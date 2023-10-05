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Чем занимается Ванда, пока Икарди «выносит» «МЮ»? Танцует с итальянцами, много спит и восхищается Римом

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Болеть за мужа тоже успевает.

Мауро Икарди на днях отжег в Манчестере - его гол принес волевую победу «Галатасараю», причем итальянец мог сделать дубль, но смазал пенальти. С 11-метровыми у турков вообще в последнее время беда.

Тем временем супруга нападающего Ванда Нара отлично проводит время в Риме.

Оттачивает свои навыки танца с итальянским тренером

И много спит

Впрочем, в Стамбуле знойный агент Икарди ведет себя намного скромнее.

Успевает даже ходить на матчи мужа

И радовать посетителей стадиона красивыми нарядами.

1 комментарий

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DeltaForce
Ванда конечно отлично выглядит после рождения 5 детей.
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