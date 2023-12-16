«Не играть − обидно». Кейлор Навас недоволен положением в «ПСЖ»

Потерял место в составе и получил травму.

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас вышел в прямой эфир в социальных сетях, чтобы пообщаться с болельщиками. Он рассказал о своем нынешнем состоянии, связанном с травмой и отсутствием игровой практики.

«Это сложно. Не могу жаловаться, потому что как футболист нахожусь в привилегированном положении. Но как спортсмену, мне трудно. Ты стараешься сделать все, что в твоих силах, прикладываешь усилия и много работаешь. Отсутствие практики расстраивает любого игрока».

Также костариканец подробнее остановился на сроках восстановления от повреждения.

«Я возвращаюсь на 100%. К счастью, восстановление идет хорошо. Собираюсь бороться и попытаться завоевать место, как всегда».

В этом сезоне Кейлор Навас еще не играл. Помимо позиции второго номера, на поле не позволяла появляться травма. Он даже не смог заменить Доннарумму, когда тот получил красную карточку.