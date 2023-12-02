«ПСЖ» сыграет в ближайшем матче в уникальных джерси. Так клуб пытается расширить фан-базу

Не первый шаг в этом направлении.

В эти выходные «ПСЖ» предстоит сыграть против «Гавра». Причем парижский клуб будет выглядеть несколько иначе, чем обычно.

Через официальные социальные сети парижане объявили о том, что фамилии игроков будут написаны на корейском языке. Действующий чемпион Франции даже показал видео, как все это будет выглядеть.

Этот шаг был сделан для того, чтобы после подписания Ли Кан Ина еще больше выйти на южнокорейскую аудиторию. 22-летний игрок стал первым футболистом в составе «ПСЖ» из этой страны. Его купили у «Мальорки» за 22 млн евро.

В 10 матчах за клуб хавбек забил два гола, но его вклад не ограничивается лишь игрой на поле. Футболки Ли Кан Ина продаются лучше, чем Килиана Мбаппе.

«С момента прихода Ли Кан Ина, «ПСЖ» стал свидетелем растущего интереса со стороны болельщиков из Южной Кореи, отмеченного увеличением числа фанатов на «Парк де Пренс» (+20% за один сезон) и в социальных сетях (+22 тысячи подписчиков в Твиттере и 35 тысячи в Naver)», − говорится на официальном сайте парижан.

С момента открытия первого магазина Корея стала вторым по величине рынком для «ПСЖ», и они устроят специальную вечеринку в Сеуле, столице страны. На ней будут присутствовать более 1000 человек. Уникальные футболки с завтрашнего матча будут также продаваться онлайн.