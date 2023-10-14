📸 Несите «Оскар»! Мбаппе талантливо спародировал падение Думфриса в матче сборных Франции и Голландии

Мбаппе стал героем встречи сборных Франции и Голландии. Подопечные Дешама обыграли соперника со счетом 2:1, заработав путевку на Евро-2024. Килиан в этом матче оформил дубль, что позволило ему обойти Платини в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды.

Капитан «синих» однозначно заслужил награду за первоклассную актерскую игру!

В концовке первого тайма игрок «ПСЖ» боролся за мяч с Думфрисом. Килиан рукой коснулся спины оппонента, после чего болельщики увидели эффектное падение Дензела.

Судья тут же поднял флажок, это очень не понравилось капитану сборной Франции. Мбаппе был убежден, что он не нарушал правила. В качестве аргумента Килиан решил показать, как именно упал Думфрис.

Посмотрите, с какой точностью нападающий передал пластику Дензела:

Килиан не забыл и о мимике.

К сожалению, арбитр остался равнодушен к актерскому перфомансу Килиана и назначил штрафной в пользу Нидерландов. Подопечным Кумана, впрочем, это не помогло.

Зато старания Мбаппе заметил Думфрис! После свистка на перерыв футболисты что-то весело обсудили. Видимо, в обиде никто не остался.

Ну что, ждем такой перфоманс на немецком Евро?