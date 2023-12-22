XIII чемпионат СССР, 1946 год. Триумф Москвы во Франции и «золотой» матч армейцев Тбилиси против ЦДКА

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Главные события в баскетболе

Первый послевоенный (и четвертый по счету) чемпионат Европы проходит в мае в Женеве. Титул достается Чехословакии, которая в финале обыгрывает Италию – 43:32. В матче за третье место Венгрия побеждает Францию – 38:32. Впервые в чемпионате не участвуют сборные Прибалтики, которые теперь входят в состав СССР.

Чехословакия как чемпион получает право принять Евробаскет-1947, на котором через год дебютирует сборная СССР.

На чемпионате Европы впервые применяются изменения в правила. В том числе: лимит персональных замечаний увеличен с четырех до пяти; вводится неограниченное число замен и розыгрыш спорного мяча.

В Ленинграде в VII по счету Матче городов победу одерживает команда Таллина. Сборная Москвы совершает победоносное турне по Франции, после чего начинаются активные переговоры о вступлении в ФИБА Федерации баскетбола СССР. В Киеве тбилисский Дом офицеров возвращает себе титул сильнейшей команды страны – спустя два года клуб вновь становится чемпионом СССР.

БЫСТРЫЙ ПРОРЫВ ИЛИ РОЗЫГРЫШ ДО ВЕРНОГО?

Сейчас странно об этом узнавать, но в 40-е и 50-е годы прошлого столетия у игроков и зрителей победы в Матчах городов считались более престижными, чем в чемпионатах страны. Ну, в общем, понятно. Уровень мастерства и конкуренции в сборных были гораздо выше, чем в клубах. Это потом появятся доминирующие в своих регионах команды – ЦСКА, «Жальгирис», ленинградский «Спартак»…

Складывается впечатление, что авторы буклетов-программ устроили конкурс — чей проект будет краше?!

В первый день VII МАТЧА ГОРОДОВ СССР последним заходом на площадку зала спортклуба Дома офицеров им. Кирова (Ленинград, 1-я Красноармейская ул., 13) вышли команды Ленинграда и Москвы. В 21.00, со стартовым свистком, начался первый в истории отечественного баскетбола радиоэфир. Неважно, что продолжался он всего пять минут. Хотя радиослушатели и не узнали, что случилась сенсация: хозяева выиграли у одного из фаворитов – 25:22, начало было положено.

В принципе, ленинградцы провели неплохой турнир: в первой части (до дня отдыха) после четырех туров шли даже в группе лидеров. Но потом не вынесли напряжения гонки.

Москва, уступив Ленинграду, заиграла в полную силу и, одержав пять побед подряд, готова была в последний день сразиться с Таллином за право встретиться еще раз в золотом матче. Но интриги не вышло…

14 апреля 1946. Игроки сборной Москвы перед Матчем городов в Ленинграде. Слева направо Сергей Тарасов, Юрий Ушаков, Евгений Н. Алексеев, Василий Колпаков, Анатолий Конев, тренер – Павел Миронович Цетлин

А Эстония под флагом Таллина сумела привезти в Ленинград фактически сборную республики, включив в команду Куллама – жителя Тарту. Никто в оргкомитете не обратил на это внимания, тем более, что полгода назад на чемпионате страны он выступал за таллинский «Калев».

Итоги турнира подвел в «Советском спорте» главный тренер сборной Москвы Степан Спандарян. Привожу с сокращениями, небольшой редакторской правкой и своими комментариями.

«Как известно, в Матче 8 городов команда Таллина заняла первое место, не имея ни одного поражения. Как же играют таллинцы?

Их баскетбол основан на медленной, тщательной обработке мяча до момента заключительного броска в корзину. Все комбинации построены на том, чтобы дать возможность центровому забить мяч из максимально удобного положения. Так играют и Каунас с Ригой.

Основной состав Таллина: защитники – Эриксон, Преес; нападающие – Путмакер, Куллам и Лысов. Все подвижные, хорошо прыгающие, прекрасно владеющие мячом. Путмакер, Куллам и Эриксон высокого роста (выше 190 см). В нападении расстановка такова: под кольцом, спиной к щиту – центровой Путмакер; в левом углу площадки – Куллам, который часто передвигается к Путмакеру; Лысов и Преес занимают места поперек площадки почти на одной линии; защитник Эриксон становится сбоку от линии штрафного броска.

Как правило, комбинации завершает Путмакер, прекрасно владеющий броском с обеих рук. На турнире он забил наибольшее количество мячей.

Игра эстонской команды основана на следующих приемах.

Первый – навязывание своей манеры противнику. Достигается это тем, что все игроки стараются сбить соперника с привычной для него тактики и темпа. Благодаря этому ряд команд (Ленинград, Тбилиси) сыграли против Таллина значительно ниже своих возможностей. (Ленинград вообще выдал «чудо-матч», уступив эстонцам – 6:17, отвратительно пробивая штрафные, реализовав лишь 3 из 16. – автор).

Только один раз таллинцы чуть не были побиты их же оружием. Это случилось в матче с Кутаиси. Играя в стремительном темпе, кутаисцы сбили противника с привычной игры.

(Когда за две секунды до конца матча Коркия нарушил правила на Раамате, счет был 24:24. Штрафной бросок, пробитый уже после финального свистка, принес победу Таллину. – автор).

Во-вторых, эстонская команда исключительно бережно относится к мячу. Получив его, она держит у себя до тех пор, пока не представится возможность сделать верный бросок или получить право на штрафной. Встреча Таллина и Каунаса (предпоследний день, 27:22, шестая победа подряд – автор) наглядно показала, как много сил и времени нужно было каунасцам, чтобы только отобрать мяч. Баскетболисты Таллина ухитрялись беспрерывно владеть им по 5-6 минут. Помимо физического напряжения, противник в таких случаях должен был выдержать и испытание на крепость нервов (бесплодная беготня за мячом по всей площадке вызывала у многочисленных зрителей смех, а у игроков – естественное раздражение).

Третий прием эстонцев – тактические резервы. В случаях, когда был прикрыт тот или иной игрок, атаковал другой, до этого не проявлявший себя в нападении.

Характерный пример можно было наблюдать в том же матче Таллин – Каунас. Все игроки нападения эстонцев были закрыты. Путмакера держали два игрока. В этот момент защитник Эриксон воспользовался свободой, забил четыре мяча и принес победу своей команде. Надо сказать, что до этого Эриксон ни разу не делал попыток атаковать.

Наиболее характерный представитель другого стиля игры, агрессивного – сборная Москвы. Так же играют Тбилиси и Свердловск. Тактика москвичей основана на быстром прорыве, бросках по кольцу с разных дистанций, сокращении до минимума времени, необходимого на переход от защиты к нападению, немедленном возвращении в свою зону после потери мяча.

Проигрыш Москвы Таллину со счетом 16:32 (последний день, невероятная защита эстонцев – Москва во втором тайме лишь один раз забросила мяч с игры. Но, если бы москвичи победили, то играли бы дополнительный матч, снова с Таллином. – автор) заставил многих задуматься, какой же тактики придерживаться?

Считаю, что надо разумно сочетать оба стиля, причем следует учитывать не только силы противника, но и свои возможности.

Смешно будет выглядеть попытка строить игру через центрового в команде, где нет ни одного игрока ростом выше 185 см, или применять быстрые прорывы в команде, составленной из высоких, но медлительных игроков.

Наряду с изучением техники и тактики тренеры не должны забывать о создании резерва, равноценного основному составу. Уместно будет вспомнить, что отсутствие полноценных запасных было одной из причин поражения команды Москвы в Матче 8 городов».

Сильная концовка! И это говорит главный тренер сборной Москвы! Сам динамовец, пригласил аж пятерых динамовцев – Ушакова, Колпакова, Егорова, Лобанова, Гуревича, но только двух из «Строителя» – Конева и Тарасова (а где Моисеев, Козлов, Преображенский?) и лишь одного (!) чемпиона страны армейца Алексеева (а где второй Алексеев, Байков, Гребенщиков, Мершин?). Уж две-то полноценные пятерки легко можно было создать!

21 апреля 1946. Ленинград. Сборная Таллина – победитель Матча городов (слева направо): верхний ряд – Хейно Круус, Эуген Тиллинг, капитан команды Иоанн Лысов, Эдуард Раамат; нижний ряд – Рене Преес, Арво Путмакер, Оскар Эриксон, Илмар Куллам. Нет на фото тренера – Ярослава Дудкина

ИЗ ФРАНЦИИ – С ЛЮБОВЬЮ

Не мы это придумали. Футболисты, которые в ноябре 1945-го перед поездкой в Англию укрепили «Динамо» армейцем Бобровым и двумя ленинградцами. Цели и задачи понятны.

У баскетболистов были точно такие же – провести разведку боем и, если сыграем в турне достойно, вступать в Международную федерацию. Международных контактов у советских баскетболистов не было 18 лет – со времен памятных встреч с рабочими командами Латвии в 1928 году.

В соперники выбрали Францию. Вроде бы имеет авторитет в Европе (полуфиналист чемпионата континента), но и не самая мощная баскетбольная держава. Со сборной страны, как я понимаю, играть мы опасались. Договорились соперничать с командами городов. Со своей стороны заявили в турне команду второй группы – московский «Строитель». Да только из «Строителя» там было лишь четверо, плюс пятеро динамовцев, плюс один армеец. В общем – сборная Москвы.

Участники турне «Строителя» по Франции. Слева направо. Сидят: Анатолий Конев, Сергей Тарасов (оба – «Строитель»), Лазарь Гуревич, Василий Колпаков, Юрий Ушаков. Стоят: Борис Егоров (все – «Динамо»), Евгений Н. Алексеев – капитан (ЦДКА), Александр Лобанов («Динамо»), Александр Моисеев, Игорь Преображенский (оба – «Строитель»)

23 июля 1946 года. Париж. Перед матчем сборная Парижа – «Строитель» – 29:48. Слева направо: Анатолий Конев («Строитель»), Сергей Тарасов («Строитель»), Лазарь Гуревич («Динамо»), Василий Колпаков («Динамо»), Юрий Ушаков («Динамо»), Борис Егоров («Динамо»), Игорь Преображенский («Строитель»), Александр Моисеев («Строитель»), Александр Лобанов («Динамо»), Евгений Алексеев – капитан (ЦДКА)

10 августа 1946. Московский «Строитель» перед матчем со сборной Парижа FSGT (Federation Sportive et Gymnique du Travail) на знаменитом стадионе «Роллан Гаррос»

Опасения были напрасны. Лихо пронеслись «строители» по Франции, с 23 июля по 10 августа одержали 7 побед в семи матчах, средний счет – 53,6:24,6. Самым сложным был третий матч – в Лионе, с действующим чемпионом страны. Гости проигрывали весь первый тайм, но в итоге победа – 30:24.

Принимали нас хорошо, пресса писала восторженно. Нередки были плакаты «Слава советскому народу, разгромившему гитлеровскую Германию!».

10 августа 1946. Париж, Стадион «Роллан Гаррос». Сборная Парижа FSGT – «Строитель» – 29:48. Юрий Ушаков (слева) и Сергей Тарасов вынуждают игрока хозяев поля сделать пробежку

Париж так вообще любил русский баскетбол. У всех оставались еще в памяти победы B.B.C.R (Basket Ball Club Russe – Русский баскетбольный клуб) в конце 1930-х – начале 1940-х. Основателем клуба был сотрудник европейского отделения кинокомпании MGM в Париже Владимир Познер, отец журналиста, телеведущего, писателя Владимира Познера. В команде играли только российские эмигранты, двое даже привлекались в сборную Франции.

Апрель 1939 года. Серебряный призер чемпионата Франции команда B.B.C.R. Слева направо: Владимир Познер, Александр Катлама, Дмитрий Волков, Георгий Туркия, Владимир Фабрикант (15 матчей за сборную Франции), Михаил Позняк

Руководство Спорткомитета по достоинству оценило поездку московских баскетболистов во Францию. Все участники были награждены.

И случилось это вскоре после окончания чемпионата СССР, который стартовал в Киеве через две недели после возвращения команды из Парижа.

23 июля. Сборная Парижа – «Строитель» – 29:48.

26 июля. Сборная Страсбурга – «Строитель» – 38:80.

29 июля. «Л`Эвей де Сент-Мари» (Лион) – «Строитель» – 24:30.

2 августа. Сборная Ниццы – «Строитель» – 17:58.

4 августа. Сборная Марселя – «Строитель» – 15:51.

7 августа. Сборная Лиможа – «Строитель» – 21:43.

10 августа. Сборная FSGT (Federation Sportive et Gymnique du Travail) Парижа – «Строитель» – 28:65.

Журнал «Физкультура и Спорт» представил стране главных героев турне по Франции

9-0: ТБИЛИССКИЕ ОФИЦЕРЫ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

По сравнению с прошлым годом Всесоюзная секция баскетбола увеличила число участников XIII ЧЕМПИОНАТА СССР (ПЕРВАЯ ГРУППА) с 8 до 10. Отправила во вторую группу занявшего последнее место в 1945-м «Строитель» (триумфально только что сыгравшего во Франции), добавила в высшую группу две сильнейшие команды из второй – тбилисское «Динамо» и московский «Спартак», а также для привлечения местных болельщиков – чемпиона Украины ТУ из Харькова.

В первый же день состоялся матч, которого ждали с нетерпением. Все еще помнили несостоявшуюся переигровку скандального поединка ЦДКА – «Калев» годичной давности, и отклоненный протест эстонской стороны. «Калев» жаждал реванша, ЦДКА хотел доказать, что по-прежнему сильнее.

И доказал.

Игра началась в 18.30. Ровно в 18.50 завершился первый тайм (17:9 в пользу армейцев), в 19.00 началась вторая половина, 19.20 матч завершился. Без скандалов и задержек времени. На все про все – 50 минут. 31:18 в пользу ЦДКА.

Армеец Байков разошелся не на шутку – 18 очков принес команде, Е.Н. Алексеев – 8, Кузнецов – 4 (с 4 фолами ушел с площадки), Гребенщиков – 1, Е.В. Алексеев – 0 (тоже получил 4 фола).

Дальше ЦДКА одержал еще 5 побед подряд.

Столько же (6) было у тбилисского ДО, чемпиона-1944. Матч между ними должен быть назвать чемпиона-1946.

Они встретились в седьмой день. Искусный мастер защиты Джорджикия лишил пространства московского снайпера Байкова, к Алексееву (Е.Н.) приклеился Оганезов. И разошелся Филиппов, набравший более половины очков грузинской команды. В составе москвичей за перебор фолов ушел сначала Алексеев (Е.В.), и, что самое трагичное для команды, – Байков, который показал очень хорошую игру на этом турнире. Без него ЦДКА не сумел вытащить концовку – 27:30. ТДО мог принимать поздравления.

Но оставался и еще один принципиальный матч. Последний. За второе место. ЦДКА – московское «Динамо». Динамовцы, как и армейцы, подошли к 9-му туру с одним поражением – от ТДО. Была и другая причина. Армейцы хотели доказать главному тренеру «Динамо» Спандаряну, что напрасно он пренебрегает их помощью при формировании сборной Москвы.

Сделали это вполне убедительно. Пятеро основных, без замен, уверенно провели весь матч. Во второй половине Алексеев (Е.В.) закрыл лидера атак динамовцев Колпакова – 39:29 (18:16).

ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ СТАЖИРУЮТСЯ В «ПЕРВОЙ ЛИГЕ»

Финальный турнир XIII ЧЕМПИОНАТА СССР (ВТОРАЯ ГРУППА) проходил в Харькове. Заявлялось, что в предварительных раундах участвовало 290 команд, в финале были представлены лучшие команды турниров в Москве, Ленинграде и союзных республиках. 20 команд на первой стадии были разбиты на пять подгрупп, на второй (согласно занятым местам) – уже на четыре группы, где и определяли позиции с первой по двадцатую. Московский «Строитель» – да, тот самый, который представлял СССР в турне по Франции, только в своем оригинальном составе, смотрелся значительно сильнее соперников. Хотя и допустил осечку – в матче с эстонским (Тарту) «Калевом» – 26:26. Впрочем, второе место, дающее право на повышение в классе заняла другая прибалтийская команда – «Динамо» (Каунас). На следующий год ее игроки, объединившись с лидерами «Жальгириса» в команде под названием СКИФ, выиграют чемпионат СССР. «Строитель» тоже высоко поднимется – будет пятым.

В символической лучшей пятерке второй группы мы видим будущих звезд советского баскетбола – Тарасова, Конева, Моисеева (все – «Строитель»), Бутаутаса (Каунас), Куллама (Тарту). Все пятеро через год станут чемпионами Европы, а Павел Миронович Цетлин – старший тренер «Строителя» – будет возглавлять ту чемпионскую сборную. Вот такая она – «Первая лига»-1946!

Отметим, что официальные и полные итоги этого турнира ранее никогда и нигде не публиковались.

Итоговая классификация XIII чемпионата СССР. Первая группа. 1. ТДО (Тбилиси). 2. ЦДКА (Москва). 3. «Динамо» (Москва). 4. «Калев» (Таллин). 5. «Динамо» (Тбилиси). 6. «Жальгирис» (Каунас). 7. ЛДО (Ленинград). 8. ТУ (Харьков). 9. «Динамо» (Кутаиси). 10. «Спартак» (Москва). Вторая группа. 11. «Строитель» (Москва). 12. «Динамо» (Каунас). 13. «Калев» (Тарту). 14. Дом офицеров (Минск). 15. «Пищевик» (Ленинград). 16. «Динамо» (Баку). 17. «Даугава» (Рига). 18. «Пищевик» (Одесса). 19. «Локомотив» (Тбилиси). 20. Дом офицеров (Петрозаводск). 21. «Динамо» (Ташкент). 22. «Спартак» (Ростов-на-Дону). 23. Дом офицеров (Симферополь). 24. «Локомотив» (Ашхабад). 25. «Спартак» (Алма-Ата). 26. «Динамо» (Новосибирск). 27. «Динамо» (Ереван). 28. «Большевик» (Сталинабад). 29. «Спартак» (Фрунзе). 30. «Динамо» (Кишинев).

ТДО (Тбилиси) – чемпион СССР: Нодар Джорджикия, Михаил Филиппов, Борис Саркисов, Лев Дзеконский, Сурен Оганезов, Георгий Гупалов, Гиви Ахвледиани, Отар Сулаберидзе, Александр Вачадзе. Тренер – Григол Меунаргия.

ЦДКА (Москва) – второй призер чемпионата СССР: Евгений В. Алексеев, Евгений Н.Алексеев, Григорий Байков, Владимир Гребенщиков, Вячеслав Кудряшов, Сергей Кузнецов, Борис Мершин, Михаил Деев, В.Лисицын. Тренер – Виктор Григорьев.

«Динамо» (Москва) – третий призер чемпионата СССР 1946 года. Слева направо: Василий Колпаков, Лазарь Гуревич, Борис Егоров, Александр Лобанов, Шота Месхи, Александр Зинин, Степан Спандарян. На фото нет Юрия Ушакова, Льва Сайчука и Сергея Синякова.

В декабре состоялось не очень вроде бы заметное, но важное для баскетбола событие. В Каунасе в Матче 3 прибалтийских республик победила Литва, обыгравшая Эстонию – 29:27 и Латвию – 41:11. Впервые литовцы, преодолев внутренние клубные разногласия и противоречия, сумели собрать вместе пятерку своих лучших. Через год все они будут игроками сборной СССР.

7 декабря 1946. Каунас. Сборная Литвы (слева направо): Витаутас Кулакаускас, Венцас Серцявичус, Степас Бутаутас, Казимирас Петкявичус, Юстинас Лагунавичус

ИЛМАР КУЛЛАМ: ВСЕГДА И ВЕЗДЕ – ТОЛЬКО 11-й!

Илмар Куллам (№ 11) и великий литовский баскетболист Степас Бутаутас (№ 14). Вместе они играли только в сборной СССР

Он вырос в Тарту в обеспеченной семье. Родители могли позволить себе платить за его образование и занятия спортом. В 1938-м талантливый юноша начал заниматься баскетболом в команде Эдгара Нааритса, будущего партнера и тренера. В марте 1941-го 18-летний Илмар в составе сборной Тарту выиграл в Ленинграде Матч 8 городов…

После нападения немцев добровольно ушел на войну. Был отправлен в трудовой батальон в Свердловскую область, зимой 1942-го переведен в Кировград, там заболел дизентерией. Едва не умер, в больнице его спасли, получил «белый билет». Полтора года работал в колхозе села Иваново Омской области. Поправился.

В 1943-м (как и многие эстонские баскетболисты) получил письмо с приглашением на учебу в Московский инфизкульт. Не ответил, боялся, что отправят на фронт. Получив в 1944-м второе письмо, согласился. В мае добрался до Москвы. Был настолько слаб, что, когда вышел на площадку, не смог с линии штрафного добросить мяч до кольца.

В сентябре 1944-го вернулся на родину в освобожденный Тарту.

Уже в октябре 1945-го стал бронзовым призером чемпионата СССР в Тбилиси, в апреле 1946-го – победителем Матча городов СССР в Ленинграде, а в мае 1947-го в составе сборной СССР – чемпионом Европы в Праге.

Он знал, что его семья (отец, мать, брат и сестра) из-за ужасов войны эмигрировала в Германию через Швецию. Но в анкете/личной биографии в графе «Родственники» всегда писал «пропали без вести». Повезло ему: несмотря на статус «прибалт с сомнительным происхождением», участвовал во всех крупных соревнованиях за границей.

Всю свою жизнь Илмар Куллам играл под номером 11. На вопрос «Почему?» отвечал «Сложите число букв в моих имени и фамилии. Сколько получится?»..

28 октября 1945. Матч последнего тура XII чемпионата СССР ДКА (Тбилиси) – «Калев» – 21:22. Победа в этом матче принесла Илмару Кулламу (№ 11) и Иоанну Лысову (№ 6) бронзовые жетоны

Каким Илмар Куллам был игроком, рассказывает Александр Гомельский (из книги «Центровые»):

«В моем восприятии Илмар был и остается выдающимся игроком, центровым европейского уровня. Я его увидел впервые в 1946 году в Ленинграде на матче городов, 23-летний эстонец, атлетичный, высокий, стройный блондин с яркими голубыми глазами, не мог не привлечь внимания. Легкий, быстрый, сильный, Куллам завораживал законченностью, логичностью движений. Тогда уже он выходил на площадку в наколенниках, что было для многих еще в диковинку. Не будучи ярко выраженным центровым, Илмар был одним из самых высоких в стране игроков. Тем не менее был очень техничным и не уступал во владении мячом своим менее рослым партнерам – Круусу, Тиллингу и даже Лысову. Какой прием ни возьми – остановки, повороты, обманные движения, броски и особенно кистевой пас двумя руками – можно было принимать за эталон.

Илмар быстро и мощно передвигался по площадке. Он стал одним из первых среди центровых организатором быстрого прорыва. Отработав свое в обороне, Илмар на всех парусах несся к щиту противника, успевая завершать атаку. Обладая хорошим видением поля, не зная проблем в обращении с мячом, мог действовать и как заправский защитник.

И все же наиболее опасен он был под щитами, где использовал и рост, и силу, и технику. Много забивал, но не стремился играть в одиночку, партнеров чувствовал, пасовал вовремя, точно. Хладнокровный, а подчас и просто невозмутимый, он играл полезно и красиво. На него было приятно смотреть чисто эстетически».

В Берлине, в 1951-м на Всемирных студенческих играх, Куллам познакомился с Валентиной Назаренко, баскетболисткой сборной СССР, одной из самых красивых девушек страны. Вскоре они стали семьей. Их дочь Оксана играла в баскетбол на уровне сборной Эстонии.

Находил Куллам время и для футбола с волейболом. С «Калевом» из Тарту в чемпионате Эстонии он выиграл футбольную бронзу (1948) и волейбольные серебро (1948) с бронзой (1946).

В баскетбол играл на высоком уровне почти до 40 лет. Мог бы и больше, физическая форма позволяла, да зрение резко ухудшилось. Настолько, что отличал своих от чужих только по цвету носков…

Тренер он был выдающийся. Серебро и бронза Спартакиад народов СССР говорят о многом. 15 лет тренировал «Калев». Среди десятков его воспитанников игроки сборной СССР Март Лага, Анатолий Крикун, Алексей Таммисте.

Илмар Куллам

Илмар Августович Куллам родился 15 июня 1922 в Тарту. Центровой. 191 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1951). Заслуженный тренер СССР (1965).

Выступал за «Калев» Тарту, «Калев» Таллин, УСК Тарту, ТГУ (Тартуский государственный университет), ЭСА (Эстонская СельхозАкадемия) Таллин – 1940-1957.

Чемпион СССР (1949), второй (1950), третий (1951) призер в составе УСК, третий (1945) призер чемпионатов СССР в составе таллинского «Калева».

Победитель Матча городов: Тарту (1941, 1950), Таллин (1946).

Чемпион Эстонии: 1948 – УСК, 1956 – ТГУ, 1957 и 1960 – ЭСА.

За сборную СССР выступал с 1947 по 1954 год. В ее составе провел 97 матчей. Дебютировал 5 апреля 1947 в контрольной игре (64:27) в Москве против сборной Риги во время подготовки к чемпионату Европы.

Второй призер Олимпийских игр в Хельсинки (1952). Трехкратный чемпион Европы (1947, 1951, 1953).

Дважды победитель Всемирных студенческих игр (1949, 1951), победитель Турнира II Конгресса Международного Союза студентов (1950), победитель Кубка Майрано (1954).

Лучшая результативность: 35 очков против сборной Вооруженных сил Нанкина (96:29) во время турне по Китаю (6 января 1951). Лучший результат в официальных матчах: 20 очков против Дании (109:13) на чемпионате Европы в Париже (3 мая 1951). Последний матч за сборную СССР провел 2 июня 1954 в Болонье (Италия) против клуба Gira (5 очков, 72:56).

С 1960-го по 1975-й тренировал таллинский «Калев» и сборную Эстонии. Лучшее достижение – второе (1967) и третье место (1971) эстонской команды на Спартакиаде народов СССР.

Почетный гражданин города Тарту (1996). Избран в Зал баскетбольной славы Эстонии (2010).

Скончался 2 ноября 2011 в Тарту.

Владимир ТИТОРЕНКО

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