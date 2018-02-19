Почему хейтить РФС и РФПЛ за календарь и кубок не адресно?

Вчера были сыграны первые 2 четвертьфинала, оба закончились 0:0 и в обоих команды РФПЛ вылетели, вперед пошли Шинник и Авангард. Давайте сразу обозначим, такой спортивный результат, это прекрасно, для этого кубок и существует. В кубках Англии и Франции до поздних стадий доходят клубы 3х дивизионов и там никто не воет на каждом углу, что эта чашка никому не нужна.

Чтобы говорить о погоде, важно понимать 2 вещи. Первая, установившаяся погода во всей Европе и европейской части России аномальна, в прошлом году в Петербурге в это время было около нуля и почти без снега, в остальных регионах средней полосы страны был небольшой минус. Вторая, сезон действительно сжат из-за предстоящего чемпионата мира, Черчесову любезно дали на подготовку целый месяц. В следующий сезон весеннее возобновление чемпионата можно будет сдвинуть минимум на 2 недели.

С причинами катастрофы разобрались, но футболистам и зрителям сейчас от этого не легче. Примерно за 2 недели до матчей уже точно можно было понять – дела плохи. Почему руководство клубов не начало бить тревогу раньше? В этом случае перенести матчи еще можно было и по датам, и по месту проведения, а не за несколько дней объявлять «давайте поедем в Сочи, мы все оплатим». Все разговоры о переносе матча за 3-4 дня уже бессмысленны, в такие сроки в нашей стране не решаются серьезные организационно-бюрократические задачи, для меня удивительно, что руководители клубов этого не понимают. Подозреваю, что предложение Федуна (о переносе в Сочи за несколько дней до матча), это лишь способ снять с себя ответственность, «смотрите какой я щедрый и заботливый руководитель».

Важно понимать, что каждый матч, это отдельный комплекс причин невозможности оперативно перенести матч. Например, нищий Луч из Владивостока не может поменять билеты на самолет за которые пришлось продать последние трусы, теперь им вечером играть на малой арене Петровского на доисторической резиновой траве, это вам не Хабаровск, где более-менее современный тип искусственного покрытия, и даже не Пермь.

Кроме того, абсолютно каждый руководитель подписывал календарь перед началом сезона, большие вопросы как они смотрели и анализировал его, скорее всего – никак. Виноваты в сложившейся ситуации в первую очередь они, а уже потом РФС.

Что делать? Уже летом в России будет целый комплекс южных стадионов – Сочи, Волгоград, Ростов (2 арены), Краснодар (2 арены), Каспийск, Грозный и всепогодный Крестовский. Вычеркнем стадион Кубани, который ждет реконструкция (но это не точно). Остается 8 арен на которых можно полностью провести 8 матчей тура. Кубок России с которого начинается футбольный сезон, вообще можно сыграть в Турции на сборах, где базируются многие клубы, а если нет, то добраться туда с соседнего Кипра не проблема.

По ряду удручающих причин сложно ждать таких инициатив от РФС, но это не снимает ответственности с руководителей клубов, надо ковать пока горячо и договариваться о формате следующей футбольной зимы-весны. Делать этого конечно же никто не будет, так и живем, каждый год разводя истерию в СМИ.

Отдельно о системе осень-весна, она тут вообще не причем. От перемены мест слагаемых, сумма не меняется, а Ноябрь\Декабрь\Март теплее не станут от нашего формата системы. Летом играть невозможно из-за международных соревнований (ЧМ, ЧЕ). И еще, ответьте себе, почему в Европе не играют в футбол летом (речь даже не про южные страны)? Высокие температуры, в средней полосе России (тем более на юге) аналогичная ситуация, наша погода в середине лета также не пригодна для того чтобы команды пробегали по 115-120 км за матч. РФПЛ в любом случае надо будет играть весь ноябрь и март при любых системах и форматах. Люди, которые говорят об этом, или не имеют представления, или просто примитивно спекулируют на этой теме.