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Известно, когда именно Дембеле подпишет контракт с «ПСЖ». Ждать осталось недолго

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3 августа Дембеле вылетел из Барселоны в Париж, а уже сегодня, 4 августа, француз подпишет контракт с «ПСЖ», пишет Canal Supporter.

По данным источника, вингер прибудет в Пуасси, где пройдет медицинское обследование, подпишет 5-летний контракт со столичным клубом и примет участие в съемках видео, необходимых для анонса трансфера игрока.

Как утверждает RMC Sport, подписанием Усмана работа «ПСЖ» на трансферном рынке не закончится. Договорившись с «Барсой» о Дембеле, парижане сделали предложение по Рамушу «Бенфике». Клубы пока не могут договориться о цене на игрока.

А «блауграна» получит за Усмана 25 млн евро, еще 25 млн достанутся самому вингеру и его агенту.

Для кого из сторон сделки трансфер вышел наиболее выгодным: для «Барсы», «ПСЖ» или Дембеле?

4 комментария

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Главное при прохождении медосмотра, не угодить в лазарет
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+3
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Надеюсь выдоит у псж кучу бабок , а сам на больничном в приставку рубиться будет . Как он это делал в Барсе . Избавились наконец от дармоеда
+1
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+1
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Черноокий хрусталик знатно развел Барсу на бабки..)))
Есть бог на свете - хоть с такими потерями избавились от беспонтового бегунка.
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Ответ Вячеслав Новиков
Главное при прохождении медосмотра, не угодить в лазарет
да будет так. пусть цуко не за играет в ПСЖ... хотя им терять нечего, почти бесплатно получают
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