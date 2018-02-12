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    Sports.ru
    baltika

    СБГ Аналитика
    аналитика тактики, трансферов, тренировок и микроклимата в команде Зенит!
      Автор Вячеслав Залевский

      Человек, который «изменил» все

      Наш клуб сделал в этом сезоне колоссальный рывок в медиа пространстве благодаря работе медиа департамента, качественному контенту и конечно же стадиону. Вся эта титаническая работа была перечёркнута, Манчини обрёк многомиллионную армию болельщиков, город и игроков на травлю и насмешки, которые видимо будут бить все рекорды. В Лейпциге и Ростове достаточно было подобрать нужные слова для СМИ и градус напряженности сразу бы снизился, но он настолько зациклен на том, что его «обделили» по составу, что в очередной раз он не взял на себя ответственность и оставил своих игроков один на о...
      +34
      21
      Автор Вячеслав Залевский

      Ни судья, ни фанат, ни драма. Роберто, только тактика!

      Из-за накала и драматизма матча, говорят о чем угодно, но не о тактике. Воздержитесь от поиска крайних, победа была упущена ещё на предматчевых установках. У Амкара была установка рвать игру паузами, как своими фолами, так и на чужой половине. Очевидно, что делалась большая ставка на стандарты, приходили большими силами к воротам Зенита на подачи. Автобус при обороне на месте, 5-4-1 посаженные аж в штрафную. Антифутбол, как же мы «скучали». Перед матчем планировался материал на тему как играть против низкого компактного блока, другими словами, против автобуса. Но комментарии «...
      +166
      55
      Автор Вячеслав Залевский

      Проверка Амкаром. Превью

      Гаджи Гаджиев покинул пост главного тренера, но уход профессора едва ли принесет нам дивиденды, очевидно, что за межсезонье было много времени тактически наставить команду. Более того, от разных источников известно, что фактически командой осенью руководил Евсеев с другими помощниками, а Гаджиев был наставником\консультантом.Показать полностью… Это фактически косвенно подтверждал и сам Гаджиев, в интервью и на лекции ВШТ для соискателей тренерской лицензии категории А (есть полная запись лекции). Уход Гаджиева может внести только негативный психологический эффект в завтрашнем матче, так...
      +25
      5
      Автор Вячеслав Залевский

      Почему хейтить РФС и РФПЛ за календарь и кубок не адресно?

      Вчера были сыграны первые 2 четвертьфинала, оба закончились 0:0 и в обоих команды РФПЛ вылетели, вперед пошли Шинник и Авангард. Давайте сразу обозначим, такой спортивный результат, это прекрасно, для этого кубок и существует. В кубках Англии и Франции до поздних стадий доходят клубы 3х дивизионов и там никто не воет на каждом углу, что эта чашка никому не нужна. Чтобы говорить о погоде, важно понимать 2 вещи. Первая, установившаяся погода во всей Европе и европейской части России аномальна, в прошлом году в Петербурге в это время было около нуля и почти без снега, в остальных регионах средней...
      +36
      4
      Автор Вячеслав Залевский

      Тактика и фитнес матча с Селтиком

      Тренерский и аналитический штаб проделали качественную работу над ошибками, не зря мы распинались, почти все превью попало в точку. Максимально компактные 4-4-2, в конце матча сели в 6-3-1, но с определенной долей условности. Левый фланг Селтика был выключен. атаки через этот фланг строились через длинные передачи глубокого во фланг, где был БАТЯ В ЗДАНИИ. Бони или выигрывал единоборство, или за счёт плотности борьбы не давал закрепится в зоне. Чисто на опыте, да. Отдал также парочку снайперских диагоналей через все поле, ну и совсем уж мелочи в виде гола и голевой передачи. Тренерский штаб пр...
      +111
      6
      Автор Вячеслав Залевский

      За Манчини все придумали, осталось воспроизвести. О том как нам спасаться

      Уже завтра состоится решаюший матч с Селтиком, при традиционном аншлаге на теплом стадионе и минус 15 за бортом. Сверхскорости Селтика, о которых мы предупреждали в превью, предполагают крайне энерго-затратный футбол для обеих команд. Надо признать с удивлением, Зенит выдерживал навязанный темп вплоть до последней минуты, все игроки действовали на пределе своих физиологических и концентрационных возможностей, это радует. Другое дело, что этих актов героизма можно было избежать порядком и организацией. По статистике Селтик уязвим для высокого прессинга, понятно желание Манчини искать счастья в ...
      +139
      19
      Автор Вячеслав Залевский

      Новый вектор, новая частичка СБГ Аналитики!

      Друзья, наконец запускаем телеграмм канал. Зачем? Во-первых, там будет несколько иной контент, более компактный и эргономичный - тактические текстовые трансляции, оффтоп и другое. То есть это не чистое дублирование материалов на другой платформе, а все таки новое полноценное направление, будем плавно, но планомерно нащупывать свой формат, как когда-то здесь в ВК. Во-вторых, телеграмм это идеальная площадка для мобильных пользователей, она более быстрая и кушает меньше трафика, ничего лишнего. В третих, мы обязательно дойдём до видео разборов, а чтобы правообладатели не банили видео за короткие...
      +35
      2
      Автор Вячеслав Залевский

      Альтернатива xG и Packing при оценке и прогнозировании результатов

      На данный момент существуют следующие количественные модели оценки и прогнозирования результатов футбольных матчей – модель xG (и тесно связанная с ней модель ожидаемых очков), метрики продвижения мяча (Packing\impect) и более примитивные методы (например, разница по явным голевым моментам или активность в финальной трети поля). У каждой модели свои минусы, коротко о них. Модель xG. Критики к этой популярной модели становится все больше, как правило она сводится к 3 типам: - ошибки операторов при оценке моментов - отсутствие учета давления на бьющего\положение защитников между мячом и во...
      +121
      11
      Автор Вячеслав Залевский

      Оздоев в Зените — мутная история? Разбираемся

      Инсайдеры разных мастей сообщают, что сделка по приобретению Оздоева из Рубина почти завершена. Зачем же Зениту еще один «вкусный» контракт?
      +137
      24
      Автор Вячеслав Залевский

      Тактическое превью. Селтик – Зенит. Часть 2

      Продолжаем изучать Селтик. Сегодня отойдем от модели изучения «как обезвреживали Селтик» и поговорим о более общих вещах. В последних матчах Селтик играл 3-4-3, но по ходу всего сезона 4-2-3-1 и 4-3-3 использовались чаще. Боята играл в тройке ЦЗ центрального страхующего защитника, альтернатив ему нет (специфическая роль), поэтому наверняка Роджерс откажется от расстановки 3-4-3.
      +117
      2
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