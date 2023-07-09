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«В «ПСЖ» игроки попадают в тюрьму». Бывший агент Верратти обвинил парижский клуб в использовании шантажа

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Донато Ди Кампли
Футбол Футбол

Лишился работы из-за Аль-Хелайфи.

Бывший агент Марко Верратти Донато Ди Кампли утверждает, что «ПСЖ» использовал шантаж, чтобы помешать полузащитнику перейти в «Барселону».

Этим летом в Париже началась новая глава саги о будущем Килиана Мбаппе, поскольку он сообщил клубу, что не собирается продлевать свой текущий контракт и покинуть клуб через год в качестве свободного агента. Как сообщают многочисленные СМИ, «ПСЖ» в ярости из-за поступка своей звезды и намерен приложить все усилия, чтобы заставить нападающего подписать новое соглашение. На фоне этой истории Ди Кампли дал взрывное интервью Relevo, где заявил, что парижский клуб любит прибегать к шантажу в переговорах с футболистами.

«В Париже игроки попадают в тюрьму, они должны делать только то, что хочет клуб, а не они. «ПСЖ» всегда решает вопросы шантажом. Когда мы решили отправиться в «Барселону», это, очевидно, не понравилось эмиру. Аль-Хелайфи даже сказал мне, что если я продолжу переговоры с «Барсой», Верратти меня уволит. А затем произошло то, что произошло. Я уверен, что Марко был напуган, он не признается в этом, но так оно и есть.

В тот день, когда Верратти прибыл, он попал в тюрьму. Когда мы общались с «Барселоной», «ПСЖ» встречался с ним [Верратти] несколько раз. Они говорили ему, что собираются подписать Неймара, что они собираются создавать проект вокруг него… Если вы пойдете против них, все становится личным.

Экс-президент [Жозеп Мария] Бартомеу не переставал звонить Аль-Хелайфи, но он ни разу не ответил. У меня с ними очень плохой опыт, очень плохой. Они заботятся только о деньгах. Это клуб, в котором нет души. Они не отпускают игроков, потому что эмир и Аль-Хелайфи думают, что все можно купить, что они могут завоевать мир одними деньгами. Но уже все увидели, что это невозможно».

В 2017 году Верратти действительно сменил агента, и перешел под крыло Мино Райолы, но никто никогда не говорил о причинах этого поступка.Возможно, все было именно так, как рассказал ди Кампли...

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