«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко

Панарин не спас «Рейнджерс».

Первый финалист Кубка Стэнли теперь известен. Им стала «Флорида», одолевшая «Рейнджерс» за шесть матчей (4-2). Это второй подряд выход в финал для «Пантерс» – и третий в истории клуба.

«Флорида» воспользовалась первым же шансом закрыть серию. Сделала это дома (2:1). Важный вклад в победу внесли российские игроки: нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу, а вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24 и стал первой звездой матча.

Шестеркин снова тащил «Рейнджерс» – в голах Беннетта и Тарасенко у него не было шансов

Пожалуй, единственным ключом к спасению «Рейнджерс» была игра Игоря Шестеркина. В сумме за три предыдущих матча по его воротам нанесли 114 бросков. В этой игре нагрузка оставалась такой же.

На последней минуте первого периода «Флорида» все же открыла счет. Эван Родригес перехватил шайбу и начал атаку, в которой разыграл простую и эффективную комбинацию с Сэмом Беннеттом, выведя того на бросок. Беннетт мощно щелкнул в девятку с близкого расстояния и идеально попал. Звон каркаса ворот услышали даже в трансляции.

В третьем периоде как раз отличился Тарасенко. Он классно открылся на дальней штанге, где Антон Лунделль нашел его передачей. Тоже без шансов для Шестеркина.

Тарасенко прервал серию из семи матчей без очков. Всего у него в этом плей-офф 6 (3+3) очков за 17 игр, и как вовремя он отметился голом. Сработал перевод в третье звено – к работягам Лунделлю и Луостаринену.

Вообще Тарасенко мог забросить и раньше. На 42-й минуте он оказался первым на добивании после броска Оливера Экмана-Ларссона, но невероятный сэйв совершил Шестеркин.

Атака «Рейнджерс» проснулась лишь конце матча. На 59-й минуте одну шайбу хлестким броском над плечом Бобровского отыграл Артемий Панарин, но было уже поздно.

Шестеркин в итоге сделал 32 сэйва (94,1% ОБ), но еще одним выдающимся матчем Игоря команда не воспользовалась. Ей снова не хватило поддержки от атаки.

Итог серии справедлив – «Флорида» систематически была лучше

Счет серии отражает общую картину противостояния. «Флорида» с самого начала серии выглядела сильнее и с каждым матчем разрыв только рос. Это отражается и в общей статистике.

Одним из ключевых факторов в серии стала игра в неравных составах. Проблемы с большинством у «Рейнджерс» еще после пятого матча комментировал главный тренер Питер Лавиолетт: «Нет такого, что мы бездействуем, и полностью зашли в тупик». Но результат в 1 гол за 15 попыток в серии как раз и похож на тупик.

В том числе из-за неработающего большинства по статистике сдали лидеры. Особенно выделяются Мика Зибанежад и Крис Крайдер – их закрыли и в равных составах. Лучшим полевым игроком «Рейнджерс» в этом плей-офф стал Винсент Трочек: у него 8+12 за 16 матчей. Даже в очень трудной ситуации против «Флориды» он держал уровень.

Артемий Панарин провел этот плей-офф гораздо сильнее предыдущего, но защитит ли его этот перформанс от критики? После матча во время традиционного рукопожатия он явно пожелал удачи Сергею Бобровскому, которого долгое время тоже критиковали из-за высоких ожиданий после подписания большого контракта.

Потом началась церемония награждения «Флориды» трофеем Принца Уэльского за победу в Восточной конференции. Теперь игроки «Пантерс» не трогали кубок , хотя в прошлом сезоне традицию проигнорировали. Это подсказка от тренера: в трансляции поймали момент, когда Пол Морис сразу после победы что-то настойчиво говорил Александру Баркову.

Капитан «Флориды» подтвердил получение рекомендаций от тренера: «Он и в прошлом году сказал мне то же самое. Но тогда была другая ситуация. Теперь, я думаю, все были согласны с тем, что трогать трофей не надо ».

У Мориса это третий финал, как и у «Флориды». Пока ни он, ни «Пантерс» не выигрывали Кубок Стэнли. Будет ли теперь удача на их стороне?

Фото: AP Photo /Lynne Sladky