«Я перепробовал все, но слишком затянул с операцией»: Шкриньяр впервые высказался о переломе позвонка

В апреле этого года Шкриньяр, еще будучи игроком «Интера», получил перелом поясничного позвонка. Словак выбыл из строя на 42 дня, он пропустил 12 матчей миланцев, в том числе проигранный финал Лиги чемпионов.

Милан рассказал о своей травме в интервью Prime Video:

«У меня были проблемы с седалищным нервом, могу сказать, что полностью «потерял» левую ногу, потерял мышечную массу. Это было ужасное время для меня. Нелегкое время, на самом деле нелегкое».

Игрок предположил, почему травма оказалась столь серьезной: «Думаю, я затянул с операцией. Я ведь перепробовал все. Я пытался играть, пробывал делать инъекции, все перепробовал, но ничего не помогло. В итоге я все же сделал операцию». Милан добавил, что сейчас он полностью здоров и крайне мотивирован: «Это все уже в прошлом. Я рад, что вернулся в строй и оказался в этом клубе. На 100% готов помочь команде». Пусть в будущем Шкриньяр играет без травм!