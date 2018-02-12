СБГ Аналитика

сегодня, 11:37 Автор Вячеслав Залевский Человек, который «изменил» все Наш клуб сделал в этом сезоне колоссальный рывок в медиа пространстве благодаря работе медиа департамента, качественному контенту и конечно же стадиону. Вся эта титаническая работа была перечёркнута, Манчини обрёк многомиллионную армию болельщиков, город и игроков на травлю и насмешки, которые видимо будут бить все рекорды. В Лейпциге и Ростове достаточно было подобрать нужные слова для СМИ и градус напряженности сразу бы снизился, но он настолько зациклен на том, что его «обделили» по составу, что в очередной раз он не взял на себя ответственность и оставил своих игроков один на о...