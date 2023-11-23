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Воронков и Марченко затмили Бедарда – это «Коламбус» прервал ужасную серию поражений

Коннор Бедард Коннор Бедард
Егор Чинахов Егор Чинахов
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Зак Веренски Зак Веренски
Иван Проворов Иван Проворов
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
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Патрик Лайне Патрик Лайне
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Хотя Коннор все равно забил.

«Коламбус» закончил ужасную серию из 9 поражений: дома разгромил другого аутсайдера лиги – «Чикаго» (7:3). Большую роль в этом сыграли российские игроки «Блю Джекетс».

Кирилл Марченко отметился 2 (1+1) очками и отлично проявил себя в первой тройке с Джонни Годро и Буном Дженнером. Уже в первом периоде Кирилл поучаствовал в шайбе Эрика Гудбрэнсона – совершил перехват в чужой зоне и сделал голевую передачу.

Во втором игровом отрезке Марченко отличился сам – замкнул на дальней штанге отличную передачу Адама Боквиста. Еще один ассист в этой атаке на счету Ивана Проворова. Марченко прервал серию из трех матчей без очков – теперь у него 11 баллов в сезоне.

Вторую тройку «Коламбуса» сформировали Патрик Лайне и Адам Фантилли, а на левый фланг к ним перевели Дмитрия Воронкова. Третий номер драфта-2023 Фантилли ушел без голов, а вот Лайне и Воронков забросили по шайбе.

Дмитрий отличился третий раз в сезоне, всего за 14 матчей он набрал 9 очков. Среднее игровое время нападающего относительно небольшое – 12,5 минут. Но даже на фоне лидеров он выглядит достойно – идет шестым в списке бомбардиров команды. Марченко, кстати, четвертый, а на вершине два защитника – Проворов (13 очков) и Зак Веренски (15), который в матче с «Чикаго» оформил ассистентский покер. 

Лайне нет даже в топ-10. В игре с «Блэкхокс» он забил только третий гол за 10 матчей. Нападающий потерял время из-за травмы в конце октября. По ходу недавнего матча с «Аризоной» (2:3) его тройку посадили на лавку, а в начале этой недели Патрик по решению тренеров пропустил встречу с «Филадельфией». Он откровенно признал, что разозлился: «Это, наверное, самая унизительная вещь, которая случалась в моей карьере. Я не рад. В клубе об этом знают». 

Есть проблемы и у Егора Чинахова. Он начал сезон в АХЛ, где набирал форму после травмы. В начале ноября Чинахова подняли в «Блю Джекетс». Пока в его активе один гол и один ассист – вот эта передача на гол Силлинджера

Несмотря на победу над «Чикаго», у «Коламбуса» по-прежнему много проблем. К игровым трудностям добавляются неудачные действия управленцев: генменеджер Ярмо Кекяляйнен уже второй месяц ищет обмен, чтобы решить вопрос перебора защитников в составе (сейчас их 8 на односторонних контрактах). Все идет к тому, что и этот сезон станет для «Блю Джекетс» разочарованием. 

Неутешительная ситуация сложилась и в «Чикаго» – команда замыкает таблицу Центрального дивизиона. Но повод для оптимизма у фанатов «Блэкхокс» все же есть – Коннор Бедард прогрессирует. В матче с «Коламбусом» он забросил десятую шайбу в сезоне. Бедард – пятый игрок в возрасте до 19 лет с 10 голами за 17 или менее матчей. К слову, в этот список также входит Лайне. 

3 комментария

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Maxim Shumov
Что значит затмили Бедарда? В чем они с ним конкурировали?
+3
0
+3
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Andrew_v
Что то Лайне сдулся
0
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