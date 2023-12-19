Игроки «ПСЖ» разыграли юных фанатов, притворившись работниками клубного ТВ. Реакция детей на появление кумиров бесценна

«ПСЖ» устроил милый сюрприз для членов детского фан-клуба парижан. Ребят пригласили на съемки ролика для клубного канала, но дети и не подозревали, что роль работников мастерски исполнили подопечные Энрике.

Для того, чтобы задумка удалась, футболистам пришлось серьезно поработать над внешностью. В ход пошли парики, очки, кепки, шапки и даже накладные усы – игроки делали все, чтобы юные фанаты не раскрыли их раньше времени.

Детишек сажали перед камерой и задавали вопросы о их любви к «ПСЖ»: как долго болеешь за клуб, был ли на стадионе, кто твой любимый игрок.

Первой на интервью отправилась Келия. Девочка призналась, что ей очень нравится Кимпембе: «Он здорово играет, он сильный». А в это время за камерой стоял загримированный Преснель.

Интервью прервала техническая неполадка, которую взялся исправить оператор Кимпембе. Футболист подходил к девочке, постепенно снимая грим. Но Келия не обратила на него внимания, даже когда француз сел с ней рядом.

Лишь когда интервьюер попросил девочку повернуться, она увидела кумира.

Следующими были мальчишки Саша и Адам. Парней попросили показать празднования некоторых подопечных Энрике. Адам заявил, что празднование Мбаппе слишком легкое, но парни все же согласились продемонстрировать его для собравшихся.

За происходящим внимательно следил оператор с пышными усами.

Интервьюер также попросил оператора показать фирменный жест Килиана.

«Так я так же сделал», – заявил Адам. Мальчик подбежал к оператору и повторил празднование. В этот момент Саша, похоже, начал что-то подозревать.

Когда Килиан сбросил маску, подозрения Саши сменились шоком.

А Адам не мог поверить в происходящее.

Следующим парик и очки примерил Заир-Эмери. Полузащитник подошел максимально близко к ребятам, но они его все равно не раскусили.

А когда Уоррен раскрыл себя, дети еще некоторое время пытались осознать, что перед ними стоит их кумир.

Следующий гость назвал Маркиньоса одним из своих любимых футболистов. В это время у интервьюера появились претензии к звуковику, который неправильно держал микрофон.

«Вообще-то, это не моя работа!» – заявил звуковик.

«Что значит, это не твоя работа», – возмутился интервьюер.

«Дело в том, что я Маркиньос», – сказал футболист, снимая парик и шапку Санты.

Мальчик не нашел нужных слов, но его реакция весьма красноречива.

Посмотреть на милый розыгрыш от игроков «ПСЖ» можете здесь:

Как вам такая задумка?