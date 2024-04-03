Уникальные вратари в серии «Металлург» – «Автомобилист». Это из-за них такой скучный счет

Следите за Набоковым и Аликиным.

Первый матч полуфинальной серии между «Металлургом» и «Автомобилистом», несмотря на большое количество бросков с обеих сторон (35:32), много голов не принес. Хозяева все-таки победили – 2:1. До 59-й минуты «Металлург» вообще выигрывал с минимальным счетом. Похожего сюжета стоит ждать и дальше.

Ожидаемо ярко выступили вратари обеих команд. Как всегда хорош Евгений Аликин («Автомобилист»), но стоит отметить и Илью Набокова («Металлург»). Неудивительно, что во время такой вратарской дуэли первый гол случился после рикошета. Вторую шайбу «Металлург» забросил уже в пустые ворота, а «Автомобилист» пробил Набокова лишь на последней минуте.

Вратари точно окажут решающее влияние и на дальнейший ход полуфинала – пусть для обоих голкиперов это первый плей-офф в карьере.

Илья Набоков – открытие сезона в «Металлурге» и лидер плей-офф по сухим матчам

Ранее мы писали о прогрессе нападающего Данилы Юрова – тот мощно прибавил в сезоне-2023/24. Юров набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах регулярки и стал лучшим бомбардиром команды. Кроме него, в топ-3 по результативным действиям вошел 20-летний Никита Гребенкин, у которого 19+22 за 67 игр.

Прогрессируют в «Металлурге» не только нападающие. На ведущую роль вышел 21-летний вратарь Илья Набоков.Перед сезоном воспитанник челябинского хоккея даже не рассматривался в качестве стартового голкипера. Неудачная игра Артема Загидулина дала шанс молодому вратарю. Набоков вытеснил Загидулина из основы. В итоге Артем оказался в «Нефтехимике», который не попал в плей-офф.

Сам Набоков провел полный сезон в качестве основного вратаря «Металлурга» и за 43 матча отметился отличной статистикой: 93% отраженных бросков и 2,15 коэффициент надежности. В ноябре 2023 года КХЛ признала его лучшим новичком месяца.

Поэтому вполне ожидаемо, что Набоков и в плей-офф стал первым номером «Металлурга». Теперь он закрепляет успех регулярки – в розыгрыше Кубка Гагарина-2024 на данный момент Илья лидирует по всем основным вратарским показателям.

● 94,9% ОБ: почти космический уровень.

● 1,70 КН: позади даже Даниил Исаев из «Локо» (1,77), играющий в первоклассной оборонительной системе.

● 3 сухих матча: больше четверти от общего количества сухарей в плей-офф КХЛ (11). Сильно досталось «Спартаку» – все три раза Набоков засушил именно москвичей.

Контракт Ильи с «Металлургом» действует еще год. В этом году у клубов НХЛ будет последняя возможность задрафтовать его – наверняка такая игра привлекла внимание скаутов. Может, «Сан-Хосе» в пару к Евгению возьмет второго Набокова? На всякий случай проясним ответ на популярный запрос: Илья Набоков – это не сын Евгения Набокова. Они просто однофамильцы.

Евгений Аликин несколько лет тащил «Амур», но не играл в плей-офф. Теперь пользуется шансом

Соперник по полуфиналу у Набокова тоже серьезный. Евгений Аликин – опытный 29-летний вратарь, который несколько сезонов отыграл основным в командах КХЛ. Ассоциируется он прежде всего с «Амуром»: именно там Аликин дебютировал в лиге по ходу сезона-2015/16 и играл долгое время.

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Воспитанник пермского хоккея (как и Набоков, Аликин тоже с Урала) со временем стал в Хабаровске ключевым игроком. Показатели Евгения в «Амуре» впечатляют: с сезона-2019/20 по 2022/23 он неизменно пробивал отметку в 92% отраженных бросков – и все это на серьезной выборке (35-40 матчей) в команде-аутсайдере.

В каждом из этих сезонов «Амур» финишировал вне зоны плей-офф, несмотря на такую статистику голкипера. Поэтому каждое лето Аликина неизменно отправляли в клубы выше уровнем. Но на повышение он ушел только в 2023-м, подписав контракт на три сезона с «Автомобилистом».

В новой команде Аликин сразу закрыл пунктик насчет плей-офф: не просто вышел туда, но и помог «Авто» впервые в истории преодолеть два раунда. Аликин сыграл в этом важнейшую роль: за две серии против «Ак Барса» и СКА у него 94,5% ОБ и один сухой матч.

По итогам первого раунда Аликин был признан лучшим вратарем – именно с «Ак Барсом» он сделал сухарь, а в целом в серии отразил уникальные 96% бросков.

Противостояние Набокова и Аликина – пожалуй, главная интрига серии. Первый матч за собой оставил вратарь «Металлурга». Сможет ли Аликин подтащить команду в следующих играх?

Фото: metallurg.ru