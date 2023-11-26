III чемпионат СССР: 1925-1928, турнир на задворках Всесоюзной Спартакиады

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают историю развития баскетбола в СССР. Еще не поздно подписаться, чтобы ничего не пропустить.

После бурного развития в 1922–1924 годах баскетбол СССР скатывается до уровня «производственная гимнастика». Благодаря простоте и доступности игра более чем массовая – щит и кольцо можно повсеместно видеть и в заводских секциях, и в стенах учебных заведений «от Москвы до самых до окраин». Но на уровне большого спорта баскетбол проигрывает в популярности другим дисциплинам. Тогда как у футболистов, хоккеистов и легкоатлетов уже есть многоуровневый календарь, включающий союзное первенство и международные матчи, у баскетболистов даже междугородные встречи – редкость. Почти нет баскетбола и на страницах спортивной прессы. А в рамках грандиозного праздника спорта – I Спартакиады народов СССР, баскетбольный турнир проходит, по сути, на задворках и зрительского ажиотажа не вызывает.

ЛОЗУНГ – «ДОЛОЙ ФУТБОЛ!» И СПОРЫ ВОКРУГ ПРАВИЛ

На этом фоне интересна дискуссия 1925 года о том, что баскетбол для СССР важнее футбола. Одно из популярных в стране изданий в статье «Долой футбол» пишет:

«Футбол – игра вредная… Думают, что раз футболист, значит уж обязательно – молодец, крепыш! Вы посмотрите на матче, чем футболист работает – только ногами, их только он и развивает. А руки у него просто так подвешены, даже мешают как будто. А как футболист дышит? Во время бега воздух надо вдыхать полной грудью, а как футболисту вдыхать, когда игрок бегает, согнув голову, словно бык, не отводя глаз от мяча… Чем скорей баскетбол вытеснит футбол – тем лучше. Играть в баскетбол также весело, как и в футбол, но есть много преимуществ. 1. Руки развиваются в перебрасывании мяча. 2. Меткий глаз, находчивость, выдержка. 3. Несчастных случаев нет. 4. Голова поднята, плечи развернуты – дыхание глубокое и свободное».

Последствий эта дискуссия не имела. Футболисты (они же – хоккеисты зимой) разыгрывают полномасштабные чемпионаты, лучшие команды и сборные регулярно встречаются в международных матчах. Календарь насыщенный, игры собирают тысячи зрителей.

А баскетбол остается просто физкультурой, к тому же преимущественно женской. «Известия спорта» в 1925 году пишут по этому поводу:

«О баскетболе и говорить нечего, он повсюду (за исключением Украины, где его предпочитают заменять хандболом), завоевал популярность среди физкультурников и в особенности физкультурниц. К сожалению, этой прекрасной и полезной игре до сих пор уделяется обидно мало внимания»

За неимением сколь-нибудь крупных соревнований в 1925 году, дадим результаты матчей первенства Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), закончившегося 24 августа.

⅛ финала. Ленинградский военный округ (ЛВО) – Сибирский военный округ – 49:6.

¼ финала. Московский военный округ (МВО) – Кавказская Краснознаменная академия (ККА) – 26:9. ЛВО – ЗВА – 20:19. Уральский военный округ (УВО) – Приволжский военный округ (ПриВО) – +:- (неявка). Туркфронт – Северо-Кавказский военный округ (СКВО) – 30:16.

½ финала. ЛВО – МВО – 23:11. Туркфронт – УВО – 27:9.

Финал. ЛВО – Туркфронт – 31:13.

Вряд ли уместно тут говорить о каком-то мастерстве: команды были составлены из обычных призывников 1901–1902 года рождения. «Известия спорта» отмечают: «Игра в баскетбол еще достаточного распространения в Красной Армии не получила. Хотя новая игра с успехом прививается в армии, ввиду того, что материальные затруднения не дают возможности широко снабдить команды бутсами и игра имеет все шансы успешно конкурировать с футболом».

1925 год. Матч на первенство Московского военного округа

Ну хотя бы прежнее написание названия игры – «Баскет-болл», уже почти исчезает из обихода – так пишут только в ленинградском журнале «Спартак». Хотя «хандбол», «лаун-теннис», «пинг-понг», «воллейбол», «ватерполо», «бесбол» еще вовсю в ходу.

Ленинград, вообще, держится в баскетбольном мире СССР особняком. А всё потому, что на Неве не хотят принимать общесоюзные правила игры, утвержденные еще в 1922 году. Первая серия матчей между чемпионами городов («Динамо» Москва и Стадион им. Ленина/ЦДФК Ленинград) проходит спустя три года после скандального финала чемпионата СССР-1923: 19-20 июня 1926 года, на Неве. И при условии, что москвичи соглашаются играть первый матч по местным правилам. В итоге по «домашним правилам» хозяева выигрывают 23:21, но по общесоюзным проигрывают 21:39.

Ответные матчи проходят 21-22 ноября 1926 года в лучшем на тот момент в столице спортзале «Динамо» (Цветной бульвар, 5; в зале есть даже небольшой балкончик для зрителей). В первом матче хозяева легко выигрывают 58:30 (31:10). Сохраним для истории составы команд. «Динамо»: Терентьев, М. Медведь, К. Травин, Стогов, С. Воробьев. «Стадион им. Ленина»: Никифоров, Кожевников, Михельсон, Форст, Умнов. Во второй игре против чемпионов Ленинграда выходит команда «Сахарники» (середняк первой группы чемпионата Москвы). Гости сражаются, но в концовке все же уступают – 28:31. Расклад сил по итогам четырех матчей 1926 года в пользу Москвы.

По итогам матчей с Москвой ленинградцы все же решают перейти на единые правила – об этом официально извещает ленинградский журнал «Спартак» в январе 1927 года. Разночтения были ликвидированы, пусть это и сопровождалось бурной дискуссией в прессе. Теперь в матчах в северной столице разрешается нападение нескольких игроков на одного, нет ограничения времени на дриблинг и на удержание мяча на месте, за нарушения вне штрафной разыгрывается спорный мяч. Ленинградцы искренне считают, что это не идет на пользу ни зрелищности, ни содержанию, но вынуждены смириться: вся страна играет по «московским» правилам.

Чтобы закрепить единые правила игры, зимой 1927 года в Ленинград приезжает сборная профсоюзов Москвы (без игроков «Динамо») – МГСПС. На удивление, 12 февраля хозяева громят гостей силами первой сборной (50:20), а на следующий день вырывают в концовке победу клубом «Красный путиловец» (34:27). Соотношение сил качнулось в пользу Ленинграда? Приведем составы команд. Ленинград: Викентьев, Ребров (оба – «Пищевик»), Скворцов («Красный путиловец»), Кузнецов (ССТС), Ежов («Красный треугольник»). Москва: Строкин, Серебряников, Голубев, Гусев, Калинин; запасной – Марковцев.

ПЕРВЫЙ, РОССИЙСКИЙ

Главным событием 1927 года становится первый ЧЕМПИОНАТ РСФСР, разыгранный в Москве в рамках летнего праздника физкультуры республики. Впервые в истории советского баскетбола вполне представительный турнир (пусть и по системе с выбыванием) и целых 12 сыгравших в нем команд!

Как бы то ни было, всё свелось к противостоянию в финале Москвы и Ленинграда. А уровень «провинции»? Да хорошо, что они в принципе играют в баскетбол и выставляют на первенство республики свои команды! Урал и Центрально-Черноземный район (Воронеж, Орел, Рязань, Тамбов) и вовсе могли бы побороться за уважаемое третье место (но такой «утешительный финал» не предусмотрен регламентом)!

«Красный спорт» в № 36 от 11 сентября 1927 года пишет о финальном матче:

«По вызову судьи Козлова (Москва) на поле выходят мужские команды. Составы команд следующие. Москва: Травин, Строкин (защита), Ковалев, Беляев, Воробьев (нападение). Ленинград: Дмитриев, Ребров (защита), Кузнецов, Иванов и Коровичев (нападение). Игра начинается с первого же момента в быстром и резком темпе. Москва, несколько растерявшись, мечется по площадке, в то время, как Ленинград уверенно ведет игру, но несколько теряется у сетки. Через несколько минут Москва уже освоилась с темпом и играет более уверенно. Ряд удачных бросков по сетке Воробьева, и Москва ведет игру на несколько очков впереди. Портит несколько игру Москвы Травин, который из защиты уходит в нападение, причем, правда, ему удается заложить один гол, но зато Коровичев (Ленинград), воспользовавшись тем, что его никто не держит, закладывает три гола.

Первая половина кончается 20:19 в пользу Москвы.

Вторая половина проходит еще резче и порой приобретает явно грубый характер, что вызывает судью сделать замечания Коровичеву (Ленинград) и Травину (Москва). Ленинград начинает наседать на Москву. Края нападения Москвы теряются и мешают друг другу. Защита Москвы также не всегда на месте. Ленинград уверенно выигрывает вторую половину со счетом 15:6 и игру при общем результате 34:26. У Ленинграда хорошо играл Ребров (защита), Москва играла очень посредственно, слаб Беляев (нападение), и слабым, так как стоял не на месте, был Травин».

После окончания чемпионата республики Москва дважды победила Ленинград в товарищеских матчах – вторых сборных (31:25) и совторгслужащих (37:25). Но это вряд ли стало утешением: сезон 1927 года – за Ленинградом.

III летний праздник физкультуры РСФСР. I чемпионат РСФСР. 22–28 августа 1927 года. Москва. Стадионы им. Томского и «Строитель». ⅛ финала. 22 августа. Северный р-н – Северо-Западный р-н – В:П. Ленинград – Западный р-н – 48:18. Урал – Казахстан – 40:10. Центрально-Черноземный р-н – Центральный р-н – В:П. Москва – Центральный Промышленный р-н – 74:10. Северный Кавказ – Крым – В:П. Нижнее Поволжье – Среднее Поволжье – 32:21.

¼ финала. 24 августа. Ленинград – Северный р-н – 50:16. Урал – Сибирь – 39:22 (вне конкурса). Москва – Центрально-Черноземный р-н – 52:19. Северный Кавказ – Нижнее Поволжье – 40:26.

½ финала. 26 августа. Ленинград – Урал – 40:20. Москва – Северный Кавказ – 40:19.

Финал. 28 августа. Ленинград – Москва – 34:26.

ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ: ВЫИГРЫВАЕМ НА РОДИНЕ БУДУЩИХ ПЕРВЫХ ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ

Почти незамеченными проходят первые МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЧИ (единственные на последующие два десятилетия). Зимой 1928 года команда «Совторгслужащие» выезжает в буржуазную Латвию, где в баскетбол играют на высоком уровне. 31 января в Риге «совторгслужащие» (Н. Строкин, А. Гусев, А. Ковалев, С. Воробьев, Евграфов) выигрывают у сборной города (43:29), на следующий день у команды «Рижский Центр» (53:31). В конце февраля рижане приезжают с ответным визитом в Москву: в первом в СССР международном матче они проиграли «Совторгслужащим» (23:42), затем – разгром от сборной Москвы (10:44) и победа в матче с командой Металлистов (24:18).

Опытным путем выяснилось, что в Латвии играют в несколько иной баскетбол, чем в СССР («американские правила»). И дело не только в размерах мяча (он больше и тяжелей) и разном толковании правил, скажем, штрафные пробиваются там игроком, на ком произошло нарушение, а не штатным «пенальтистом». Если при броске произошло нарушение, то засчитываются два очка и дается штрафной (в СССР только штрафные). В Риге советские баскетболисты увидели, что баскетбол – это игра, а не соревнование по пробитию штрафных, к чему часто сводились матчи в СССР.

Через 7 лет – 5 мая 1935 года в Женеве – Латвия станет первым чемпионом Европы, победив в финале испанцев — 24:18.

Но если быть особо дотошным, то первым международным матчем советских команд надо признать игру 12 июня 1927 года во время рабочего спортивного праздника в Риге. Баскетбола в программе праздника не было, но хозяева, влюбленные в баскетбол, предложили сыграть с командой, составленной из легкоатлетов Ленинграда. Гости наспех собрали желающих, причем под знамена пришлось поставить и девушку, да и выиграли – 32:28.

В Одессе, которая тогда была центром развития баскетбола на Украине, 2-6 февраля 1927 года проходит I ВСЕУКРАИНСКАЯ СПАРТАКИАДА. Хозяева площадки уверенно выигрывают, на втором месте – Полтава, Киев только третий. Состав первых чемпионов Украины: Сиротенко, Глебов, Воскобойников, Сапожников, Пастухов. Но куда больший интерес у зрителей вызывает визит сборной Москвы, составленной на основе сильнейшей тогда команды столицы – «Динамо» (Травин, Медведь, Воробьев, Выбьев, Зайцев). Одесситы выглядят достойно, хотя во всех трех матчах проигрывают (Сборная Ленрайона – 20:33, Вторая сборная города – 27:44, Первая сборная Одессы – 19:26). Отмечается, что на последнем матче присутствует тысяча зрителей.

В ТЕНИ ГРАНДИОЗНОГО ПРАЗДНИКА СПОРТА

1928 год – знаковый в истории советского спорта: в Москве проходит I ВСЕСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА. Событие по тем временам столь масштабное, резонансное и историческое, что по влиянию на умы советских людей 20-х годов его можно сравнить с Олимпийскими играми-80, состоявшимися здесь же – в столице СССР. Баскетбольный турнир на этом фоне проходит почти незаметно.

Собственно, Спартакиада и проводилась по типу и подобию Олимпийских игр, даже в пику им – буквально накануне закончилась Олимпиада в Амстердаме. Но советский праздник спорта куда масштабней: и спортсменов в Москве больше (в два раза), и видов спорта (21 против 14 в Нидерландах). А столь гигантских парадов – 25 тысяч физкультурников и участников проходят по Красной площади, тогда в мире и представить не могли.

12 августа 1928. Москва. Красная площадь. Грандиозный парад физкультурников в честь открытия I Всесоюзной Спартакиады

Отличия в программе были: те же популярные в нашей стране городки за пределами СССР и не знали, а номинация «песни и пляски» как спортивная дисциплина и вовсе могла иметь место только в многонациональной Стране Советов. Баскетбол на советской Спартакиаде уже есть, а в программу Олимпийских игр он войдет только через восемь лет – в 1936 году в Берлине.

Основная программа Спартакиады проходит с 12 по 24 августа в Москве. Церемония открытия и футбольный турнир вызывают невиданный ажиотаж – на трибуны стадиона «Динамо», построенного к открытию в московском Петровском парке набивается 50 тысяч зрителей (при плановой вместимости 25 000, но по партийным билетам или многочисленным пригласительным вход свободный). Невиданная, запредельная аудитория по меркам того времени! На соревнованиях легкоатлетов на стадионе имени Томского (впоследствии «Юных пионеров») стабильно присутствует 10-15 тысяч зрителей.

1928 год. Москва. Стадион «Динамо» (журнал «Строительство Москвы» № 10 за 1928 год). Восточной трибуны в первой очереди стадиона еще не было

23 августа 1928. Москва. Стадион «Динамо». 50 000 тысяч зрителей на финальном футбольном матче I Всесоюзной Спартакиады Москва – Украина (1:0)

Более шести сотен спортсменов-рабочих представляют 17 стран, самые крупные делегации из Германии и Финляндии (иностранцам были разосланы приглашения). Хотя без бойкота (опять прямые аналогии с Олимпиадой-80) не обошлось – влиятельный Люцернский рабочий интернационал запретил своим спортсменам участие в Спартакиаде. В основе конфликта лежали споры о принципах спортивного рабочего движения. Притом что само понятие «рабочее спортивное движение» противоречило идеям олимпизма Пьера Кубертена, которые не предусматривали кастовости. Неологизм же «Спартакиада» – наш ответ созвучному слову «Олимпиада».

На тот момент союзных республик в составе СССР шесть: РСФСР (выигрывает командный зачет), Украина, Белоруссия, Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан), Узбекистан и Туркменистан. Республики выступают отдельными сборными, РСФСР представлена 12 региональными командами. Из зарубежных делегаций в баскетбольном турнире принимает участие только Франция с треском проигравшая в первом же матче Закавказью, но крупно выигравшая у Узбекистана в утешительной игре.

21 августа 1928. Москва. Баскетбольная площадка стадиона Cоюза совторгслужащих (ССТГ). Финал мужского турнира союзных республик I Всесоюзной Спартакиады. Украина – Белоруссия (в темной форме) – 23:12. Фото из альбома «Спартакиада» (под общей редакцией В. Михельса, Москва, 1929 год, издательство АО «Физкультура и спорт»)

Единый футбольный и баскетбольный турнир шел уже третий день, как по просьбе делегации Грузии решили изменить формулу первенства. Команды республик и регионов РСФСР выделили в отдельные «пульки», а звание чемпиона решили разыграть в «суперфинале» победителей двух турниров. К этому времени было сыграно семь матчей, которым задним числом придали статус «товарищеских».

В первенстве республик сенсации не произошло – легко победила Украина, где баскетбол был на тот момент наиболее развит (хотя и серьезно конкурировал с «хандболом»). Главным украшением баскетбольного турнира Спартакиады стал финал первенства РСФСР, где встречались заклятые друзья – сборные Москвы и Ленинграда.

Журнал «Физкультура и Спорт» 1 сентября 1928 года так рассказал о главном противостоянии чемпионата РСФСР:

«Зрители были вознаграждены финалом мужских команд, давших очень быструю и интересную игру. Первый хавтайм кончается ровно – 15:15. Москва играет много быстрей, у Ленинграда значительно лучше попадания в сетку, в чем отличаются Випке и Тещинский. Во второй половине темп игры не ослабевает. Москвичи начинают лучше попадать по сетке и отрываются от Ленинграда на 8 очков. Отлично играет нападение, в особенности Воробьев, в защите очень хорош Медведев. Вторая половина хавтайма проходит ровно. Общий счет 32:28 в пользу Москвы.

20 августа 1928. Москва. Баскетбольная площадка стадиона Cоюза совторгслужащих. Финал II чемпионата РСФСР. Москва – Ленинград — 32:28

В «суперфинале» сборная Москвы не без проблем «разобралась» с Украиной. Опять же приведем отчет о матче из журнала «Физкультура и Спорт» – главного в том году спортивного издания страны («Красный спорт» в 1928-1932 гг. не выходил).

«В мужских командах Украина решила выиграть у Москвы. Ее нападение в начале игры трижды попадает по сетке и ведет 6:0. Москве приходится отыгрываться, что она уверенно делает в середине хавтайма. Игра идет ровно. Украинцы хорошо закрывают нападение Москвы, москвичи неудачно бьют по сетке. Хавтайм начинается с небольшим преимуществом Москвы – 12:8. После перерыва Москва пробует усилить темп игры, но по сетке бьет по-прежнему плохо и счет увеличивается от штрафных. Это заставляет Травина бить по сетке с поля. К концу игры счет 24:12 в пользу Москвы. У победителей отлично играет Травин».

Отмечалось, что наибольший вклад в победу внес капитан команды Константин Травин, которого можно было назвать первой звездой советского баскетбола. О баскетбольном пути Травина отдельно расскажем ниже – он того заслуживает. А в составе Москвы отметим еще Николая Строкина, тогда студента Московского политехнического. Да, он не был лидером команды как игрок, но быть может, сделал самую выдающуюся государственную карьеру из известных отечественных баскетболистов – две Сталинские премии (выдающееся по тем временам признание заслуг со стороны государства), директор Горьковского автозавода, зампред Госплана и министр автомобильной промышленности СССР. Когда по молодости лет Строкин стажировался на заводе Ford в Детройте, сам Генри Форд уговаривал его остаться работать в США. Какой-то совершенно потрясающий случай признания организаторских способностей и инженерного таланта!

Николай Иванович Строкин

III чемпионат СССР. Москва. 15-20 августа. Баскетбольная площадка стадиона Cоюза совторгслужащих.

Товарищеские матчи. 11 августа. Туркменистан – Сибирь – 22:18. 13 августа. Москва – ЗСФСР – 34:8. Туркменистан – Украина – 18:14. Белоруссия – Узбекистан – 19:13.

1/4 финала. 15 августа. ЗСФСР – Франция – 34:8, Белоруссия – Узбекистан – 30:23.

Утешительный матч. 18 августа. Франция – Узбекистан – 49:12.

½ финала. 18 августа. Украина – ЗСФСР – 17:12, Белоруссия – Туркменистан – 21:19.

Финал. 20 августа. Украина – Белоруссия – 23:12.

II чемпионат РСФСР. 1928 год. 15-20 августа. Баскетбольная площадка стадиона Cоюза совторгслужащих.

Товарищеские матчи. 13 августа. Волжский – Крым – 31:12. 13 августа. Урал – Северный р-н – 19:11. Центральный земледельческий р-н – Дальний восток – +:- (неявка). Северный Кавказ – Центральный земледельческий р-н – 29:18.

1/8 финала. 15 августа. Волжский р-н – Северный Кавказ – 20:18 (протест), 25:18, Урал – Ленинград – 21:35, Москва – Крым – 54:7, Центральный промышленный р-н – Сибирь – 24:26.

¼ финала. 18 августа. РАРО (Район автономных республик и областей) – Северный р-н – 14:24, Волжский р-н – Ленинград – 25:29, Москва – Сибирь – 44:11, Дальний Восток – Центральный земледельческий р-н – 16:33.

½ финала. Северный р-н – Ленинград – 4:47. Москва – Центральный земледельческий р-н – 31:13.

Финал. Москва – Ленинград – 32:28.

I Всесоюзная Спартакиада и финал III чемпионата СССР. Москва. 23 августа. Баскетбольная площадка стадиона Cоюза совторгслужащих.

Москва – Украина – 24:12. Сборная Москвы: С. Воробьёв, А. Гусев, М. Медведев, Н. Строкин, К. Травин.

23 августа 2028. Москва. Сборная Москвы – чемпион РСФСР и победитель I Всесоюзной Спартакиады 1928 года.

РАЗНОСТОРОННИЙ ТРАВИН

Константин Иванович Травин родился 1 мая 1905 годы в селе Верхние Пады Тамбовской губернии. Баскетболист и тренер. 185 см. Заслуженный мастер спорта (1938), заслуженный тренер СССР (1956).

Выступал за «Динамо» (Москва) – 1923–1925, 1927–1936, «Динамо» (Ленинград) – 1925–1927, «Локомотив» (Москва) – 1935-1940 и 1944-1948. Чемпион СССР 1928, 1935 и 1939. Второй призер чемпионатов 1934 и 1938. Третий призер 1940 и 1944. Тренировал московские команды «Динамо» (1926-1935), «Локомотив» (1935-1940 и 1944-1952), ВВС МВО (1952). Под его руководством ВВС МВО стало чемпионом СССР 1952. Старший тренер женской сборной СССР – чемпиона Европы 1950 и 1952, мужской – чемпиона Европы 1953 и третьего призера чемпионата Европы 1955, победителя I Международных дружеских спортивных игр молодежи 1953 и третьего призера XII Всемирных студенческих игр 1954. В 1961–1967 – гостренер Спорткомитета РСФСР. Долгие годы возглавлял президиум Федерации баскетбола Москвы, входил в состав президиума Федерации баскетбола СССР. Автор учебного пособия «Баскетбол» (ФиС, 1956 и 1960). Окончил московский институт кинематографии. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами «Дружба народов» и «Знак почета». Скончался 1 января 1988 в Москве.

Константин Травин – настоящая звезда баскетбола второй половины 20-х и в целом довоенного периода. Первый заслуженный мастер спорта по баскетболу, между прочим! Как и многие незаурядные люди того времени проявил себя во многих областях – кинематографист по образованию, незаурядный тренер-теоретик (автор различных методических пособий). За сборную Москвы выступал не только в баскетболе, но и в волейболе, ручном мяче и регби. Сын – Александр Травин становился чемпионом мира, двухкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка европейских чемпионов по баскетболу в составе ЦСКА.

Начинал Травин как защитник, но когда учился в Ленинграде переквалифицировался в центрового. И в этом амплуа стал лучшим во время Спартакиады-1928 года как игрок (будучи одновременно и капитаном, и тренером).

Серьезно развиваться тренерская карьера Травина начала с 1934-го, когда он стал тренировать женские сборные Москвы и СССР. Во время войны партизанил, оборонял столицу в составе отдельной мотострелковой бригады особого назначения.

Сборная Москвы – чемпион СССР 1935 года. Слева направо: Константин Травин, Евгений Бокуняев, Александр Лобанов, Владимир Горохов, Александр Зинин

Когда в 1949 был образован клуб ВВС МВО, Травин стал его консультировать как тренер (основная работа – тренер московского «Локомотива» и женской сборной СССР). В 1952 году звездный состав ВВС МВО («Команда Василия Сталина») становится чемпионом СССР и Травин уже его главный тренер. А двумя годами ранее случился другой тренерский триумф Константина Ивановича – женская сборная СССР впервые стала чемпионом Европы. Успех, который удалось повторить через два года, когда на московском стадионе «Динамо» на глазах 25 тысяч зрителей, когда СССР в финале переиграл Чехословакию.

30 мая 1954 года. Милан. Сборная СССР – победитель III Кубка Майрано. Слева направо (стоят): Юрий Озеров, Аркадий Бочкарев, Илмар Куллам, Гунарс Силиньш, главный тренер Константин Травин, Отар Коркия, Анатолий Конев, Михаил Семенов, Степас Бутаутас; (нижний ряд) Казис Петкявичус, Виктор Власов, Стасис Стонкус, Евгений Казаков

В 1953 году Травин снова празднует со сборной СССР на переполненном стадионе «Динамо» победу в чемпионате Европы, но теперь это уже мужская сборная.

Травин всегда был тренером-новатором. Именно он первым в 30-е годы придумал большую часть тренировки посвящать отработке технических элементов. К чемпионату Европы-1955 внедрил игру рваным темпом двумя пятерками: одной скоростной, другой – более размеренной, с тщательной подготовкой бросков (ограничение по времени на атаку тогда было 30 секунд). Но не довел схему до совершенства – команда стала только третьей, что тогда было воспринято как полный провал, и Травина отстранили от тренерской работы, отправив в почетную ссылку – на должность баскетбольного функционера.

Травин прожил долгую и счастливую жизнь, скончался в 1988 году в возрасте 83 лет, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

СТЕПАН СПАНДАРЯН О БАСКЕТБОЛЕ 20-х КАК ИГРЕ И ЗРЕЛИЩЕ

Одним из первопроходцев баскетбола в СССР был Степан Спандарян (заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР). В 1947 году в роли старшего тренера он приведет сборную страны к первому в ее истории триумфу – званию чемпиона Европы. В 1928 году ему 22 года, он играет за московское «Динамо», но в состав сборной столицы не попадает. В своей книге «Счет в нашу пользу», вышедшей в 1953 году в издательстве «Молодая гвардия», он так описывает баскетбольные матчи двадцатых годов:

- Баскетбол тогда сильно отличался от нынешнего (т. е. 50-х годов XX века – ред.). Играли медленно, по простым правилам, приема обработки мяча не знали. Баскетболисты действовали разобщенно, безо всяких тактических схем. Впереди двигались трое нападающих, позади – двое защитников. Атаковать противника защитники даже не пытались. Дойдя до границы своей половины площадки, они останавливались: дальше пусть действует передовая тройка. Когда же приходилось обороняться, защитников поддерживал лишь центровой игрок нападения. Таким образом, и в защите, и в обороне участвовали только три игрока из пяти. Если кого-нибудь из нападающих признавали в команде самым метким игроком, он становился «стрелком»-монополистом: только ему следовало бросать мяч для броска. Техника броска тоже была примитивной: только двумя руками и только с места.

Минутных перерывов не было, как и замен во время матча (кроме случаев, когда баскетболист получал травму), атаку можно было вести сколь угодно долго – все это сказывалось на темпе игры, которая продолжалась 40 минут «грязного» времени. За персональные ошибки («штрафные») игрок с поля не удалялся. Штрафные броски выполнял не пострадавший, а самый меткий его партнер. Нередки бывали случаи, когда команда выигрывала только за счет реализации штрафных бросков.

Фото: Журналы «Физкультура и спорт», «Известия физической культуры», «Известия спорта»