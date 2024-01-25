Ванда Нара в отпуске - отдыхает на карибском побережье и рассказывает, как избавлялась от конкуренток в борьбе за Икарди

Интересные подробности этой истории любви.

Ванда Нара отдыхает на Карибах - недавно аргентинская модель и телеведущая победила в итальянских «Танцах со звездами» и явно заслужила отпуск.

В интервью Rumis она рассказала, как прекратила общение Мауро Икарди с другими женщинами.

«У него было четыре телефона, потому что он делил женщин по континентам. Безумие. Тогда мы были друзьями, но я уже начала действовать. Один из телефонов был «хорошим» – на него ему звонили менеджеры. А другие – для женщин, где у него были все «кошечки».

Я посмотрела в одну сторону, потом в другую и выбросила их в воду. Потом он перевернул все матрасы в поисках телефонов. Я тоже искала, больше, чем кто-либо другой, но они исчезли».