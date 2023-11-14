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Венгер видит в Заире-Эмери качества трех французских футболистов. Арсен назвал трех чемпионов мира разных лет

Арсен Венгер Арсен Венгер
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Заир-Эмери получил свой первый вызов в сборную франции. Юноша уже прибыл в расположение национальной команды, где его тепло встретил Тьерри Анри и товарищи по сборной.

Юноша не перестает получать комплименты от весьма уважаемых людей. Свое мнение о Уоррене выразил и Арсен Венгер.

Легенда «Арсенала» видит в полузащитнике «ПСЖ» смесь трех французских игроков. Слова венгера передает Le Parisien:

«В нем есть что-то от мощности Поля Погба, но также есть что-то общее с Нголо Канте в плане способности отбирать мячи. Заир-Эмери – это своего рода смесь, комбинация двух чемпионов мира 2018 года. Речь о его способности выигрывать поединки, не совершая фолов, его умении двигаться вперед, заставляя нас ценить его прекрасное видение игры. У него также есть что-то от Патрика Виейра. Бокс-ту-бокс, как говорят англичане».

Уоррен, безусловно, заслуживает самую высокую похвалу. Главное, чтобы от столь приятных слов у 17-летнего юноши не пропала мотивация совершенствоваться.

А с кем бы вы сравнили Заира-Эмери? Согласны с мнением Венгера?

1 комментарий

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Belfast Boy
произносится Заир-Эмри, "е" не читается
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