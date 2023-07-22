Черепашка раздора.

В пятницу вечером разорвалась первая бомба. «ПСЖ», по приказу эмира, решил исключить Килиана Мбаппе из турне по Японии. Его направили прямиком в группу игроков, которые не входят в их планы и с которыми он уже тренировался в субботу. Французская пресса прозвала их «нежелательными». Причина такого поведения клуба − отказ игрока продлевать контракт, который истекает в июне 2024 года.

Конфликт между Мбаппе и «ПСЖ» разгорелся еще в начале лета, а из Катара последовал предельно жесткий ответ: или игрок продлевается, или уходит этим летом. Причем парижане твердо уверены, что у француза есть контракт с «Мадридом» на 2024 год. Теперь в этой истории появилось новое действующее лицо − Луис Энрике.

Испанец согласился возглавить чемпиона Франции со своими привычными идеями. Он хотел, чтобы ему предоставили автономность принятия решений. Энрике с первых минут поставил в известность обо всем боссов «ПСЖ» и следовал «дорожной карте». Первые трения, по данным Relevo, случились со спортивным директором Луишом Кампушем. Португалец хотел оставить в тренерском штабе испанца нескольких человек, которым он доверял, но тренер отверг такую возможность.

Следующий конфликт касается Килиана Мбаппе. Руководство решило исключить игрока и оказывать на него давление. Это нанесло сильный удар по раздевалке, а Луис Энрике больше всего ценит в клубах хорошую атмосферу среди игроков.

Испанец не хочет выполнять приказы извне, как будто он марионетка. Он настроен идти до конца. В частности в случае, если Мбаппе останется в «ПСЖ», тренер будет использовать его как на поле, так и в раздевалке. Даже несмотря на давление Катара.

Тренер недоволен сложившейся ситуацией и надеется, что все решится как можно скорее. Тренер и игрок уже общались и испанец объяснил свое видение проекта, а также роль Мбаппе в нем. Специалист может работать без Килиана, но не считает его проблемой.