3 августа Дембеле вылетел из Барселоны в Париж, а уже сегодня, 4 августа, француз подпишет контракт с «ПСЖ», пишет Canal Supporter.

По данным источника, вингер прибудет в Пуасси, где пройдет медицинское обследование, подпишет 5-летний контракт со столичным клубом и примет участие в съемках видео, необходимых для анонса трансфера игрока.

Как утверждает RMC Sport, подписанием Усмана работа «ПСЖ» на трансферном рынке не закончится. Договорившись с «Барсой» о Дембеле, парижане сделали предложение по Рамушу «Бенфике». Клубы пока не могут договориться о цене на игрока.

А «блауграна» получит за Усмана 25 млн евро, еще 25 млн достанутся самому вингеру и его агенту.

Для кого из сторон сделки трансфер вышел наиболее выгодным: для «Барсы», «ПСЖ» или Дембеле?