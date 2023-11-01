«Мечта детства»: Коло-Муани признался «ПСЖ» в любви

В интервью для RMC Коло-Муани назвал «ПСЖ» клубом своей мечты:

«Это мечта моего детства. Мечта, которую я хотел осуществить, сейчас я нахожусь в процессе ее реализации. Носить эту футболку для меня гордость, особенно как для француза. Приятно приехать на базу, увидеть эмблему клуба и играть за «Пари Сен-Жермен».

При этом Рандаль считает, что выступать за столичный клуб непросто:

«Для меня это просто мечта. Я осуществляю свою мечту, играю, чтобы продолжать работать, продолжать показывать свой футбол, развиваться. Я просто продолжаю получать удовольствие. Для меня «ПСЖ» – легендарный клуб. Этот клуб всегда сопровождает высокое давление, впереди нас ждет многое. К нам есть много требований, поэтому мы должны поднять планку и выйти уровень, которого этот клуб достоин».

Этим летом Коло-Муани перебрался в «ПСЖ» из немецкого «Айнтрахта». Франкфуртцы получили за нападающего 95 млн евро.

Рандаль провел за парижан 10 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Как вам новичок «ПСЖ»?