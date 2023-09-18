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📸«Парк де Пренс» к дерби готов. Фанаты «ПСЖ» организовали на стадионе шикарный перфоманс

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Впечатляет.

Чемпион Франции «ПСЖ» на домашней арене «Парк де Пренс» принимает извечного соперника по дерби − «Марсель». Болельщики хозяев мощно подготовились к игре, растянув большой баннер на несколько трибун.

А так стадион выглядит с высоты птичьего полета − за скриншот спасибо видео от Amazon Prime.

На трибунах «Парк де Пренс» даже заметили Селену Гомес − американскую певицу и актрису. Она явно оценила перфоманс, организованный парижанами.

Статистика совсем не на стороне «Марселя». В эпоху владения Катаром «ПСЖ» победил в 22 из 29 матчах против «провансальцев», причем в 13 из 15 домашних играх. Мбаппе девять раз огорчал «Марсель», а его нынешняя форма впечатляет − 4 матча и 7 голов.

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