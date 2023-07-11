Мауро Икарди тоже был рядом.

За работу в кулинарном шоу «МастерШеф» на местном телевидении Ванда получила престижную награду аргентинской ассоциации телевидения Martin Fierro.

Мауро Икарди, недавно подписавший полноценный контракт с «Галатасараем», сопровождал возлюбленную на церемонию.

Весь следующий день Ванада провела рядом с заветным призом - сразу вспомнились знаменитые фото Александра Овечкина и Лионеля Месси с Кубком Стэнли и Кубком мира соответственно.

Иногда награду подменял Икарди.

Но не надолго.