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«Он отличный пример для детей»: Энрике высоко оценил уровень 17-летнего Заира-Эмери

Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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«ПСЖ» разгромил «Милан» со счетом 3:0 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

17-летний Заир-Эмери отдал два ассиста, он был назван лучшим игроком матча. Уоррен стал самым молодой футболистом в XXI веке с двумя голевыми в игре ЛЧ.

После матча у Энрике спросили, заслужил ли юноша место в сборной Франции. Ответ тренера передает L’Équipe:

«Ну, это все же работа Дидье Дешама, а не моя. Но Уоррен Заир-Эмери – превосходный игрок, хотя ему всего 17 лет. Он хорош во всем: в атаке, в прессинге, он агрессивен, техничен, у него прекрасное понимание игры.

Он также хорош в завершении, он умеет отдавать голевые передачи, раздает ключевые пасы. Он отличный пример для всех детей, которые хотят стать футболистами. Он пример для ребят, которые занимаются в системе «ПСЖ». Мне радостно видеть высокий уровень Уоррена, я, конечно, доволен его игрой».

Уоррен находится в системе парижан с 8 лет. Свой первый профессиональный контракт с «ПСЖ» он подписал лишь летом прошлого года, но юноша уже успел завоевать любовь ультрас столичного клуба.

Как вам игра француза?

1 комментарий

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Тухель
Ну по хорошему он должен ехать на Евро. Дешам не делает резких изменений и скорее всего, как минимум в первых матчах Рабьо будет основным, но в любом случае замены Рабьо нет. Погба слился, а дальше огромная куча именно опорников, а не БТБ способных протащить мяч или помочь Гризманну ближе к штрафной соперника.
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