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«Не играть − обидно». Кейлор Навас недоволен положением в «ПСЖ»

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Кейлор Навас Кейлор Навас
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Потерял место в составе и получил травму.

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас вышел в прямой эфир в социальных сетях, чтобы пообщаться с болельщиками. Он рассказал о своем нынешнем состоянии, связанном с травмой и отсутствием игровой практики.

«Это сложно. Не могу жаловаться, потому что как футболист нахожусь в привилегированном положении. Но как спортсмену, мне трудно. Ты стараешься сделать все, что в твоих силах, прикладываешь усилия и много работаешь. Отсутствие практики расстраивает любого игрока».

Также костариканец подробнее остановился на сроках восстановления от повреждения.

«Я возвращаюсь на 100%. К счастью, восстановление идет хорошо. Собираюсь бороться и попытаться завоевать место, как всегда».

В этом сезоне Кейлор Навас еще не играл. Помимо позиции второго номера, на поле не позволяла появляться травма. Он даже не смог заменить Доннарумму, когда тот получил красную карточку.

2 комментария
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Как он собирается играть если травмирован
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не играть - обидно, но можно если такая личка как в ПСЖ
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