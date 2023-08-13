ПСЖ
Блог

Мукиеле вернулся, два игрока отсутствуют. Лучшие фото с тренировки «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
Усман Дембеле Усман Дембеле
Луис Энрике Луис Энрике
Ли Кан Ин Ли Кан Ин
Норди Мукиеле Норди Мукиеле
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

За три дня до матча против «Тулузы» подопечные Энрике провели тренировку на базе в Пуасси.

Занятие пропустили Заир-Эмери и Ли Кан. Некоторые источники сообщают, что игрокам дали отдохнуть. Зато к тренировкам наконец вернулся Мукиеле! Норди выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Верратти пока остается в Париже, хотя пресса отправляет итальянца в Саудовскую Аравию.

Мбаппе тоже на месте.

Дембеле осваивается в новой команде. Пока не в лазарете.

Молодежь не отстает от игроков основы.

Новички тоже трудятся.

Тренер доволен?

Матч 2-го тура Лиги 1 назначен на 19 августа. Парижанам нужно набирать очки после не самой удачной игры с «Лорьяном».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий