже на уровне первенства республик) и мастера хоккея с шайбой соревновались по классической двухкруговой схеме. Впрочем, на недостаток игровой практики ведущим клубам грех было жаловаться – количество матчей за сезон переваливало за полсотню (пусть зачастую, скажем, на первенство Москвы или союзных республик, уровень соперников был несопоставим).

Отборочным турниром всесоюзного первенства стали чемпионаты Москвы (квота – 3 команды), Ленинграда (2 команды) и 16 республик (Карело-Финская до 1956 года была союзной). РСФСР, Украина и Грузия были представлены двумя клубами, все прочие (включая прибалтийские, которые в итоге заняли исключительно топовые – второе, четвертое и седьмое места) – исключительно республиканскими чемпионами. За исключением Эстонии, которую представлял чемпион СССР-1949 УСК. В республиканском первенстве студенты дважды уступили динамовцам Таллина (в решающем матче второго круга 51:53). Несложно предположить, что по спортивному принципу «Динамо» (Таллин) претендовал бы на звание чемпиона СССР, но по политически-географическому даже не был представлен среди 24 сильнейших команд.

Более 10 тысяч зрителей из Вильнюса, Каунаса и других городов Литвы ежедневно наблюдали за играми на площадках вильнюсского стадиона. А на финальные матчи приезжали любители баскетбола даже с Украины, из Латвии, Москвы и Ленинграда.

Вообще-то задача в течение двух недель разыграть справедливое первенство среди 24-х команд даже сейчас представляется сверхсложной. И, надо сказать, Всесоюзная секция баскетбола с ней почти справилась. Почему «почти»? Об этом чуть позже.

Все 24 команды на предварительном этапе были распределены на шесть подгрупп по четыре в каждой. Две лучшие из подгруппы проходили дальше. Это логично – чтобы избежать ситуации годичной давности, когда одно поражение лишало команду шансов на медали.

Далее 12 лучших «елочкой» распределялись на две полуфинальные группы (А и Б) по 6 команд, в которой играли по кругу «каждый с каждым».

В финальную четверку выходили две сильнейшие из каждой группы.

И вот здесь скажем про «почти». Ситуация сложилась так, что перед последним полуфинальным днем что в группе А (УСК и «Жальгирис»), что в группе Б (ВВС и тбилисское «Динамо») лидеры имели по четыре победы, а потому результат их очной встречи ни на что не влиял. Оба уже обеспечили выход в финал, где начиналось все сначала. Но вот если бы счет личного матча учитывался на следующем этапе, тогда это было бы достойное зрелище.

А так тбилисцы выставили против «летчиков» вторую пятерку и крупно проиграли – 34:72, зато принципиальные прибалтийские соперники — эстонцы и литовцы – устроили честный бой. 35:34 в пользу клуба из Тарту в овертайме.

Интересно появление каунасского «Жальгириса». В тот год лидеры СКИФа (Каунас) завершили обучение в своем Институте физкультуры и начали играть за другие коллективы, отчего команда ослабла и не смогла по-прежнему достойно выступать на престижных турнирах. Поэтому было принято решение собрать всех сильнейших в «Жальгирисе». Даже чемпионат Литвы в финале разыграли «Жальгирис»-1 и «Жальгирис»-2. Из них-то и составили команду для участия в чемпионате СССР.

…Наступило время финальных разборок.

Сначала на площадку вышли УСК (Лысов, Куллам, Кревальд, Круус, Эхавеер) и тбилисское «Динамо» (Коркия, Годзиашвили, Нижарадзе, Джорджикия, Инцкирвели). Первые шесть минут завершились вничью – 4:4. Затем южане сделали рывок 9:0 (трижды Коркия, Джорджикия и Нижарадзе со штрафного), доведя счет до 13:4! Прибалты после выхода Раудсика вместо Кревальда за счет огромного опыта и верного розыгрыша мяча нанесли ответный удар (Куллам, Круус, Раудсик), и на перерыв ушли, проигрывая один бросок – 11:13.

Во втором тайме тбилисцы включили режим «игры от обороны». Прорывы и броски тартусцев не увенчались успехом. Динамовцы же за счет удачных атак Джорджикия и Коркия к 28-й минуте повели уже 25:13. Дальше пошла равная игра – 32:20.

На 35-й минуте за четыре фола с площадки ушел Коркия. Эстонцы тут же взвинтили темп и в течение двух минут Раудсик, Лысов и Круус сократили отставание до 26:32. Потом Джорджикия и Куллам обменялись точными бросками – 28:34. Началась концовка. Тбилисцы бережно держали мяч, отказываясь от выполнения штрафных бросков. За минуту до окончания игрового времени Лысову удалось сократить счет до «минус 4». В итоге тбилисцы одержали ценную победу – 34:31.

Во втором матче дня встретились ВВС и «Жальгирис». Команду «летчиков» усилил классный латыш Силиньш. К сожалению для литовцев, в начале второго тайма травму получил их лидер Бутаутас, которого, правда, успешно заменил дебютант Стонкус. В конце матча пострадал уже лучший в тот день игрок «Жальгириса» Серцявичус.

Тем не менее, запаса, созданного по ходу игры, литовцам хватило для победы – 45:36.

Следующий день начали ВВС и «Динамо». В первые минуты команды лидировали по очереди. К 15-й повели москвичи – 13:8, но вскоре тбилисцы отыгрались – 13:13. На перерыв ушли при счете 17:15 в пользу ВВС.

В начале второго тайма преимущество «летчиков» увеличилось до 28:21. Но тут разбушевался Коркия, и на 33-й минуте счет сравнялся – 28:28. Какое-то время то одна команда выходила вперед, то другая. За три минуты до конца после броска бывшего тбилисского армейца, а ныне москвича Гупалова снова наступила ничья – 34:34.

В оставшееся время баскетболисты ВВС неоднократно нарушали правила, но динамовцы наотрез отказывались от штрафных бросков, продолжая держать мяч. Как вдруг за несколько мгновений до финального свистка Нижарадзе, получив пас в углу площадки, неожиданно сделал бросок и попал! «Динамо» выиграло тяжелую встречу – 36:34.

Матч УСК – «Жальгирис» вызвал огромный интерес.

На первых минутах команды красиво атаковали, но постоянно мазали. Только на 6-й минуте Немцявичус из-под щита поразил кольцо – 2:0. На 10-й минуте Лагунавичус увеличил преимущество литовцев до 3:0. Но было ясно, что как только тартусцы начнут попадать, произойдет перелом. Уж слишком было заметно их игровое преимущество.

Первым это сделал Раудсик – причем дважды. После штрафного Куллама и его атаки, а также броска Эхавеера счет стал 9:3.

На 17-й минуте с четырьмя фолами из игры выбыл Круус, но эстонцы не пали духом – 16:10 к перерыву.

В первые минуты второго тайма преимущество перешло к литовцам. Штрафной бросок Сабулиса и две атаки Немцявичуса сократили отставание «Жальгириса» до одного очка – 15:16.

Но затем, при счете 23:20 в пользу УСК, наступил перелом. Сказались травма Бутаутаса, который не смог играть в полную силу, и отсутствие Серцявичуса. Четыре раза подряд Куллам делал подбор под чужим щитом и добивал мяч в корзину, точны были броски Лысова, Раудсика и Эхавеера. Их преимущество быстро росло – 27:21, 32:22, 39:22. Финальный свисток зафиксировал победу УСК — 48:24.

После двух туров у «Динамо» стало 2 победы, УСК и «Жальгириса» – по 1, ВВС – 0.

Последний день начали ВВС и УСК. Команды действовали энергично, однако эстонцам не хватало привычной твердости и воли к победе. ВВС, наоборот, вцепились в шанс получить медали. Они и выиграли первую половину – 24:16.

Во втором тайме игра тартусцев улучшилась. Преимущество москвичей сократилось до 3 очков, а на 36-й минуте даже до одного – 32:31, но сравнять счет и выйти вперед теперь уже бывшие чемпионы не смогли. ВВС победили – 34:31. Вновь, как и год назад, они были единственными, кто сумел выиграть у УСК.

Незадолго до начала матча тбилисского «Динамо» (Коркия, Джорджикия, Нижарадзе, Инцкирвели, Жгенти) и «Жальгириса» (Бутаутас, Сабулис, Немцявичус, Петкявичус, Лагунавичус) прошел проливной дождь, который испортил не только настроение игрокам, но и площадку перед центральной трибуной стадиона. Теперь каунасцы уже не могли использовать свои сильные стороны — быстрые контратаки и внезапные прорывы. Первый тайм завершился в пользу грузин – 11:6.

Под обоими щитами хозяйничал великий Коркия, прикрыть которого было невозможно. Времена преимущество южан достигало 9-10 очков. В последние минуты каунасцам удался финишный рывок, но было уже поздно. Со счетом 25:20 «Динамо» выиграло решающую встречу и впервые в своей истории – чемпионский титул.

«Советский спорт» писал тогда о победе тбилисцев: «Возглавляемая одним из ведущих наших баскетболистов Отаром Коркия тбилисская команда продемонстрировала лучшие качества советского баскетбола – высокую технику, чувство коллективизма, неукротимую волю к победе. Имея сильных защитников Н. Джорджикия и Д. Нижарадзе коллектив смело доверил места в основном составе способным молодым нападающим Д. Годзиашвили, В. Жгенте, Л. Инцкирвели, вполне оправдавшими себя».

Газета отметила и тактические перестроения: «Все чаще команды отказываются от зонной защиты, предпочитая оборону с персональным «разбором» игроков». Нападающая сторона, играющая быстрым прорывом противопоставляет этому систему заслонов и блокирования с высвобождением игрока для завершения атаки. По-прежнему низкий процент реализации штрафных. В финальном матче «Динамо» (Тбилиси) – «Жальгирис», когда каунассцы проигрывали два очка, они били подряд 8 штрафных и не забили ни одного».

Открытием чемпионата специалистами был назван Гунарс Силиньш, перешедший в ВВС из рижского «Динамо». «Примером для всех может служить игрок ВВС Силиньш, чья игра, благодаря внедрению новых методов тренировок, стала значительно быстрее, в результате чего он стал одним из лучших центровых в СССР» (журнал Kehakultuur, Таллин)

XVII ЧЕМПИОНАТ СССР. Вильнюс. 29 августа – 10 сентября 1950. Баскетбольная площадка Государственного стадиона Литвы.

Команда ВВС – бронзовый призер чемпионата СССР 1950 года. Стоят, слева направо: Силиньш, Осипов, Тарасов, Казаков, Александр Юзефович Смоленго (начальник команды), Гупалов, Козлов, Е. В. Алексеев, Конев. Сидят: Антонов, Мершин, Е. Н. Алексеев, Моисеев

10 сентября 1950 года. Вильнюс. XVII чемпионат СССР. «Жальгирис» – «Динамо» (Тбилиси) – 20:25. Казис Петкявичус (с мячом) и Джумбер Нижарадзе. Слева – Леван Инцкирвели, справа – Отар Коркия

НОДАР ДЖОРДЖИКИЯ: ПЯТЬ ТИТУЛОВ ДЛЯ ТБИЛИСИ

Одним из лучших на чемпионате страны в Вильнюсе был Нодар Джорджикия.

В атаке – Нодар Джорджикия

Нодар вырос в интеллигентной семье: отец много лет был директором знаменитой тбилисской Первой школы. Дома были почитаемы литература, искусство, музыка, в числе друзей семьи – выдающиеся деятели грузинской культуры и науки.

Путь в спорте он начал в команде Тбилисского государственного университета, куда поступил в конце тридцатых годов на филологический факультет (отделение русского языка и литературы). Поначалу Нодар не показался баскетбольному тренеру Шалве Диасамидзе. Но Джорджикия отличался необыкновенным трудолюбием, дневал и ночевал в спортивном зале, а потому расстояние до первой команды вуза преодолел за один учебный год.

В 1942-м ушел на войну. Среди его наград есть и боевые.

После войны Джорджикия окончил юрфак университета, совмещая учебу с баскетболом.

В 1944-м, уже демобилизованный, выступал за команду TОДО (Тбилисского дома офицеров). С ней выиграл два золота чемпионатов СССР. Еще три чемпионства Джорджикия связаны с тбилисским «Динамо», как и две победы в розыгрышах Кубка СССР.

Он отличался особым умением играть в защите. Не было соперника, которого не смог бы остановить Нодар. Хотя умел и любил атаковать. Именно благодаря ему в начале 50-х «Динамо» доминировало в советском баскетболе.

В 1947 году в составе сборной СССР стал чемпионом Европы. В финальном матче с Чехословакией, отыграв 40 минут, принес команде 8 очков.

В защите Нодар Джорджикия

В Праге случилась история, которая имела тяжелые последствия для Нодара. Уже по окончании чемпионата Европы к нему с Коркия подошла девушка-грузинка и пригласила отобедать у них дома – мол, отец из-за болезни не смог приехать на турнир и был бы рад принять у себя земляков-чемпионов. О приглашении они предупредили входившего в состав спортивной делегации сами знаете кого. Этот обед имел свое продолжение. Нодара сделали невыездным, вывели из состава сборной.

Только в 1951 году Джорджикия снова призвали в главную команду страны, в ее составе он выиграл серебро Хельсинкской Олимпиады-1952.

Спортивная карьера выдающегося грузинского баскетболиста закончилась в 1957 году. В 36 лет он мог еще поиграть за динамовский клуб, сил было предостаточно, но рядом появились молодые классные игроки. И он не стал сдерживать их рост.

Перешел на ответственные должности в качестве юриста.

Нодар Константинович Джорджикия родился 15 ноября 1921 в Кутаиси. Нападающий. Выступал за тбилисские команды: ТГУ – до 1941, ТОДО – 1944-1949, «Динамо» – 1950-1957. Пятикратный чемпион СССР (1944, 1946, 1950, 1953, 1954). Второй (1945) и третий (1952) призер чемпионатов СССР. Обладатель Кубка СССР (1950, 1951). В 1947, 1949, 1951 и 1952-м выступал за сборную СССР. В ее составе провел 35 матчей (12 – официальных). Второй призер Олимпийских игр (1952). Чемпион Европы (1947). Победитель Всемирных студенческих игр (1951). Личный рекорд результативности за сборную СССР – 10 очков: против Венгрии (62:33) на ЧЕ-1947 в Праге и против Бразилии (54:49) на ОИ-1952 в Хельсинки. Участник Великой Отечественной войны. Младший лейтенант. Награжден орденами «Красной Звезды», Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа». По окончании карьеры игрока работал референтом в Совете Министров Грузинской ССР. Был председателем Федерации баскетбола Тбилиси. Скончался 2 августа 2008 в Тбилиси.

АХТАЕВ – ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ СУПЕРЦЕНТР

Турнир в Вильнюсе запомнился дебютом в чемпионатах страны невероятно высокорослого (когда лишь единицы дотягивали до 190 см) центрового Увайса Ахтаева («Советский Спорт» тех лет дал ему 214 см роста, современная Википедия – 236 см, вес в пределах 160–200 кг). Наличие столь мощного центра позволило скромному алма-атинскому клубу занять место в середине турнирной таблицы. Да что там – в свое время Ахтаев был самым высокорослым баскетболистом мира, игравший в огромных самодельных ботинках 58-го размера! На тот момент это был первый в советской истории игрок, который мог просто положить мяч в корзину, не отрывая ноги от настила.

Увайса Ахтаева по прозвищу Вася Чечен мы назовем первой настоящей звездой советского баскетбола, вкладывая в это понятие то, что слава о нем летела далеко за пределы баскетбольной площадки. Хотя судьба его была непростой – 14-летним подростком он вместе с семьей был депортирован в Караганду (Казахстан). Но уже через три года (что было неудивительно при таких габаритах) играл за алма-атинскую баскетбольную команду, за которую выступал до 1957 года (обнаруженный сахарный диабет досрочно прервал карьеру). Писатель Саид Бецоев в своей книге «Гигант баскетбола. Триумф и трагедии Увайса Ахтаева» утверждает, что Ахтаев имел 70-процентный показатель попаданий в каждом матче – уникальный результат. В матчах с командой Алма-Аты зачастую тренеры применяли тактику «голодного пайка»: соперники персонально держали четырех игроков алматинцев, так, чтобы они не смогли дать пас Ахтаеву.

А вот за сборную страны в официальных турнирах Ахтаеву сыграть не пришлось – нарком МВД Лаврентий Берия, курировавший подготовку команды к Олимпиаде-1952 лично требовал, чтобы «репрессированный» Ахтаев сменил имя и национальность, на что великан не пошел. Уже после казни Берии был товарищеский матч с Болгарией в 1954 году, но тогда было признано, что «Вася Чечен» слишком медлителен для игры сборной.

Знаменитый тренер Александр Гомельский вспоминал: «Ахтаев был мягок с мячом, даже ласков с ним. Вася действительно играл. И не надо думать, что Ахтаев был ограниченным в игровом плане человеком. Отнюдь! Конечно, в первую очередь он использовал свой рост и старался забить, вернее, вколотить мяч в корзину. Но у него был и неплохо поставленный бросок, особенно со штрафных, прекрасно играл в защите, ставя такую «крышу», что выбраться из нее было неимоверно трудно. Это был умный, смышленый игрок, любящий, чувствующий и понимающий баскетбол».

Увайс Мажидович Ахтаев родился 26 декабря 1930 в селе Вашиндарой, Шатойский район, Северо-Кавказский край. Центровой (236 см).

Выступал за алма-атинские команды «Буревестник», СКИФ, «Большевик», «Искра» и сборную Казахстана (1947-1957). Сыграл 1 матч за сборную СССР в 1954 году. Тренер сборной Чечено-Ингушской АССР по баскетболу (1959-1973). Скончался 12 июня 1978 в Грозном.

Сезон сборной

Турнир II Конгресса Международного Союза студентов. Прага. 12-15 августа 1950. 1 место. +3–0, мячи 156–74.

После турнира команда сыграла товарищеский матч в Градец-Кралове с местной командой. В декабре, перед вылетом в турне по Китаю, провела два контрольных матча с ЛДО (Ленинград).

Больше всего игр за сборную: Коркия, Бутаутас, Конев, Петкявичус, Власов, Куллам – по 5.

ПРАГА ВМЕСТО БУЭНОС-АЙРЕСА

В августе сборная СССР выехала в Прагу на турнир в рамках очередного слета демократической молодежи и студентов. Сейчас сложно разобраться во всех тогдашних мировых студенческих играх, фестивалях, универсиадах – наших и не наших, конгрессах. Главное, что сборная собралась в полном составе и выехала заграницу. В своей подгруппе легко обыграла Китай (Коркия набрал 33 очка) и Польшу, а затем в финале не без труда победила сильную Чехословакию, которая до того превзошла Венгрию и Румынию.

Турнир II Конгресса Международного союза студентов. Прага. 12-15 августа 1950. Группа А. 1. СССР: Китай – 74:30, Польша – 55:21. За 1-е место. Чехословакия – 30:23.

Сборная СССР: Отар Коркия («Динамо» Тб) – 45 очков/3 матча, Анатолий Конев («Динамо» М) – 31/3, Степас Бутаутас («Жальгирис») – 19/3, Казис Петкявичюс («Жальгирис») – 12/3, Хейно Круус (УСК) – 11/3, Виктор Власов («Динамо» М) – 11/3, Илмар Куллам (УСК) – 9/2, Иоанн Лысов (УСК) – 8/2, Сергей Тарасов (ВВС) – 5/2, Александр Моисеев (ВВС) – 3/1, Юстинас Лагунавичус («Жальгирис») – 2/1, Зенонас Сабулис («Жальгирис») – 0/1. Главный тренер – Степан Спандарян.

В октябре в Аргентине прошел первый чемпионат мира, на который мы не поехали, отказавшись играть в чемпионате Европы-1949. Чемпионами стали хозяева, далее – США, Чили, Бразилия, Египет, обыгравший чилийцев, и Франция, проигравшая всем (пару матчей – в борьбе).

Уверенно можно сказать: сборная СССР боролась бы там за золото.

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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