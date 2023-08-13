Мукиеле вернулся, два игрока отсутствуют. Лучшие фото с тренировки «ПСЖ»
За три дня до матча против «Тулузы» подопечные Энрике провели тренировку на базе в Пуасси.
Занятие пропустили Заир-Эмери и Ли Кан. Некоторые источники сообщают, что игрокам дали отдохнуть. Зато к тренировкам наконец вернулся Мукиеле! Норди выбыл на несколько месяцев из-за травмы.
Верратти пока остается в Париже, хотя пресса отправляет итальянца в Саудовскую Аравию.
Мбаппе тоже на месте.
Дембеле осваивается в новой команде. Пока не в лазарете.
Молодежь не отстает от игроков основы.
Новички тоже трудятся.
Тренер доволен?
Матч 2-го тура Лиги 1 назначен на 19 августа. Парижанам нужно набирать очки после не самой удачной игры с «Лорьяном».
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