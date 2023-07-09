Инсайды от Фабрицио Романо.

В свежем видео на своем Youtube-канале Фабрицио Романо поделился новой информацией о будущем Килиана Мбаппе. Обновление состоялось после взрывного интервью, в котором француз назвал «ПСЖ» «клубом, где цари раскол».

По инсайдерской информации, это интервью вызвало настоящий переполох в раздевалке. Дошло до того, что несколько игроков пожаловались на него президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи. Романо подтвердил и эту информацию.

«Да, это было в реальности. Они пожаловались Аль-Хелайфи из-за некоторых фраз, сказанных Мбаппе в интервью. Клуб был недоволен словами Мбаппе. Они хотят разрешить ситуацию как можно скорее, − сказал Романо. − Если Мбаппе не продлит контракт, он будет выставлен на продажу. «ПСЖ» сообщит цену в момент переговоров, но на данный момент она не ясна, потому что в клубе ждут ответа игрока».

«По моим ощущениям, уже готово соглашение с «Мадридом» на 2024 год. Мы не можем подтвердить, есть ли оно, но ощущение очень сильно».

«Что касается «Мадрида», то они очень хорошо знают все этапы этой истории с Мбаппе. В данный момент они ведут себя очень тихо, не делают никаких публичных заявлений, потому что в прошлом «ПСЖ» был очень недоволен их заявлениями по поводу ситуации с Килианом».

«Но «Мадрид» ждет, что «ПСЖ» уточнит цену на это летом, или будет действовать следующим бесплатно. «ПСЖ» убежден, что на игрока претендует не «Ливерпуль» или другие клубы АПЛ, а только «Мадрид».

«В «ПСЖ» не понимают, почему Мбаппе не хочет продлить контракт еще на один год, до 2025 года, как они изначально планировали, а затем договориться об уходе летом 2024 года. «Если Мбаппе хочет остаться в Париже еще на один сезон, давайте договоримся о продлении контракта до 2025 года, а затем мы сможем продать тебя летом 2024 года в любой клуб, в который ты захочешь», − вот что заявляют в клубе».

«Но нужно уважать позицию игрока. От него нет никаких сообщений в «ПСЖ» о продлении контракта. Единственное, что он сказал, это то, что он не собирается использовать опцию продления на год, так что это должны быть отдельные переговоры о новом контракте на один сезон. Так что ситуация очень напряженная, и окончательного ответа пока нет».

А как вы думаете, когда Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ»? Пишите в комментариях.