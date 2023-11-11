Типичная братская любовь. Килиан Мбаппе ворвался в кабинет к учителю Этана и раскрыл грешки своего младшего брата

Подстава подстав.

Клубные медиа «ПСЖ» запечатлели забавный момент с Килианом и Этаном Мбаппе в главных ролях.

У 16-летнего Этана пока не случилось официального дебюта за парижский клуб, но он уже выступал за первую команду в товарищеских матчах. Однако юный талант нередко принимает участие во взрослых тренировках вместе со старшим братом. При этом в своем напряженном графике молодой полузащитник должен находить время на учебу, чтобы получить школьный аттестат. «ПСЖ» предоставил младшему Мбаппе учителя, и он, по возможности, занимается с ним на базе клуба, что привело к небольшой проблемке.

В четверг французские игроки команды поздравляли Уоррена Заира-Эмери с первым вызовом в сборную, а его комната на базе находится вблизи учебного кабинета. Поэтому игроки решили воспользоваться возможностью, чтобы заодно немного опозорить своего юного товарища.

Как только футболисты закончили празднование, Преснель Кимпембе оттащил Этана к его учителю, так как его занятия должны были начаться некоторое время назад. Эта безумная делегация ворвалась в кабинет с криками «Ты опоздал, ты опоздал», а в конце Килиан подложил свинью младшему брату:

«Мы привели его к вам, — сказал нападающий. — Он опоздал и не сделал домашнее задание, потому что вчера вечером он играл в FIFA Ultimate Team».

От старшего брата вряд ли можно было ожидать чего-то другого 😄