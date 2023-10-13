Панарин меняет имидж и меняет игру: 1+1 в первом матче сезона

Нью-Йорк начинает сезон с победы.

Поражение в первом раунде от «Нью-Джерси» привело «Рейнджерс» к изменениям – их не так уж и много, но они важные. Разумеется, ушли те звезды, которых брали перед дедлайном – для них элементарно не было места под потолком зарплат, но в составе появился ветеран Блэйк Уилер. Ключевой момент: главного тренера Жерара Галлана заменил Питер Лавиолетт.

Ветер перемен добрался и до Панарина, который откровенно провалил плей-офф-2023 (2 очка в 7 матчах). В межсезонье Артемий решил кардинально изменить имидж – и постригся налысо. Фотография Панарина в новом образе быстро разлетелась по всем соцсетям.

Артемий отшучивался в традиционном стиле, объясняя решение тем, что «пытается убрать злые силы, которые могут быть и в волосах». И дополнял историю деталями: «Кудри под Новгородской областью где-то болтаются сейчас».

После первого матча сезона рано делать выводы об эффективности такой борьбы со злыми силами, но от критики это явно оберегает – Панарин выдал отличную игру. Хотя соперник для старта вырисовывался непростой – «Баффало», прогрессирующая молодая команда, которая хочет наконец прервать многолетнюю серию без плей-офф.

Панарин вышел в звене с Хитилом и Лафреньером и был очень нацелен на ворота. Впервые с 2018 года в стартовой игре сезона он нанес 3 броска в створ. Но настрой передавался даже без статистики – его заряженность хорошо была видна в каждом действии.

Первая шайба «Рейнджерс» случилась во многом благодаря броску Артемия после входа в зону соперника. Девон Леви отразил шайбу, ее быстро подобрал сам же Панарин и отдал на пустые ворота Алексису Лафреньеру.

В третьем периоде Панарин забросил уже сам, оказавшись на убойной позиции после неудачной откидки шайбы от Кайла Окпосо. У Артемия было время прицелиться – и он переиграл Леви хлестким броском «под блин» на неудобной для вратаря высоте.

Несмотря на смену тренера летом, «Рейнджерс» смотрелись более целостной командой и заслуженно взяли матч (хотя и «Баффало» откровенно разочаровал – не показал, по сути, ничего, кроме «мельницы» от Далина).

Помимо Панарина, можно отметить и других игроков команды:

● Крис Крайдер набрал 3 очка (2+1) – первая его шайба оказалась победной, а вторая была заброшена в меньшинстве. Нападающий «Рейнджерс» был признан второй звездой игрового дня;

● Мика Зибанеджад рулил атаками и также набрал 3 очка (0+3);

● Джейк Труба забросил в пустые ворота и сделал 8(!) блокшотов;

● Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 25. Он одержал 100-ю победу в НХЛ и стал 8-м российским вратарем, добравшимся до этой отметки.

По итогам матча сочетание Панарин – Хитил – Лафреньер перебросало тройки соперников, выходившие против них, со счетом 10:1. Уже пошли осторожные разговоры о том, что в Нью-Йорке вырисовывается топ-звено, а Артемий может оживить карьеру Алексиса. Российскому нападающему пришлось отбиваться от подобных вопросов после матча:

«Голы нашей тройки – это все инстинкты, наверное. Мы немного поговорили перед игрой, но я особо ничего не могу сказать, кроме «Дайте мне пас». Все показали отличное катание. Хорошее катание дает больше пространства, а когда больше пространства, то есть и больше времени подумать. Не хочу много говорить о нашей тройке. Это был наш первый матч. Возможно, дело в том, что «Баффало» был не очень хорош. Надеюсь, мы сможем так играть против любого соперника».

Панарин провел лучшую свою игру на старте сезона за последние годы. В «Рейнджерс» он не всегда начинает так ярко – что-то похожее в последний раз было в 2019 году против «Виннипега».

Пока рано говорить, насколько «Рейнджерс» вместе с Панариным готовы забыть прошлый сезон и двигаться дальше. Но первый матч вышел ярким, а Артемий не был в тени, как весной. После матча он также нашел правильные слова, обращаясь к журналистам: «Вы пытаетесь поймать меня и вынудить сказать что-то замечательное о себе. Я не хочу этого делать. Я вам сказал – игра все покажет».

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Фото: vk.com/artemiy_panarin