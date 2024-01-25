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Ванда Нара в отпуске - отдыхает на карибском побережье и рассказывает, как избавлялась от конкуренток в борьбе за Икарди

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Интересные подробности этой истории любви.

Ванда Нара отдыхает на Карибах - недавно аргентинская модель и телеведущая победила в итальянских «Танцах со звездами» и явно заслужила отпуск.

В интервью Rumis она рассказала, как прекратила общение Мауро Икарди с другими женщинами.

«У него было четыре телефона, потому что он делил женщин по континентам. Безумие. Тогда мы были друзьями, но я уже начала действовать. Один из телефонов был «хорошим» – на него ему звонили менеджеры. А другие – для женщин, где у него были все «кошечки».

Я посмотрела в одну сторону, потом в другую и выбросила их в воду. Потом он перевернул все матрасы в поисках телефонов. Я тоже искала, больше, чем кто-либо другой, но они исчезли».

8 комментариев
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Кто бы что не говорил, а она хороша!
+18
-3
+15
Вопрос, в каком из отпусков? Она весь год отдыхает и выставляет свои фото или это как раз пахота?
+7
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Ответ Александр Саввин
Кто бы что не говорил, а она хороша!
Согласен, когда её вижу, у меня встаёт
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Ответ Александр Саввин
Кто бы что не говорил, а она хороша!
Так к внешке претензий никто и не предъявлял
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Ответ Tigo_Volchara93
Ванда, Мауро, возьмите меня в тройничек 🤩
анекдот про кума прочитай лучше
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Ответ Tigo_Volchara93
Ванда, Мауро, возьмите меня в тройничек 🤩
друг спрашивает возможен ли квартет?
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