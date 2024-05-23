«Рейнджерс» покорились «Флориде»: Шестеркин дважды ошибся, у Бобровского – сухарь

Это старт финала на Востоке.

«Флорида» с победы начала серию против «Рейнджерс» (3:0). Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский сделал 23 сэйва и оформил первый шатаут в нынешнем плей-офф. Нападающий Артемий Панарин провел на льду чуть менее 25 минут и присутствовал при всех пропущенных голах – у него «-3».

Худший матч Шестеркина в плей-офф – пропустил простую шайбу и ужасно сыграл на выходе

Впрочем, главный антигерой матча – Игорь Шестеркин. Голкипер «Рейнджерс» совершил две результативные ошибки. В первом периоде он махнул ловушкой мимо шайбы, хотя она шла без рикошетов и никто не мешал обзору.

За 4 минуты до конца третьего периода Шестеркин неосмотрительно сыграл на выходе. В результате шайба досталась «Флориде», но пас от Картера Верхэге не дошел до дальней штанги – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер подставил клюшку на автогол.

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер так прокомментировал действия Лафреньера: «Он находился в правильном месте и приложил много усилий, чтобы вернуться туда. Это то, что мы хотим видеть. Он невысокий парень, там был неудачный отскок, но это хоккей. Мы знаем, какой он игрок, сказали ему пару слов. Он отреагирует и соберется, а мы ему в этом поможем». Незадолго до этого казуса Лафреньер еще и попал в штангу чужих ворот – кошмарный день для первого номера драфта-2020.

Третий гол «Рейнджерс» получили в пустые ворота. Шестеркин отразил 24 броска. Это уже седьмой матч плей-офф-2024, в котором по воротам Игоря наносят менее 30 бросков.

Несмотря на ошибки, Шестеркин поднялся в одном статистическом рейтинге – стал четвертым вратарем в истории «Рейнджерс» по количеству матчей в Кубке Стэнли. У российского голкипера 39 игр, он обогнал Джона Ванбисбрука (38). На третьем месте Эд Джакомин (65), а лидер – Хенрик Лундквист (130).

Артемий Панарин в пятый раз за 11 матчей плей-офф остался без очков и во второй схватил «-3». В последний раз он забил 10 мая – «Каролине» в третьем матче серии (3:2 ОТ).

Но не только Панарин – весь «Рейнджерс» выглядел потерянным. «Флорида» гораздо быстрее бежала, честнее отрабатывала в форчеке и была более изобретательной в атаках.

Это явно не то, что хотели увидеть посетители Мэдисон Сквер Гардена. Игры «Рейнджерс» в финале Востока вызвали колоссальный ажиотаж – билеты продавали даже на стоячие места. Цена за самое дешевое из них достигла $ 413 – чуть более 37 000 рублей. Но, если денег зрители не пожалели, то на эмоциях сэкономили – бо́льшую часть игры стадион молчал.

Бобровский великолепен. Был готов играть даже без шлема!

А вот у «Флориды» все отлично. Бобровского признали первой звездой матча. Уже в стартовом периоде он совершил воодушевляющий поступок: отразил шайбу головой, скинул шлем, но не выключился из борьбы и остался в стойке.

Будет преувеличением сказать, что Бобровский выступил в роли спасителя «Флориды», но несколько ключевых сэйвов он все-таки выдал. В разгаре третьего периода Сергей выстоял при долгой позиционной обороне, попутно потеряв и подобрав клюшку.

А в концовке справился с несколькими настойчивыми добиваниями, пока защитники смотрели со стороны.

Бобровский сыграл 82-й матч в плей-офф, но лишь во второй раз в карьере оформил «сухарь». Первый был ровно год назад, 23 мая с «Каролиной» (3:0).

Личные достижения вратарь оценивает скромно. «В плей-офф есть только победы и поражения, и ты каждый раз концентрируешься только на одном матче и не думаешь ни о чем другом. Мы идем от игры к игре, и каждый из нас продолжает работать, отдавать всего себя, придерживаться системы. На последней минуте, когда исход игры уже был решен, парни ложились под шайбу – это нечто особенное».

Еще одного россиянина после матча не спрашивали ни о чем. Владимир Тарасенко сыграл 16,5 минуты и не отметился результативными действиями – это его третья подряд игра без очков. Всего в плей-офф у Тарасенко 5 (2+3) баллов в 12 матчах.

Что же будет с «Флоридой», если очнется еще и он?