7 комментариев

Сразу несколько источников сообщают, что «Аль-Хилаль» сделал «ПСЖ» предложение по Мбаппе.

По данным Фабрицио Романо, саудовский клуб заплатит за игрока 300 млн евро, Килиану будет предложена сумасшедшая зарплата. Инсайдер подчеркнул, что на данном этапе переговоры идут между двумя клубами.

AFP утверждает, что парижане разрешили саудовскому клубу обсудить с нападающим трансфер.

Не будем забывать, что у Мбаппе остался год по контракту с «ПСЖ». Даже если Аль-Хелайфи и его команда примут предложение «Аль-Хилаля», без согласия Килиана переход просто невозможен. И руководство «ПСЖ» прекрасно знает, что нападающий не хочет играть в саудовском чемпионате, утверждает Relevo.

Издание со ссылкой на источники, близкие к футболисту, сообщает, что Мбаппе предпочтет переезду на Ближний Восток провести весь следующей сезон на скамейке запасных в Париже.

«Если ему придется остаться в запасе, он останется. Посмотрим, надолго ли это затянется. Ведь скоро начнутся матчи Лиги чемпионов. Если команда будет побеждать, то отлично, но если дела пойдут не так хорошо, вряд ли они оставят своего лучшего игрока на трибунах», – цитирует Relevo слова своего источника.

Журналисты издания утверждают, что весь этот шум вокруг трансфера за 300 млн – способ выставить Килиана в плохом свете. «ПСЖ» знает, что Мбаппе откажется от переезда в Саудовскую Аравию. Клуб хочет сделать из игрока злодея, который отказывается дать команде возможность заработать на его продаже, потому что у нападающего уже есть договоренность о бесплатном трансфере в «Мадрид» через год.

Сезон на скамейке запасных – самая большая угроза, на которую в сложившейся ситуации способен Аль-Хелайфи. Президенту придется сесть с Мбаппе за стол переговоров и найти компромисс. Иначе через год катарский шейх будет вынужден наблюдать за тем, как главная звезда французского футбола покидает столицу Пятой республики, не оставив «ПСЖ» ни гроша.

Интересно, как во всем этом безумии чувствует себя Луис Энрике.