Как выиграть вбрасывание и почему это слабое звено русских хоккеистов? Исследование Sports.ru

Вбрасывание – очень особенный, необычный элемент в хоккее, где скорость с каждым годом приобретает все большее значение. Оно занимает секунды, но порой играет решающую роль. Как забрать шайбу с точки и почему это так сложно?

Что? Такое? Вбрасывание?

Пять случайных примеров из матчей 3 декабря, где числа – это выигранные вбрасывания:

● «Северсталь» – «Барыс» – 26:25;

● «Сочи» – «Локомотив» – 22:32;

● «Металлург» – СКА – 29:26;

● «Торонто» – «Бостон» – 33:28;

● «Вегас» – «Вашингтон» – 22:26.

Цифры похожи на статистику бросков, выглядят внушительно, и, если сложить показатели соперников, то выйдет около полусотни. То есть вбрасывания происходят почти каждую минуту игрового времени.

Большинство хоккеистов мира лишь наблюдают за вводом шайбы в игру, а для центральных нападающих – это один из ключевых навыков. В КХЛ на точке чаще всех появляется Евгений Грачев из «Амура» – в среднем 20 раз за матч. Вместе с тем он делает 1,6 броска, 1,2 силовых приема и 0,3 отбора за игру.

Чтобы понять, насколько игра на вбрасываниях отличается от других хоккейных обязанностей, достаточно поставить на точку неспециалиста. Осенью этот эксперимент вынужденно провели в «Куньлуне» – из-за эпидемии травм на вбрасывания выходил защитник Джейсон Фрэм. Итог – всего 16 успешных попыток из 44 (36,4%). Рабочая смена центрфорварда начинается за несколько секунд до того, как шайба касается площадки – ему нужно определить, куда ее направить. Поэтому мы периодически видим, как игроки этого амплуа специфическими жестами расставляют партнеров по площадке.

Точно так же вбрасывание и заканчивается для центрального позже, чем для остальных. После падения шайбы он должен сохранить позицию и не открыть путь центру соперника. Иногда эта цель достигается максимально прямолинейными действиями:

Тактика на точке зависит в первую очередь от зоны вбрасывания. В атаке есть пространство для дерзости, и некоторые используют его с цирковой изобретательностью. Четыре игрока КХЛ поразили ворота прямым броском с точки – дважды Валентин Пьянов, по разу Вадим Бердников, Константин Окулов и Данила Моисеев. В НХЛ так однажды обманули Павла Дацюка.

В обороне, напротив, эксперименты чреваты неприятными последствиями, и опытные игроки действуют по надежным шаблонам. 33-летний Михаил Фисенко из «Лады» одним способом выиграл два вбрасывания в матче с «Сибирью»: нападающий увел шайбу в противоположную от ворот сторону – для этого встал под углом к точке и сменил хват левой руки.

Кажется, что решение всегда на поверхности, но практика опровергает. Исторический эпизод из четвертьфинала Кубка Гагарина-2008: центрфорвард «Авангарда» Антон Курьянов идет ва-банк – делает размашистое движение вперед, пытаясь первым же касанием на вбрасывании вывести шайбу за синюю линию.

Нико Капанен, соперник Курьянова, срывает план и забирает точку. Шайба доходит до Ильи Никулина – щелчок, гол, «Ак Барс» сравнивает счет за 15 секунд до окончания основного времени; в овертайме забивает еще и выходит в полуфинал плей-офф, а через месяц становится чемпионом.

У российских игроков всегда были проблемы со вбрасываниями. Иностранцы лидируют в КХЛ даже сейчас – несмотря на жесткий лимит

В локальном поражении Курьянова от Капанена отражается наша глобальная проблема со вбрасываниями. Центрфорвард – исторически самая дефицитная позиция в российском хоккее. Сборная Канады привезла на Олимпиаду-2010 восемь центральных. Россия с трудом собрала четверых: помимо Евгения Малкина и Павла Дацюка в центральную ось вошли 40-летний Сергей Федоров и Сергей Зиновьев с 10 матчами в НХЛ.

С тех пор ситуация только ухудшилась. Сейчас в сильнейшей лиге мира только три российских центра. И всем за 30: компанию Малкину (49,7% выигранных вбрасываний – здесь и далее по состоянию на 22 декабря) составляют Евгений Кузнецов (45,6%) и Владислав Наместников (35,7%).

В топе КХЛ, несмотря на ужесточенный лимит, тоже иностранцы. В пятерке самых эффективных на точке – один россиянин, в десятке – трое. Если расширить выборку до всех центров КХЛ с 50% или более выигранных вбрасываний, то соотношение российских и нероссийских игроков составит 33:14.

Данные на 18 декабря

Средний рост центральных нападающих, которые чаще выигрывают вбрасывания, чем проигрывают – 185 см, вес – 89 кг. Трудно однозначно определить, насколько антропометрия влияет на эффективность центрального. В числе лучших хватает как невысоких легких форвардов (Уил, Джонсон, Хмелевски), так и больших (Стась, Красковский, Грачев).

Зато заметна взаимосвязь с возрастом. Успешные центральные – это чаще всего опытные игроки. Средний возраст – 28,1 года, а игроков от 30 лет в таблице чуть менее половины (19). В топ-10 лишь Саша Хмелевски моложе 25 лет. Самый юный в списке – 20-летний Дмитрий Кателевский из «Ак Барса». Вместе с ним за казанский клуб выступает 22-летний Илья Сафонов.

Вбрасывание – один из редких инструментов в хоккее, владение которым можно улучшить через 5-6 лет после начала профессиональной карьеры. Многие игроки добивались заметного прогресса в зрелом возрасте. Сидни Кросби выбил в дебютном сезоне 102 очка, во втором – 120, но лишь на пятый выиграл более 52% вбрасываний. Один из российских образцов совершенствования – Кирилл Семенов.

Данные на 18 декабря

Правила вбрасывания отличаются в разных лигах. И, похоже, регламент КХЛ тормозит наших игроков

По телекартинке складывается обманчивое ощущение, что круги вбрасывания выкрашены исключительно в красный цвет. На самом деле края у точек, как и остальной лед, белые. Именно в эту область центральные ставят клюшки перед вбросом. Расположение ног определяют красные линии – заступать за них нельзя.

Правила ввода шайбы в игру отличаются на уровне лиг. КХЛ запрещает борьбу с соперником до того, как шайба достигла льда. НХЛ допускает контакт, поэтому центральные нередко подбивают клюшки или идут в стык крюками.

Это фундаментальная разница. Новичок «Спартака» Михаил Мальцев, поигравший в системе «Нью-Джерси», «Колорадо» и «Лос-Анджелеса», рассказывал, что коронный прием Шона Кутюрье (5 сезонов в НХЛ с 55% и более выигранных вбрасываний) – поднять клюшку соперника и откинуть шайбу лезвием в сторону партнеров. Четче всего этот фокус просматривается на примере раннего Джона Тавареса.

Похожая тактика у Сидни Кросби, только его основное оружие – крюк. В интернете лежит недооцененное видео, как Сид вместе с Максом Тальбо отрабатывает агрессивную игру на точке.

Отчасти именно из-за разницы в регламентах наши центральные так неэффективны в Северной Америке. Из-за ограничений у российских центров меньше проверенных опций, чем у Тавареса, Кутюрье или Кросби.

Навыки борьбы на точке помогают североамериканским легионерам в России. Люк Джонсон, шестой центр КХЛ, если не выигрывает шайбу вчистую, то оттесняет соперника от нее с помощью верхней руки.

В чем-то КХЛ, напротив, создает одним игрокам искусственное преимущество перед другими. Например, защищающийся ставит клюшку первым, атакующий – следом. После этого судья немедленно опускает шайбу вниз. Такая очередность на руку атакующему форварду: он может разогнать клюшку – за счет инерции сделать движение более быстрым и вложить в него больше силы.

С этого сезона КХЛ наделила атакующую команду правом выбирать круг вбрасывания после любой остановки – такое правило тоже есть только у нас.

Еще одна нездоровая российская тенденция – слишком долгий процесс подготовки к вбрасыванию. Судьи порой тратят 10-20 секунд, чтобы на несколько сантиметров подвинуть ноги или клюшки игроков, когда те уже подъехали к точке и приняли исходную позицию.

В наказаниях разные лиги сходятся: за любое нарушение процедуры судья выносит предупреждение; два предупреждения превращаются в двухминутный штраф за задержку игры, хотя случается это крайне редко.

Впрочем, нарушения отслеживают по-разному. В Северной Америке мелкие отклонения от регламента пропускают, а главным звездам лиги, по словам Мальцева, позволяют больше, чем их менее статусным конкурентам.

На площадке – 8 точек вбрасывания, и вводить шайбу в игру можно только внутри них. В России до создания КХЛ судьи периодически определяли место вбрасывания без специальной разметки. Так, например, выглядели две расстановки из пятого матча финала-2004 между «Металлургом» и «Авангардом»:

Как лучшие центры КХЛ играют на вбрасываниях?

Профессиональные центры чаще всего следуют трем универсальным правилам:

● в процессе полета смотрят на шайбу, а не на точку;

● приводят клюшку в движение сразу после того, как судья отпустил шайбу;

● чтобы удлинить рычаг, расставляют руки шире, чем в игре.

В самом общем виде есть только два способа выиграть вбрасывание – либо вырвать шайбу за счет силы и цепкости, либо – за счет реакции и резкости.

Два лучших центра лиги среди постоянно играющих на точке – два форварда московского «Динамо» и две абсолютные противоположности. И они отлично демонстрируют разницу в подходах. Джордан Уил гиперактивен: жалуется арбитрам на стойку соперников и долго выбирает позицию для себя.

Уил использует две стойки: либо ставит ноги на ширине плеч и лишь слегка наклоняется, либо опускается на максимум. Во втором варианте часто падает на правое колено – для поиска дополнительной точки опоры – причем делает это еще до того, как шайба соприкасается со льдом.

Эрик О’Делл, напротив, сохраняет ледяное спокойствие – сразу выбирает удобное положение и остается в нем, пока игра не возобновляется. Уил, как правило, делает одно резкое рубящее движение. О’Делл словно косой проводит клюшкой по льду – плавно, но жестко.

Главный российский мастер второго подхода – Георгий Иванов из «Локомотива». Он же наш лучший и единственный в лиге центр с процентом выше 60.

Любопытно, что остальные центральные Ярославля (Красковский, Андронов и в меньшей степени Шалунов) работают в аналогичном стиле. Этот квартет делает «Локомотив» вице-чемпионом КХЛ по вбрасываниям. Лидер – московское «Динамо», а замыкают топ-3 их одноклубники из Минска. «Куньлунь» с нероссийской бригадой центров идет седьмым.

Данные на 18 декабря

Несмотря на некоторые общие принципы, на точке не случается ни одного единоборства, которое бы полностью копировало какое-то из уже совершенных. Периодически вбрасывания имеют очень отдаленное отношение к хоккею.

Также и с самими центральными нападающими – они могут быть похожи друг на друга манерой катания или броска, а вот на точке, скорее всего, поведут себя по-разному. Отличия – в деталях: например, игроки по-разному располагают ноги, руки и клюшки. Андронов, соответствующий единому стилю центральных «Локомотива», опускает на лед только верхнюю часть пера.

На вбрасываниях большинство игроков сжимают клюшку ладонями вниз и забирают шайбу под нижнюю руку, где сосредоточена основная сила. Чтобы скорректировать направление, некоторые игроки периодически меняют расположение рук, то есть переворачивают клюшку на другой хват. Ранее так чаще остальных делали Александр Бурмистров и Кирилл Семенов, сейчас приемом пользуются и другие.

Впрочем, другой трюк Семенова остается исключительно его фирменной чертой – только он опускает клюшку почти на уровень льда:

В этом смысле Семенов – самый преданный последователь Джона Тавареса. После перехода из «Айлендерс» в «Торонто» канадец изменил игру на точке: со временем «садился» и держал руку все ниже, а вот процент выигранных вбрасываний, наоборот, увеличивался. Сезонный максимум Тавареса в Нью-Йорке – 54,1%. За 6,5 сезона в «Торонто» Джон ни разу не падал ниже 54,5%, а в этой регулярке идет по графику личного рекорда.

Данные на 22 декабря

Наглядно разницу в технике отразили на канадском телеканале Sportsnet, где Тавареса из «Айлендерс» поставили напротив Тавареса из «Мэйпл Лифс».

Современное отношение к вбрасываниям как к самостоятельному элементу игры, достойному подробного анализа, кардинально отличается от времен, когда хоккей только зарождался. Десятилетия назад вбрасывание играло роль технической формальности – нападающие лишь слегка наклонялись, оставаясь на почтительном расстоянии друг от друга, и гораздо менее активно работали клюшками.

НХЛ, чьи статистики ведут учет сотен разнообразных, часто незначительных событий, впервые зафиксировала статистику вбрасываний лишь в сезоне-1997/98. И за время наблюдений еще никто не довел средний по карьере процент побед хотя бы до 65.