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«ПСЖ» официально сообщил об открытии новой тренировочной базы, которая обошлась клубу в 300 млн евро. Съемка с дрона доказывает, что она соответствует определению «ультрасовременная».

В течение последних 53 лет, то есть, с момента своего основания, клуб базировался в Camp des Loges. Но в начале июня «ПСЖ» покинул это место, чтобы переехать в современный, роскошный комплекс в Пуасси, что в 24 км от центра Парижа.

По данным Daily Mail, строительство дорогостоящего объекта длилось год, после того как в 2019 году муниципалитет дал добро на его реализацию. В нем будут тренироваться как мужская команда Луиса Энрике, так и женская − PSG Feminine.

Кроме того, здесь будет базироваться академия, а сам комплекс площадью 180 акров планируется превратить в мультиспортивный тренировочный центр, то есть на втором этапе проекта, после 2024 года, здесь будут заниматься команды по гандболу и дзюдо.

Всего в комплексе предусмотрено место для 180 спортсменов, 42 спальни с видом на тренировочные зоны первой команды, множество полей, тренажерные залы, бассейны, зоны отдыха, столовая с видеоаналитическим пространством, зал для пресс-конференций, раздевалки, зона для процедур и массажа.

Клуб опубликовал видео, которое снято с дрона. Оно позволяет понять, насколько невероятный и современный спортивный центр получила команда.

«Сити» открыл свою футбольную академию еще в 2014 году, потратив на нее 200 млн фунтов. После этого клуб пошел в гору и добился больших успехов.

Тренировочная база «ПСЖ» спроектирована французским архитектором Жаном-Мишелем Вильмоттом и его бюро Wilmotte & Associé (создавали «Альянц Ривьера Стэдиум», домашний стадион «Ниццы»), вполне может соперничать с вышеупомянутым кампусом, в котором базируются действующие чемпионы Европы.

К 2024 году закончится реконструкция стадиона «Пари Сен-Жермен Кампус», который будет вмещать 5 тысяч человек. На нем планируют проводить матчи второго национального дивизиона, первого женского дивизиона, женской Лиги чемпионов, Юношеской лиги УЕФА и др.

Daily Mail поделился также фотографиями, которые были сняты на новой базе «ПСЖ».

Как вам она? Пишите в комментариях.