Хави Симонс - главная цель «Баварии» на лето. «ПСЖ» намерен выручить за трансфер не менее €100 млн (Bild)
Мюнхенская «Бавария» сделала Хави Симонса главной трансферной целью текущего лета.
Тем не менее, мюнхенцам придется выложить около 100 млн евро за трансфер голландского плеймейкера.
Контракт футболиста принадлежит «ПСЖ» и клуб не намерен расставаться с игроком без солидной компенсации.
Ранее сообщалось, что Симонс не видит будущего в Париже и хочет сменить команду. Среди претендентов - «Барселона» и «РБ Лейпциг», в котором голландец провел последний сезон.