Икарди не забил в пустой угол после паса с пенальти в матче «Галатасарая» с «Истанбулспором»
«Галатасарай» не реализовал пенальти в матче с «Истанбулспором».
На 37-й минуте игры 3-го тура чемпионата Турции полузащитник Керем Актюркоглу вместо того, чтобы нанести с точки удар, выкатил мяч вбегавшему в штрафную площадь форварду Мауро Икарди. У вратаря уже не было возможности спасти свою команду, но аргентинец не попал в пустой угол.
При этом следует отметить, что на 42-й минуте нападающий все же открыл счет, получив передачу от Актюркоглу.
Изображения: кадры из трансляции beIN Sports
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с каждым такое во дворе случалось)