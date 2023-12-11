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Энрике в восторге от игры одного полузащитника в матче с «Боруссией». Речь не о Заире-Эмери, который забил единственный гол «ПСЖ»

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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» не смог справиться с дортмундской «Боруссией». Встреча закончилась ничьей 1:1, что позволило столичному клубу выйти в плей-офф со второго места.

На гол Адейеми ответил Заир-Эмери. 17-летний Уоррен стал самым юным автором гола в Лиге чемпионов среди французов. Полузащитник превзошел достижение Бензема.

Но пресс-конференции после матча Луис Энрике решил отметить другого полузащитника – Витинью:

«Вы видели матч? Вам понравился Витинья? Мне вот очень понравился. Витинья может играть как «восьмерка», как «шестерка». Когда чувствуется желание футболиста играть, когда есть необходимые качества, он может выходить на многих позициях

Я уверен, что он предпочел бы играть на своей родной позиции, но ведь у него такой высокий уровень футбольного мышления, чтобы играть на разных позициях. Мне понравилась его игра, его физическая форма, он был отлично готов к матчу с «Боруссией».

Впереди у «ПСЖ» встреча с «Лиллем» в рамках 16-го тура Лиги 1. Затем парижане сыграют с «Метцем» – это будет последний матч «ПСЖ» в 2023 году.

А как вам игра Витиньи в Дортмунде?

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