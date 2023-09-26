«Галатасарай» не реализовал пенальти в матче с «Истанбулспором».

На 37-й минуте игры 3-го тура чемпионата Турции полузащитник вместо того, чтобы нанести с точки удар, выкатил мяч вбегавшему в штрафную площадь форварду . У вратаря уже не было возможности спасти свою команду, но аргентинец не попал в пустой угол.

При этом следует отметить, что на 42-й минуте нападающий все же открыл счет, получив передачу от Актюркоглу.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS