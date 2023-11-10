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🤝Новый друг лучше старых двух. Хавбек «ПСЖ» Ли Кан Ин нашел в клубе другого бро

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Броманс с Неймаром завершен.

В августе мы зафиксировали довольно специфические отношения между теперь уже бывшим форвардом «ПСЖ» Неймаром и новичком-хавбеком Ли Кан Ином. С одной стороны, их явно можно было назвать дружескими, с другой − иногда казалось, что бразилец перегибает палку.

Неймар перебрался в Саудовскую Аравию и сейчас восстанавливается от сразу двух серьезных травм, а южнокореец в последнее время все чаще появляется в старте команды Энрике и показывает себя с наилучшей стороны.

Кажется, что Кан Ин недолго переживал из-за ухода друга. Тем более, что ему навязался другой, даже более топовый. На камеру клубного телевидения попал момент, когда Килиан Мбаппе подошел и очень мило обнял хавбека.

Вряд ли южнокореец позволил бы так с собой обращаться, если был бы против.

Ли Кан Ин топово ворвался в «ПСЖ». Он хорош не только на поле, но и за его пределами. По данным Абделлы Булма, футболки южнокорейского игрока продаются даже лучше, чем майки с фамилией Мбаппе на спине. Таким образом цена его трансфера (22 млн евро) вряд ли отобьется, но солидный доход клубу он принесет.

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