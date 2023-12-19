Упс! Ванда Нара всполошила соцсети - она выложила фото в обнимку с дочерью и с синяком под глазом😱😱😱

Болельщики отказались поверить, что это сделал Икарди.

Мауро Икарди феерит в Турции - у нападающего 12 голов и 5 передач в 15 матчах. Дело дошло до того, что Мауро предложили «Реалу» - по данным TMW, клуб выйдет на трансферный рынок из-за травмы Винисиуса Жуниора, который получил травму двуглавой мышцы бедра.

«Мадрид» оценивает несколько кандидатур, одна из них – нападающий «Галатасарая», который летом перешел из «ПСЖ», подписав трехлетний контракт более чем на 10 миллионов евро в год.

Посредник сделал запрос турецкому клубу по поводу Икарди. Вероятно, речь может идти об аренде 30-летнего аргентинца с опцией выкупа.

Тем временем жена Икарди Ванда Нара выложила тревожный пост в инстаграм - на фото он а в обнимку с дочерью и с синяком под глазом.

После того, как в комментариях начался хаос, выяснилось, что травму Нара получила на тренировке при подготовке к проекту «Танцы со звездами» - девушка неудачно врезалась в стену.