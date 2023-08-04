«ПСЖ» арендовал у «Бенфики» Гонсалу Рамуша с правом выкупа. По данным Фабрицио Романо, обязательный выкуп составит 65+15 млн евро.

В разговоре с пресс-службой столичного клуба португалец объяснил, почему выбрал именно «ПСЖ»:

«Это было комплексное решение. «ПСЖ» – один из величайших клубов в мире, еще и с одним из лучших составов. С командой работает тренер, которого знаю я, его знает весь мир. Все эти факторы помогли мне принять решение перейти в «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне нападающий провел за «Бенфику» 47 матчей, на его счету – 27 голов и 12 ассистов.

Как вам трансфер Рамуша? Сохранит свою результативность в «ПСЖ»?