Мбаппе уничтожил Гибралтар не только хет-триком, но и словом. Килиан сделал забавную ремарку в послематчевом интервью

По самому больному.

В субботу сборная Франции одержала самую крупную победу в истории — команда Дешама разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Килиан Мбаппе оформил хет-трик и в дополнение оформил два ассиста.

Начало катастрофе сборной крошечного государства положил автогол Итана Сантоса, который вскоре получил красную карточку за жесткий подкат под Уоррена Заира-Эмери, после которого юный полузащитник получил травму голеностопа.

Французы куражились как могли и устроили настоящую феерию: авторами голов стало аж девять игроков, а результативными действиями отличились все одиннадцать.

После матча впечатленный журналист уточнил у Мбаппе, сколько футболистов успели забить.

— В общей сложности девять игроков забили, не так ли?

— Десять. Десять с игроком Гибралтара.

Килиану важна точность в подсчетах 😄