Ванда Нара - официально звезда аргентинского телевидения: получила награду невероятном наряде и провела с ней весь день в постели 🏆🏆🏆
Мауро Икарди тоже был рядом.
За работу в кулинарном шоу «МастерШеф» на местном телевидении Ванда получила престижную награду аргентинской ассоциации телевидения Martin Fierro.
Мауро Икарди, недавно подписавший полноценный контракт с «Галатасараем», сопровождал возлюбленную на церемонию.
Весь следующий день Ванада провела рядом с заветным призом - сразу вспомнились знаменитые фото Александра Овечкина и Лионеля Месси с Кубком Стэнли и Кубком мира соответственно.
Иногда награду подменял Икарди.
Но не надолго.
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