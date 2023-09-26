Икарди не забил в пустой угол после паса с пенальти в матче «Галатасарая» с «Истанбулспором»

Теги Галатасарай высшая лига Турция Мауро Икарди Истанбулспор ахахаха Керем Актюркоглу Футбол

«Галатасарай» не реализовал пенальти в матче с «Истанбулспором».

На 37-й минуте игры 3-го тура чемпионата Турции полузащитник Керем Актюркоглу вместо того, чтобы нанести с точки удар, выкатил мяч вбегавшему в штрафную площадь форварду Мауро Икарди. У вратаря уже не было возможности спасти свою команду, но аргентинец не попал в пустой угол.

При этом следует отметить, что на 42-й минуте нападающий все же открыл счет, получив передачу от Актюркоглу.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports

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9 комментариев

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SaH4r.
😂
+18
-1
+17
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несахар
бывает.
с каждым такое во дворе случалось)
+12
0
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PokaNeBatya
надо же умудриться)
+1
0
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PokaNeBatya
наверное каждый юзер со спортса оказался бы там эффективней Икарди
+3
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Vladvenk
Хориком вдохновился.
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Dario Alexys
Засмотрелся на фото голой Ванды на трибуне
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Senin.S.P@yandex.ru
А нечего выпендриваться!
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OldRedWhite
Ответ SaH4r.
😂
Ставка у них зашла )
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