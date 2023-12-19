Игроки «ПСЖ» разыграли юных фанатов, притворившись работниками клубного ТВ. Реакция детей на появление кумиров бесценна
«ПСЖ» устроил милый сюрприз для членов детского фан-клуба парижан. Ребят пригласили на съемки ролика для клубного канала, но дети и не подозревали, что роль работников мастерски исполнили подопечные Энрике.
Для того, чтобы задумка удалась, футболистам пришлось серьезно поработать над внешностью. В ход пошли парики, очки, кепки, шапки и даже накладные усы – игроки делали все, чтобы юные фанаты не раскрыли их раньше времени.
Детишек сажали перед камерой и задавали вопросы о их любви к «ПСЖ»: как долго болеешь за клуб, был ли на стадионе, кто твой любимый игрок.
Первой на интервью отправилась Келия. Девочка призналась, что ей очень нравится Кимпембе: «Он здорово играет, он сильный». А в это время за камерой стоял загримированный Преснель.
Интервью прервала техническая неполадка, которую взялся исправить оператор Кимпембе. Футболист подходил к девочке, постепенно снимая грим. Но Келия не обратила на него внимания, даже когда француз сел с ней рядом.
Лишь когда интервьюер попросил девочку повернуться, она увидела кумира.
Следующими были мальчишки Саша и Адам. Парней попросили показать празднования некоторых подопечных Энрике. Адам заявил, что празднование Мбаппе слишком легкое, но парни все же согласились продемонстрировать его для собравшихся.
За происходящим внимательно следил оператор с пышными усами.
Интервьюер также попросил оператора показать фирменный жест Килиана.
«Так я так же сделал», – заявил Адам. Мальчик подбежал к оператору и повторил празднование. В этот момент Саша, похоже, начал что-то подозревать.
Когда Килиан сбросил маску, подозрения Саши сменились шоком.
А Адам не мог поверить в происходящее.
Следующим парик и очки примерил Заир-Эмери. Полузащитник подошел максимально близко к ребятам, но они его все равно не раскусили.
А когда Уоррен раскрыл себя, дети еще некоторое время пытались осознать, что перед ними стоит их кумир.
Следующий гость назвал Маркиньоса одним из своих любимых футболистов. В это время у интервьюера появились претензии к звуковику, который неправильно держал микрофон.
«Вообще-то, это не моя работа!» – заявил звуковик.
«Что значит, это не твоя работа», – возмутился интервьюер.
«Дело в том, что я Маркиньос», – сказал футболист, снимая парик и шапку Санты.
Мальчик не нашел нужных слов, но его реакция весьма красноречива.
Посмотреть на милый розыгрыш от игроков «ПСЖ» можете здесь:
Как вам такая задумка?