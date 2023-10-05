Чем занимается Ванда, пока Икарди «выносит» «МЮ»? Танцует с итальянцами, много спит и восхищается Римом
Болеть за мужа тоже успевает.
Мауро Икарди на днях отжег в Манчестере - его гол принес волевую победу «Галатасараю», причем итальянец мог сделать дубль, но смазал пенальти. С 11-метровыми у турков вообще в последнее время беда.
Тем временем супруга нападающего Ванда Нара отлично проводит время в Риме.
Оттачивает свои навыки танца с итальянским тренером
И много спит
Впрочем, в Стамбуле знойный агент Икарди ведет себя намного скромнее.
Успевает даже ходить на матчи мужа
И радовать посетителей стадиона красивыми нарядами.
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